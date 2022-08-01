РФ, імовірно, визначила Запорізький фронт вразливим та коригує план наступу на Донбасі, - британська розвідка

За даними британської розвідки, РФ, ймовірно, вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угруповання на півдні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії за 1 серпня.

"Протягом останніх чотирьох днів Росія продовжувала спроби тактичних наступів на Бахмутському напрямку, на північний схід від Донецька, досягаючи лише повільного прогресу. Як повідомила українська влада минулого тижня, Росія, ймовірно, передислокує значну кількість своїх сил із північного сектора Донбасу на південь України", - йдеться у повідомленні.

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У розвідці підкреслюють, що Росія, ймовірно, коригує дії оперативного наступу на Донбасі після того, як не досягла прориву згідно з планом, якого вона дотримувалася з квітня. Зараз, схоже, фронт на Запоріжжі визначили як вразливу ділянку, яку потрібно посилити.