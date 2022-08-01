Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 030 осіб, 223 літаки, 190 гелікоптерів, 1 768 танків та 4 011 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 030 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 41030 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1768 (+5) од,

бойових броньованих машин - 4011 (+7) од,

артилерійських систем - 932 (+16) од,

РСЗВ - 259 (+0) од,

засоби ППО - 117 (+0) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 190 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),

крилаті ракети - 174 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,

спеціальна техніка - 82 (+2).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються",- зауважили у Генштабі.