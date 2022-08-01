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За минулу добу росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 5 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

область,запорізька

Російські загарбники за минулу добу обстріляли у Запорізькій області території трьох сіл та двох міст.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Запорізької ОВА у Telegram.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Юрківка, Таврійське, Преображенка", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Зазначається, що надійшло 8 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

"Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1523 людини, з них 408 – діти", - додали в ОВА.

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01.08.2022 10:58 Відповісти
 
 