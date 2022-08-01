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Новини Війна Російська агресія
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Прем'єр Нової Зеландії Ардерн закликала владу Китаю використати вплив задля "врегулювання конфлікту" в Україні

арден

Глава уряду Нової Зеландії вважає, що війна в Україні впливає на весь світ й Китай може допомогти завдяки своєму впливу на Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg

1 серпня під час конференції в Окленді, де були присутні бізнесмени із Китаю, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн висловила думку про те, що КНР має вплив та може допомогти із припиненням війни в Україні.

За її словами, наслідки війни в Україні є глобальними і відчуваються далеко від Європи, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні. Вона повторила свій заклик дотримуватись міжнародних правил і норм, від яких, за її словами, Китай отримав велику користь.

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"Як історія неодноразово показує нам, коли великі країни нехтують суверенітетом і територіальною цілісністю з почуттям безкарності, це не віщує нічого доброго особливо для малих країн, таких як Нова Зеландія. І тому як постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй і відповідно до його зобов’язань до Статуту ООН ми продовжуємо закликати Китай чітко заявити, що він не підтримує російське вторгнення, і закликали Китай використовувати його доступ і вплив, щоб допомогти покласти край конфлікту", - наголосила Ардерн.

"Китай і Нова Зеландія були основними бенефіціарами відносного миру, стабільності та процвітання в нашому регіоні та в усьому світі. Правила, норми та інституції, такі як Організація Об’єднаних Націй, які лежать в основі стабільності та процвітання, залишаються незамінними", – сказала вона.

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Китай (4630) Нова Зеландія (107)


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Топ коментарі
+5
Поржал
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01.08.2022 10:37
+5
ржав до сліз. така гарна прем'єр і таку ***** несе
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01.08.2022 10:39
+3
опачки https://t.me/romandonik/3224/ Telegram волонтер Роман Доник....150 стрелковая дивизия ВС страны-террориста РФ понесла рекордные потери под Изюмом в Харьковской области от украинских бойцов 93 ОМБ "Холодный Яр", оккупанты в ее составе покинули свой боевой флаг, убегая от ударов ВСУ.
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01.08.2022 10:41
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Поржал
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01.08.2022 10:37 Відповісти
у влади Китаю зараз інші пріоритети..

Тайвань.
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01.08.2022 10:38 Відповісти
1.Тайвань

2.Інвестиційно-будівельна криза(можливо катастрофа)..

Танки Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) виїхали на вулиці міста Жичжао в провінції Шаньдунь, де проходить широкомасштабний протест вкладників Народного банку Китаю з вимогою повернути заморожені вклади. Про це пише The Print.
Інцидент стався у середу, 20 липня. За інформацією місцевих ЗМІ, на вулиці Жічжао виїхали танки НВАК. Повідомляється, що у такий спосіб влада хоче залякати людей, які беруть участь у протестах.

Тисячі китайців вийшли на протест після заяви Хенанського відділення Народного банку Китаю про те, що заощадження людей у ​​їхніх відділеннях є "інвестиційними продуктами", а отже, не можуть бути вилучені.
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01.08.2022 10:43 Відповісти
Интересно, ну попробуют они захватить Тайвань и что дальше? Все вместе отправимся в 19й век и Китай туда же!
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01.08.2022 11:10 Відповісти
всі відправляться туди, куди відправили Маріупіль в 12 сторіччя.
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01.08.2022 11:23 Відповісти
Китай вмовить росію віддать території, відвести війська, виплатить репарації і покарать винних??
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01.08.2022 10:38 Відповісти
ржав до сліз. така гарна прем'єр і таку ***** несе
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01.08.2022 10:39 Відповісти
врегулювати можна тільки винищенням русні і завданням непомірної шкоди аж до терактів на території рф. шоб у народішка цього раз і назавжди бажання таке пропало
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01.08.2022 10:47 Відповісти
опачки https://t.me/romandonik/3224/ Telegram волонтер Роман Доник....150 стрелковая дивизия ВС страны-террориста РФ понесла рекордные потери под Изюмом в Харьковской области от украинских бойцов 93 ОМБ "Холодный Яр", оккупанты в ее составе покинули свой боевой флаг, убегая от ударов ВСУ.
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01.08.2022 10:41 Відповісти
Після втрати знамена така дивізія розформовується.
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01.08.2022 10:45 Відповісти
ВСУ уничтожили комбата «вагнеровцев», которого лично наградил Башар Асад...О его гибели https://t.me/a_shtirlitz/19970 сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").
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01.08.2022 10:46 Відповісти
Фейк. Це т.зв. "знамя №5", яке закріпили над Рейхстагом 30 квітня 1945 р. Не могло його бути там, де написано у Доніка.
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01.08.2022 10:54 Відповісти
Це для тебе конфлікт, а для нас народна війна з дикунами.
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01.08.2022 10:42 Відповісти
кому это она - кацапия понимает только одно " бутом" в кацапохарю.....
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01.08.2022 10:44 Відповісти
На жаль, війна вигідна усім окрім нас... Коли кацапська кляча видохнеться, розчленування по кавалкам займуться всі кому не лінь.
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01.08.2022 10:48 Відповісти
Увага, редакція цензор.нет.
Не повторюйте російську дефініцію "конфлікт в Україні".

Прочитав текс англійською 3 рази. Є "російське вторгнення". Є заклик до Китаю не підтримувати російське вторгнення і використати свій вплив, аби зупинити "цей конфлікт" (тобто, російське вторгнення).

Це соловьйови із скабєєвими цілодобово віщають з ящика, що це - "конфлікт в/на Україні", "війна в Україні".
І тепер цензор.нет туди ж...
Є російське вторгнення, українсько-російський конфлікт!

Бутусов на передовій, то нема, кому редагувати тексти?
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01.08.2022 10:59 Відповісти
тут інше..

оскільки редакція російськомовна-то первинні для неї російськомовні тексти
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01.08.2022 11:34 Відповісти
Китаи якби хтів ця віина і не почалася -- зараз в Китаю величезнии вплив на рашку
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01.08.2022 11:42 Відповісти
а потім ******* і китайців і ще якихось незрозумілих пігмеїв. Чого вони сюди пхають свої гузна?
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01.08.2022 14:25 Відповісти
 
 