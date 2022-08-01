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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 030 осіб, 223 літаки, 190 гелікоптерів, 1 768 танків та 4 011 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 030 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.08 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 41030 (+200) осіб ліквідовано,

танків  - 1768 (+5) од,

бойових броньованих машин - 4011 (+7) од,

артилерійських систем  -  932 (+16) од,

РСЗВ - 259 (+0) од,

засоби ППО  - 117 (+0) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 190 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 736 (+1),

крилаті ракети  - 174 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,

спеціальна техніка  - 82 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 030 осіб, 223 літаки, 190 гелікоптерів, 1 768 танків та 4 011 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються",- зауважили у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17551) Генштаб ЗС (6643) ліквідація (3991) знищення (7352) техніка (1834) втрати (4415)


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Кацапам пішло на п"ятий десяток тищ.
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01.08.2022 09:32 Відповісти
Потери в артиллерии растут. Не знаю что это означает, но чувствую что что-то хорошее
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01.08.2022 09:39 Відповісти
Менше *********** у росіян через удари по логістиці + здобуття досвіду наших артилеристів на західних системах -> менше артсистем у росіян.
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01.08.2022 10:04 Відповісти
ну нарешті мої молитви дійшли до вух Залужного
16 артустановок -круто
по реактивній треба попрацювать
розворушить агентуру щоб кординати получить
і не забуваєм про склади і мости з переправами
Все буде Україна!!
Слава ЗСУ!!!
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01.08.2022 09:40 Відповісти
16 гаубиц! Что же так изменилось по арте, что её стали уничтожать в разы больше? Понятно, противобатарейные радары, но неужели настолько эффективно? А ведь это - их главный козырь.
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01.08.2022 09:40 Відповісти
Радары. Ну и думаю, что могут втихаря дроны-камикадзе очень эффективно начать работать
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01.08.2022 09:51 Відповісти
я не вірюв протибатарейні радари
в аерозвідку дрони коригувальники-да
слава ЗСУ!!!
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01.08.2022 09:54 Відповісти
сьогодні гарно арта вродила
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01.08.2022 10:28 Відповісти
Похоже состав был не с экскаваторами....
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01.08.2022 12:06 Відповісти
 
 