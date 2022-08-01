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Новини Війна
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Система безпеки холодної війни розвалилась. Путін має реноме людини, яка втратила зв'язок з реальністю, - нардеп "Голосу" Рахманін

путин,путін

Після 24 лютого широкомасштабне вторгнення Hосії в Україну зруйнувало сталу архітектуру світової безпеки з її системами стримувань і противаг. На жаль, нової поки не було зведено, а вона вкрай потрібна.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть у холодну війну, попри всю ненависть, яку відчували одне до одного Західний світ і Радянський союз була певна система противаг і стримувань, були кроки, на які ніхто не піде точно. Зараз цієї системи не існує. Система безпеки Холодної війни розвалилась, а нова створена не була. Зараз країни, які мають ядерну зброю, не мають стримувачів і це розуміють інші країни, які мають ядерну зброю. Світ має справу з непередбачуваними диктаторами - Росією і Північною Кореєю", - зазначив парламентар.

За словами Рахманіна, світ не хоче занурюватись у ядерну війну, а Путін має тепер реноме людини, яка втратила звʼязок з реальністю.

"Уявлення про Росію і про Путіна суттєво змінилося після 24 лютого. Навіть велика кількість "путінферштейнерів" (а це не тільки посадовці, а й цілі держави) суттєво змінили думку, коли світ побачив звірячу пику РФ і все, що відбувається в Україні", - наголосив нардеп "Голосу".

Також читайте: Третя спроба визнати РФ державою-спонсором тероризму може стати успішною, - нардеп "Голосу" Рахманін

Автор: 

путін володимир (23889) росія (65415) ядерна зброя (1157) Рахманін Сергій (137)


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"Hосії "
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01.08.2022 10:40 Відповісти
повісить його на електричном стільці
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01.08.2022 10:49 Відповісти
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01.08.2022 10:53 Відповісти
от я і питаю...як ці бюрократи з Німеччини та Франції та ін..хотіли захищатись від московської орди? Поки вони б дупу чесали..то точно орда б вже в Берлін зайшла..не дарма вони викрикали --можєм павтаріть..на Бєрлін..
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01.08.2022 10:57 Відповісти
та вони глибже своєї кишені не заглядають више сраки очі не піднімають, чим там думати?
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01.08.2022 11:03 Відповісти
Та там не в одному Путіні справа! Кремль в черговий раз захотів "маленькой пабеданосной вайнушкай" замаскувать свої "просери" у економіці та політиці всередині держави А "бидлу" заткнуть рот черговою "пабедай!"
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01.08.2022 11:02 Відповісти
Яка безпека, коли в Європі пропутинський блок -Німеччина,
Франція, Італія, Угорщина тільки соботують.
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01.08.2022 11:28 Відповісти
У крысы Мавзолейной в башке тупой кроме 9 мая 1945 года ничего нет...
Шариков живет в 20 веке...и останецца в нем пока не сдохнет...
Карма такая у Шизофреникса...
Карочи Труплер капут...подлоДка Курск заждалась...
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01.08.2022 12:12 Відповісти
 
 