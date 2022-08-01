У ЄС набула чинності заборона на імпорт вугілля з Росії

У Євросоюзі 1 серпня набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії. Такий захід було включено в п'ятий пакет санкцій, ухвалений на початку квітня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

До прийняття п'ятого пакета санкцій країни Європейського Союзу щорічно купували у підприємств з Російської Федерації вугілля на 8 млрд доларів.

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