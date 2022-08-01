Одинадцяти колишнім правоохоронцям, що співпрацюють з ворогом у Бердянську та Генічеську, повідомлено про підозру

ДБР повідомило про підозри у державній зраді 11 правоохоронцям на окупованих територіях Херсонщини та в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді одинадцяти працівникам правоохоронних органів з тимчасово окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини. Вісім з них добровільно погодились працювати у незаконно створеному окупантами правоохоронному органі у Бердянську.

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Відомо, що з квітня 2022 року ці правоохоронці проводили обшуки за місцем проживання колишніх колег. Вони вивозили цінне майно, а у подальшому допомагали так званим "переселенцям з РФ" розселятись у будинки українців.

Слідчі заочно повідомили про підозру у державній зраді трьом працівникам правоохоронного органу у Херсонській області, що добровільно погодились нести "службу" у так званому "Геническому райотделе полиции ГУ МВД в Херсонской области".

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Всі колишні українські правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).