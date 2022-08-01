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Новини Війна
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Україна залишається надійним партнером, але Росії варто дотримуватися своєї частини угоди щодо експорту зерна, - Кулеба

зерно

Перше українське зерно залишає Одесу після місяців російської блокади.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"День полегшення для світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, Азії та Африці, оскільки перше українське зерно залишає Одесу після місяців російської блокади. Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо Росія дотримуватиметься своєї частини угоди", - наголосив міністр.

Нагадаємо, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вивезення зерна з українських портів має бути забезпечене військовим компонентом, - ОК "Південь"

Автор: 

зерно (3121) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+17
ти бач.....зелені з рашкою вже партнери....тьху
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01.08.2022 11:08
+12
Зеля завжди був партнером.
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01.08.2022 11:14
+11
ну і навіщо цей висер про зерно і згадування про добрих московітів?
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01.08.2022 11:10
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ти бач.....зелені з рашкою вже партнери....тьху
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01.08.2022 11:08 Відповісти
Зеля завжди був партнером.
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01.08.2022 11:14 Відповісти
А з бєларусієй - "прагматичні стосунки".
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01.08.2022 11:18 Відповісти
Найшов друзів в Африці. Шо, курнув?
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01.08.2022 11:27 Відповісти
то може і по полонених азовцях "порішали", а то влада як здали їх в полон так і забули. По "марафону" нуль згадок про них від часу "здачі"
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01.08.2022 11:37 Відповісти
за зерно договорились - бабло, за азовцев тоже договорились- сдастся в плен что бы казнили , типичная стратегия ермака-зеленского-арахамии-верещук , за бабло всех продадут.
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01.08.2022 12:46 Відповісти
ну і навіщо цей висер про зерно і згадування про добрих московітів?
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01.08.2022 11:10 Відповісти
Шел шестой месяц геноцида украинского народа:

"Росії варто дотримуватися своєї частини угоди щодо експорту зерна"

Остановите землю, я сойду.
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01.08.2022 11:11 Відповісти
Це ви КОМУ сказали?
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01.08.2022 11:12 Відповісти
Кулеба-ну де ти бачив шоб кацапські свині колись дотримувались угод домовленостей тощо які самі ж і підписали...
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01.08.2022 11:13 Відповісти
Коли це дикуни чогось дотримувались?
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01.08.2022 11:15 Відповісти
Вот будет забавно если кацапы потопят то корыто с зерном
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01.08.2022 11:15 Відповісти
Його сомалійські пірати захоплять. Цінний вантаж.
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01.08.2022 11:17 Відповісти
так в першу чергу везуть сомалійськім пиратам, що вони вже нажерлися і дали іншім теж завезти. Ось вам і блм, життя чорних навіть для саміх чорних значення не має. А нам мозги крутять.
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01.08.2022 11:21 Відповісти
,а що тобі відомо про Сомалі взагалі?
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01.08.2022 11:36 Відповісти
Щось тема страти "азовців" затихла. Боневтік язик в сраку засунув.
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01.08.2022 11:21 Відповісти
Зайві свідки найвеличнішого гівнокомандування його не цікавлять.
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01.08.2022 11:24 Відповісти
У нас війна чи цирк? Якщо із кацапами домовляються про торгівлю, то може і кордони відкриєте, щоб люди без роботи з голоду не здохли? Чи наша влада тільки про негрів думає, а українцям навпроти палки в колеса ставить?
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01.08.2022 11:22 Відповісти
У нас цирк під час війни ще з 19 року. Хуже нібудіт.
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01.08.2022 11:26 Відповісти
Высоцкого напомнило - "а гвинеец Сэм Брук обошел меня на круг. А ещё вчера все вокруг мне говорили, что Сэм - друг. Наш гвинейский друг." Так куда все же зерно поплыло то? В чьи руки? В руки африканских друзей?)
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01.08.2022 11:30 Відповісти
в Африці повно друзів рашки.
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01.08.2022 11:47 Відповісти
Кулеба, ти ж міністр закордонних справ. Які партнери, що ти мелеш? Боже, збережи Україну від цих "професіоналів".
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01.08.2022 11:30 Відповісти
Чекайте подарунків.
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01.08.2022 11:33 Відповісти
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01.08.2022 11:39 Відповісти
тамбовський вовк тобі партнер, йолоп !
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01.08.2022 11:45 Відповісти
Сюреалізм від Ze...
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01.08.2022 12:13 Відповісти
кулібаба ну ти і дбл, блд....зелені такі самі під@р@си як і їх партнери
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01.08.2022 15:20 Відповісти
 
 