У ЄС набула чинності заборона на імпорт вугілля з Росії
У Євросоюзі 1 серпня набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії. Такий захід було включено в п'ятий пакет санкцій, ухвалений на початку квітня 2022 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської комісії.
До прийняття п'ятого пакета санкцій країни Європейського Союзу щорічно купували у підприємств з Російської Федерації вугілля на 8 млрд доларів.
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Роман Марушка #520021
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krot_lub
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