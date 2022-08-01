Український наступ змушує Росію збільшити війська на території окупованого Криму та півдня України, - ГУР МО

Росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму. У подальшому їх планують застосувати на півдні нашої держави для ведення бойових дій проти збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За словами представника воєнної розвідки України, Росія два тижні тому вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до окупованого Херсону. Росія також перекидає війська зі свого східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов’янськ.

"Якби Росія виграла битву на півдні та сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються в РФ", - сказав Вадим Скібіцький.

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Також, представник ГУР МО України зазначив, що, окрім додаткової зброї, Україні потрібна допомога у підготовці військ за кордоном.