УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11892 відвідувача онлайн
Новини
1 425 9

Одинадцяти колишнім правоохоронцям, що співпрацюють з ворогом у Бердянську та Генічеську, повідомлено про підозру

бердянськ

ДБР повідомило про підозри у державній зраді 11 правоохоронцям на окупованих територіях Херсонщини та в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді одинадцяти працівникам правоохоронних органів з тимчасово окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини. Вісім з них добровільно погодились працювати у незаконно створеному окупантами правоохоронному органі у Бердянську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колаборанту, що очолив окупаційне "управління охорони здоров‘я" в Куп'янську, оголошено про підозру

Відомо, що з квітня 2022 року ці правоохоронці проводили обшуки за місцем проживання колишніх колег. Вони вивозили цінне майно, а у подальшому допомагали так званим "переселенцям з РФ" розселятись у будинки українців.

Слідчі заочно повідомили про підозру у державній зраді трьом працівникам правоохоронного органу у Херсонській області, що добровільно погодились нести "службу" у так званому "Геническому райотделе полиции ГУ МВД в Херсонской области".

Також читайте: У Харкові судитимуть правоохоронця, який здавав окупантам відомості про ЗСУ, - ДБР. ФОТО

Всі колишні українські правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Бердянськ (469) Запорізька область (3649) державна зрада (1692) колабораціонізм (1161) ДБР (3511) Генічеськ (39) Херсонська область (5795)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ща на це скаже МоняСтирський....його підлеглі
показати весь коментар
01.08.2022 10:10 Відповісти
А скільки ми не знаємо? Це чісло можна множити на 10, в кожному опорнику.
показати весь коментар
01.08.2022 10:13 Відповісти
а ше скільки таких прокурорских, себеу, і т. д. на підконтрольній тереторіі....... 😞😞
показати весь коментар
01.08.2022 10:16 Відповісти
а в Новой Каховке как обстоят дела...?
там в полиции служил наш один пользователь...!
хотелось бы знать как его приняли оккупанты...
показати весь коментар
01.08.2022 10:17 Відповісти
Верховній Раді України слід невідкладно прийняти закон, який би передбачав процедуру позбавлення громадянства України за співпрацю з ворогом колаборантів і державних зрадників.
Внести зміни до законів, за якими судами на підставі клопотань слідчих або прокурорів, які супроводжують відповідні кримінальні провадження, проводяться заочні розгляди справ про позбавлення громадянства України осіб, які обгрунтовано підозрюються у колаборації чи державній зраді.
У випадках наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці підозрюваних, обвинувачених з ворогом, що варіфіковані належним чином, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку.
показати весь коментар
01.08.2022 10:31 Відповісти
Українські мусора завжди із заздрістю дивилися на своїх колег на росії
показати весь коментар
01.08.2022 10:57 Відповісти
Адмірал Колчак якось сказав: "Не трогайте артистов, проституток и кучеров - они служат любой власти" В ******** українських реаліях треба добавити: "... а також правоохоронців, чиновників і бюджетників".
На жаль колаборантів у нас дуже багато - активна московська пропаганда і тупа віра в те, що Росія гарантує їм тепле місце в керівних установах, велику платню і квартиру в Москві або Пітері (Ростов не пропонувати ) включно з корисливими інтересами діє безвідмовно.
Потрібен жорсткий Закон про колаборантів без всіляких: "але, вимушено, з обставинами, що склалися і т.п."
На жаль зелена команда на це не піде, бо доведеться посадити половину ВР і ОП а може і самого-самого за активне ігнорування і антидержавні дії в січні на початку лютого.
показати весь коментар
01.08.2022 11:01 Відповісти
нічого дивного у цій закономірності не має, на жаль...
Менти, завдяки наполегливому втручанню Рукзакяна, оновили тільки назву та форму... Система павуків у банці, відкидає усіх, що мають хоч якусь рису людяності... Кожне ментовське чмо, збагачується пропорційно посаді та не в змозі довести шалену різницю між зарплатою та збагаченням (розкидаючи майно по членам родини)...
показати весь коментар
01.08.2022 11:13 Відповісти
Що там по зрадникам-мусорам з Бурині які перейшли на бік кацапів і отримували кацапську зарплату, там все добре?
Кацапи втікли, а мусора працють і далі , як нічого не було.
показати весь коментар
01.08.2022 14:01 Відповісти
 
 