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Новини Війна
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РФ, імовірно, визначила Запорізький фронт вразливим та коригує план наступу на Донбасі, - британська розвідка

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За даними британської розвідки, РФ, ймовірно, вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угруповання на півдні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії за 1 серпня.

"Протягом останніх чотирьох днів Росія продовжувала спроби тактичних наступів на Бахмутському напрямку, на північний схід від Донецька, досягаючи лише повільного прогресу. Як повідомила українська влада минулого тижня, Росія, ймовірно, передислокує значну кількість своїх сил із північного сектора Донбасу на південь України", - йдеться у повідомленні.

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У розвідці підкреслюють, що Росія, ймовірно, коригує дії оперативного наступу на Донбасі після того, як не досягла прориву згідно з планом, якого вона дотримувалася з квітня. Зараз, схоже, фронт на Запоріжжі визначили як вразливу ділянку, яку потрібно посилити.

Велика Британія (5611) Запорізька область (3649) зовнішня розвідка (469) Бахмут (1561)


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Топ коментарі
+6
Мені здається,що анонс і розголошення наших планів,щодо контрнаступу-помилка.Краще діяти за принципом "зробив і повідомив",ніж "повідомив і...не зміг зробити" .Не розумію,для чого вся ця передчасна інформаційна піна?Так можна робити лише в випадку заплутати свої дії перед ворогом,але не перед реальними своїми діями.
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01.08.2022 09:26
+4
Смена направления главного удара не изменит направления обратной дороги:
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01.08.2022 09:21
+3
Зі сходу росіяне їдуть підсилювати угруповання у Запорізькій області, із Запорізькій області росіяне їдуть підсилювати угруповання у Херсонській області, із Херсонської області росіяне їдуть підсилювати угруповування у Кобзонській області. Ніяких контрнаступів, це все суто тактичні переміщення!
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01.08.2022 09:20
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Зі сходу росіяне їдуть підсилювати угруповання у Запорізькій області, із Запорізькій області росіяне їдуть підсилювати угруповання у Херсонській області, із Херсонської області росіяне їдуть підсилювати угруповування у Кобзонській області. Ніяких контрнаступів, це все суто тактичні переміщення!
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01.08.2022 09:20 Відповісти
Смена направления главного удара не изменит направления обратной дороги:
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01.08.2022 09:21 Відповісти
Мені здається,що анонс і розголошення наших планів,щодо контрнаступу-помилка.Краще діяти за принципом "зробив і повідомив",ніж "повідомив і...не зміг зробити" .Не розумію,для чого вся ця передчасна інформаційна піна?Так можна робити лише в випадку заплутати свої дії перед ворогом,але не перед реальними своїми діями.
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01.08.2022 09:26 Відповісти
Цитата. "лучше мечтать о 3,14де, чем 3,14ть о мечте". І це точно.
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01.08.2022 09:33 Відповісти
В районі Мелітополя постійно відбувається бавовна і шухерять партизани, тому і підсилюють.
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01.08.2022 09:26 Відповісти
Щоб партизанам більше цілей було для бавовни?)
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01.08.2022 09:38 Відповісти
Iren



В с. Дернівка, Київської обл вчора пов'язали 6 орків. Жили в покинутій хаті біля лісу з березня. Сиділи тихо в магазин ходив один постійний.
Набухалися, встроіли дебош, місцеві визвали ментів і опа… сюрприз
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01.08.2022 09:32 Відповісти
Якась дурня. Де брали гроші щоб в магазин ходити? Чи місцеві підтримували окупантів грошима?
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01.08.2022 09:35 Відповісти
Вони заходили в любу хату і брали,що хотіли до виводу рашистів з Київської обл.Люди розказували,що при хозяїні піднімали матраци,рились в шкафах.Це орда,нелюди..
А ці могли відстати від колони,яка виходила дуже швидко...
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01.08.2022 17:02 Відповісти
ніхто нічого не розголошує,
а сіяти паніку в противника це добре діло
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01.08.2022 09:37 Відповісти
У нас переважна більшість людей зовсім не розуміють що таке - інформаційна війна , і те що є таке поняття як - деза ..!
Вони й справді думають що ЗСУ будуть йти в наступ на тій ділянці фронту , про яку найбільше говорять . .
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01.08.2022 10:04 Відповісти
ніколи не треба думати що твій противник ідіот
і де і коли може бути наступ
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01.08.2022 09:45 Відповісти
наступи постійно йдуть у багатьох точках фронту. Коли ротно-тактична група кацапів сунеться на позиції ЗСУ - це наступ. ЗСУ їх вкрили вогнем, знищили командно-опорний пункт, кацапи відступили - наступ відбито. Таких наступів за день приблизно 10-15 відбувається, у тому числі ~5-7 на півдні. Спроби сунутись угрупованням чисельністю рівня БТГР вже навчили кацапів, що у такому випадку їх втрати зростають в рази.
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01.08.2022 09:54 Відповісти
Частковий успіх, це коли ртгр кацапів десь сунулась і не отримала достатнього опіру, щоб втікти. Взагалі не означає повний успіх, бо воно щє десять разів буде відбито та втрачено. У такому випадку, наші пишуть про "частковий успіх", а у кацапів анашенков тупо по п'ять разів за тиждень повідомляє про "звільнення" одного й того ж самого села, з якого їх п'ять разів викинули.
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01.08.2022 09:59 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.08.2022 10:20 Відповісти
 
 