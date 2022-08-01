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У ЄС набула чинності заборона на імпорт вугілля з Росії

вугілля

У Євросоюзі 1 серпня набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії. Такий захід було включено в п'ятий пакет санкцій, ухвалений на початку квітня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

До прийняття п'ятого пакета санкцій країни Європейського Союзу щорічно купували у підприємств з Російської Федерації вугілля на 8 млрд доларів.

Читайте: Європа замінить російське вугілля південно-африканським, - Reuters

Автор: 

заборона (1455) росія (65415) вугілля (2474) Євросоюз (13472) ембарго (305)


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Гарна новина. Поменшає коштів в Росії. Але Росії не варто сподіватися на Китай в якого все є своє і купує за нижчими цінами від європейських. Тобто Росія буде втрачати прибуткові ринки.
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01.08.2022 09:27 Відповісти
Будуть возити з Білорусі, там шахти під Мінськом з'явилися.
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01.08.2022 09:46 Відповісти
Так, шахти. Із штольнями до ПАР. Через Роттердам+.
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01.08.2022 09:52 Відповісти
Справний хазяїн про все турбується завчасно... https://www.google.com/amp/s/www.wnp.pl/gornictwo/rozwiezienie-wegla-z-australii-i-rpa-to-proces-skomplikowany-ale-realny,605897.amp
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01.08.2022 09:50 Відповісти
Дрібничка (бо 8 ярдів на рік це крапля в морі у зрівнянні з ярдом на день від нафти/газу), але приємно.
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01.08.2022 09:55 Відповісти
 
 