Система безпеки холодної війни розвалилась. Путін має реноме людини, яка втратила зв'язок з реальністю, - нардеп "Голосу" Рахманін

Після 24 лютого широкомасштабне вторгнення Hосії в Україну зруйнувало сталу архітектуру світової безпеки з її системами стримувань і противаг. На жаль, нової поки не було зведено, а вона вкрай потрібна.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть у холодну війну, попри всю ненависть, яку відчували одне до одного Західний світ і Радянський союз була певна система противаг і стримувань, були кроки, на які ніхто не піде точно. Зараз цієї системи не існує. Система безпеки Холодної війни розвалилась, а нова створена не була. Зараз країни, які мають ядерну зброю, не мають стримувачів і це розуміють інші країни, які мають ядерну зброю. Світ має справу з непередбачуваними диктаторами - Росією і Північною Кореєю", - зазначив парламентар.

За словами Рахманіна, світ не хоче занурюватись у ядерну війну, а Путін має тепер реноме людини, яка втратила звʼязок з реальністю.

"Уявлення про Росію і про Путіна суттєво змінилося після 24 лютого. Навіть велика кількість "путінферштейнерів" (а це не тільки посадовці, а й цілі держави) суттєво змінили думку, коли світ побачив звірячу пику РФ і все, що відбувається в Україні", - наголосив нардеп "Голосу".

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