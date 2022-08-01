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Український наступ змушує Росію збільшити війська на території окупованого Криму та півдня України, - ГУР МО

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Росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму. У подальшому їх планують застосувати на півдні нашої держави для ведення бойових дій проти збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За словами представника воєнної розвідки України, Росія два тижні тому вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до окупованого Херсону. Росія також перекидає війська зі свого східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов’янськ.

"Якби Росія виграла битву на півдні та сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються в РФ", - сказав Вадим Скібіцький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських десантників перекинули до окупованого Криму для відправки на війну, - Скібіцький

Також, представник ГУР МО України зазначив, що, окрім додаткової зброї, Україні потрібна допомога у підготовці військ за кордоном.

армія рф (17551) Крим (14176) розвідка (3868) Скібіцький Вадим (293)


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А що там "Цензор" мовчить про Севастополь? Мені МНС-совці вранці сказали що в Севастополі сьогоді вночі чутно було вибухи і оголошена евакуація Знову "рязанський сахарок" працювать почав?
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01.08.2022 09:59 Відповісти
Це сказав Буданов, той що жив в одному будинку одеського міняли разом з помічником російського депутата Валуєва - Гогілашвілі і виконував обов'язки заступника міністра внутрішніх справ України, до того ж був раніше на росії засуджений? Тоді я особисто повірив!
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01.08.2022 10:07 Відповісти
Росія змушена перекидати нові сили які також необхідно знищувати. А далі що буде перекидувати Росія ? Загальної мобілізації не може бути поки на території Росії не має війни про це казали самі політологи з Росії
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01.08.2022 10:09 Відповісти
Про який наступ йде мова?
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01.08.2022 10:25 Відповісти
український наступ? я щось прогавив? а дивлячись на те, як розгортаються події навколо України в світі, я дуже сумніваюся в тому, що український наступ взагалі колись буде відбуватися.
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01.08.2022 10:51 Відповісти
Хай перекинуть до Криму з луГандонії орків, а потім #уйнути кримський міст, щоби швидко повернутись не змогли.
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01.08.2022 12:23 Відповісти
 
 