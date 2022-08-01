Прем'єр Нової Зеландії Ардерн закликала владу Китаю використати вплив задля "врегулювання конфлікту" в Україні
Глава уряду Нової Зеландії вважає, що війна в Україні впливає на весь світ й Китай може допомогти завдяки своєму впливу на Росію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg
1 серпня під час конференції в Окленді, де були присутні бізнесмени із Китаю, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн висловила думку про те, що КНР має вплив та може допомогти із припиненням війни в Україні.
За її словами, наслідки війни в Україні є глобальними і відчуваються далеко від Європи, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні. Вона повторила свій заклик дотримуватись міжнародних правил і норм, від яких, за її словами, Китай отримав велику користь.
"Як історія неодноразово показує нам, коли великі країни нехтують суверенітетом і територіальною цілісністю з почуттям безкарності, це не віщує нічого доброго особливо для малих країн, таких як Нова Зеландія. І тому як постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй і відповідно до його зобов’язань до Статуту ООН ми продовжуємо закликати Китай чітко заявити, що він не підтримує російське вторгнення, і закликали Китай використовувати його доступ і вплив, щоб допомогти покласти край конфлікту", - наголосила Ардерн.
"Китай і Нова Зеландія були основними бенефіціарами відносного миру, стабільності та процвітання в нашому регіоні та в усьому світі. Правила, норми та інституції, такі як Організація Об’єднаних Націй, які лежать в основі стабільності та процвітання, залишаються незамінними", – сказала вона.
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Тайвань.
2.Інвестиційно-будівельна криза(можливо катастрофа)..
Танки Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) виїхали на вулиці міста Жичжао в провінції Шаньдунь, де проходить широкомасштабний протест вкладників Народного банку Китаю з вимогою повернути заморожені вклади. Про це пише The Print.
Інцидент стався у середу, 20 липня. За інформацією місцевих ЗМІ, на вулиці Жічжао виїхали танки НВАК. Повідомляється, що у такий спосіб влада хоче залякати людей, які беруть участь у протестах.
Тисячі китайців вийшли на протест після заяви Хенанського відділення Народного банку Китаю про те, що заощадження людей у їхніх відділеннях є "інвестиційними продуктами", а отже, не можуть бути вилучені.
Не повторюйте російську дефініцію "конфлікт в Україні".
Прочитав текс англійською 3 рази. Є "російське вторгнення". Є заклик до Китаю не підтримувати російське вторгнення і використати свій вплив, аби зупинити "цей конфлікт" (тобто, російське вторгнення).
Це соловьйови із скабєєвими цілодобово віщають з ящика, що це - "конфлікт в/на Україні", "війна в Україні".
І тепер цензор.нет туди ж...
Є російське вторгнення, українсько-російський конфлікт!
Бутусов на передовій, то нема, кому редагувати тексти?
оскільки редакція російськомовна-то первинні для неї російськомовні тексти