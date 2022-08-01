Понад 5500 будинків пошкодили або знищили російські війська на Миколаївщині від початку війни, - ОВА

Станом на 1 серпня від початку повномасштабної війни в Україні російські війська частково пошкодили або повністю знищили 5530 житлових будинків у Миколаївській області, у тому числі й багатоквартирних. Загалом від обстрілів окупантів на Миколаївщині пошкоджено або знищено 8529 цивільних об’єктів.

Такі дані наводить Миколаївська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ

Серед пошкоджених та знищених об’єктів за час повномасштабної війни, окрім житлових будинків, 56 медичних закладів, 314 навчальних закладів, 128 закладів культури, 103 об’єкти промислових підприємств, 729 об’єктів газопостачання, 530 об’єктів електропостачання, 28 об’єктів водопостачання, 92 об’єкти теплопостачання, а також ще 1019 інших невійськових об’єктів.

Станом на 1 серпня в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Без газопостачання, за інформацією ОВА, залишається 7031 людина.

Окрім цього, у 103-х населених пунктах, з них - у п’яти частково, Миколаївського та Баштанського районів відсутнє електро- та водопостачання, а також водовідведення.

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