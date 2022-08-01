Україна залишається надійним партнером, але Росії варто дотримуватися своєї частини угоди щодо експорту зерна, - Кулеба

Перше українське зерно залишає Одесу після місяців російської блокади.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"День полегшення для світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, Азії та Африці, оскільки перше українське зерно залишає Одесу після місяців російської блокади. Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо Росія дотримуватиметься своєї частини угоди", - наголосив міністр.

Нагадаємо, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня.

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