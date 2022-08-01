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Журналісти звинуватили Офіс Президента в тиску на видання, що писали про видачу ліцензії 1xBet: у Зеленського відповіли

цензура

Керівник волонтерського медіа-проєкту InformNapalm Михайло Макарук звинуватив Офіс Президента України в тиску на засоби масової інформації та вимаганні видалити критичні матеріали про видачу під час війни ліцензії російському букмекеру 1xBet.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на delo.ua.

Так, в ефірі телеканалу "Еспресо" Макарук заявив, що генеральний директор Директорату з питань інформаційної політики Офісу Президента України Ірина Побєдоносцева телефонувала ряду інтернет-видань, які передрукували розслідування InformNapalm про сприяння радника замголови ОП Бориса Баума видачі ліцензії на букмекерську діяльність в Україні російській компанії 1xBet з вимогою видалити ці матеріали.

"Ми отримали від ряду інтернет-видань відомості про те, що з Офісу Президента одна посадова особо дзвонила з проханням негайно заблокувати матеріали з передруком статті InformNapalm по 1xBet. Таких дій не було ніколи з початку існування команди InformNapalm. Ім’я цієї людини - Ірина Побєдоносцева, вона так представлялась офіційно нашим друзям", - заявив Михайло Макарук.

Сама Ірина Побєдоносцева в коментарі Delo.ua відповіла, що вона нікому не дзвонила з даного питання та повністю відкинула звинувачення.

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"Це абсолютна неправда, я нікому не дзвонила. Не знаю, чому пан Макарук, ми з ним колись спілкувались багато, зробив таку заяву. Вона повністю не відповідає дійсності. Якщо він може навести якійсь докази того, що я комусь дзвонила, чи хтось може це підтвердити - будь ласка, але це неможливо, тому що цього не було", - заявила Победоносцева.

Зазначимо, що після виходу розслідування InformNapalm про лобіювання видачі Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей двох ліцензій на роботу в Україні оператору 1xBet, що належить громадянам РФ, багато українських видань передрукували цю інформацію, а потім через деякий час видалили дані матеріали зі своїх сайтів.

Нагадаємо, понад 26 тисяч українців підписали петицію до Президента України Володимира Зеленського з вимогою заборонити діяльність російського букмекера 1xBet в Україні, якому у березні та квітні 2022 року, у розпал війни РФ проти України, КРАЇЛ видала ліцензії. Проте правоохоронні органи продовжують продовжують бездіяти щодо анулювання ліцензій 1xBet та блокування його роботи в Україні.

Автор: 

букмекери (93) журналістика (1769) цензура (363) Офіс Президента (2026) Баум Борис (8)


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Топ коментарі
+66
зелена брехлива мразото будує в Україні рашку 2
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01.08.2022 09:58
+46
Я- нея,й харя- немоя. Гебешна агентура продовжує безперешкодно знищувати Україну Слава Зю Патрйоту!
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01.08.2022 09:58
+46
Що проснулися "Я тобі не дорогенька?". Та для Володі ви зовсім сміття і ніхто вас не має за людей, дорогі ви чи шлюхи. Для Володі дорогенький дєрмак і ложили вони на вас всіх те, чим Володя грав на піоніно.
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01.08.2022 10:01
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дзвінки треба записувати
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01.08.2022 17:36 Відповісти
Під час війни дозволяти роботі всяких казино, а з рашки, то взагалі(
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01.08.2022 17:43 Відповісти
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