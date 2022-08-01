Одинадцяти колишнім правоохоронцям, що співпрацюють з ворогом у Бердянську та Генічеську, повідомлено про підозру
ДБР повідомило про підозри у державній зраді 11 правоохоронцям на окупованих територіях Херсонщини та в Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді одинадцяти працівникам правоохоронних органів з тимчасово окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини. Вісім з них добровільно погодились працювати у незаконно створеному окупантами правоохоронному органі у Бердянську.
Відомо, що з квітня 2022 року ці правоохоронці проводили обшуки за місцем проживання колишніх колег. Вони вивозили цінне майно, а у подальшому допомагали так званим "переселенцям з РФ" розселятись у будинки українців.
Слідчі заочно повідомили про підозру у державній зраді трьом працівникам правоохоронного органу у Херсонській області, що добровільно погодились нести "службу" у так званому "Геническому райотделе полиции ГУ МВД в Херсонской области".
Всі колишні українські правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
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там в полиции служил
нашодин пользователь...!
хотелось бы знать как его приняли оккупанты...
Внести зміни до законів, за якими судами на підставі клопотань слідчих або прокурорів, які супроводжують відповідні кримінальні провадження, проводяться заочні розгляди справ про позбавлення громадянства України осіб, які обгрунтовано підозрюються у колаборації чи державній зраді.
У випадках наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці підозрюваних, обвинувачених з ворогом, що варіфіковані належним чином, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку.
На жаль колаборантів у нас дуже багато - активна московська пропаганда і тупа віра в те, що Росія гарантує їм тепле місце в керівних установах, велику платню і квартиру в Москві або Пітері (Ростов не пропонувати ) включно з корисливими інтересами діє безвідмовно.
Потрібен жорсткий Закон про колаборантів без всіляких: "але, вимушено, з обставинами, що склалися і т.п."
На жаль зелена команда на це не піде, бо доведеться посадити половину ВР і ОП а може і самого-самого за активне ігнорування і антидержавні дії в січні на початку лютого.
Менти, завдяки наполегливому втручанню Рукзакяна, оновили тільки назву та форму... Система павуків у банці, відкидає усіх, що мають хоч якусь рису людяності... Кожне ментовське чмо, збагачується пропорційно посаді та не в змозі довести шалену різницю між зарплатою та збагаченням (розкидаючи майно по членам родини)...
Кацапи втікли, а мусора працють і далі , як нічого не було.