Прем'єр Нової Зеландії Ардерн закликала владу Китаю використати вплив задля "врегулювання конфлікту" в Україні

Глава уряду Нової Зеландії вважає, що війна в Україні впливає на весь світ й Китай може допомогти завдяки своєму впливу на Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg

1 серпня під час конференції в Окленді, де були присутні бізнесмени із Китаю, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн висловила думку про те, що КНР має вплив та може допомогти із припиненням війни в Україні.

За її словами, наслідки війни в Україні є глобальними і відчуваються далеко від Європи, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні. Вона повторила свій заклик дотримуватись міжнародних правил і норм, від яких, за її словами, Китай отримав велику користь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова Зеландія ввела санкції проти "Газпрому" та ще 43 компаній РФ і Білорусі

"Як історія неодноразово показує нам, коли великі країни нехтують суверенітетом і територіальною цілісністю з почуттям безкарності, це не віщує нічого доброго особливо для малих країн, таких як Нова Зеландія. І тому як постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй і відповідно до його зобов’язань до Статуту ООН ми продовжуємо закликати Китай чітко заявити, що він не підтримує російське вторгнення, і закликали Китай використовувати його доступ і вплив, щоб допомогти покласти край конфлікту", - наголосила Ардерн.

"Китай і Нова Зеландія були основними бенефіціарами відносного миру, стабільності та процвітання в нашому регіоні та в усьому світі. Правила, норми та інституції, такі як Організація Об’єднаних Націй, які лежать в основі стабільності та процвітання, залишаються незамінними", – сказала вона.

Також читайте: Новозеландці навчатимуть українців користуватися гаубицями у Великій Британії