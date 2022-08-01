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Новини Війна Російська агресія
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На фоні війни в Україні розпочалась конференція ООН з питань ядерної безпеки

оон

На конференції представники країн-учасників Договору обговорюватимуть питання ядерної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

У понеділок, 1 серпня, розпочинається чотириденна конференція ООН щодо знакового Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

 "Це дуже, дуже важкий момент. Вторгнення Росії, яке супроводжується нагадуванням про її ядерний арсенал, настільки важливе для договору і справді чинитиме на нього сильний тиск. Те, як уряди реагують на ситуацію, сформує майбутню ядерну політику", - сказала Беатріс Фін, виконавчий директор Міжнародної кампанії за скасування ядерної зброї.

Мета зустрічі - досягти консенсусу щодо наступних кроків, але мало ймовірно, що будуть внесені значних змін в угоду. Участь у конференції візьмуть президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, прем'єр-міністри Японії Фуміо Кісіда та Френк Баінімарама з Фіджі, а також міністри закордонних справ 116 країн.

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Договір про нерозповсюдження ядерної зброї діє з 1970 року, його підписали 191 країна. Загальна кількість ядерної зброї в усьому світі скоротилася більш ніж на 75% у порівнянні з піком середини 1980-х років, головним чином через закінчення холодної війни між США та колишнім Радянським Союзом. Але, за оцінками експертів, у всьому світі залишається приблизно 13 000 боєголовок, переважна більшість у США та Росії.

Передбачається, що зустрічі для оцінки того, як працює договір, відбуватимуться кожні п’ять років, але конференція 2020 року неодноразово відкладалася через пандемію коронавірусу й буде проведена зараз. Тим часом виклики глобальній безпеці лише зросли. Адже з початку повномасштабної війни в Україні, президент Росії Володимир Путін попередив, що будь-яка спроба втручання призведе до "наслідків, яких ви ніколи не бачили", і підкреслив, що його країна є "однією з найпотужніших ядерних держав". Кілька днів потому Путін наказав привести російські ядерні сили в стан підвищеної бойової готовності, і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав цей крок "страшним".

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"Перспектива ядерного конфлікту, колись немислима, тепер знову стала можливою", — сказав Гутерріш.

Війна в Україні посилила побоювання деяких країн щодо відсутності ядерної зброї, особливо тому, що колись Україна відмовилася від радянської ядерної зброї. Посол США Адам Шейнман, спеціальний представник президента з нерозповсюдження ядерної зброї, заявив, що Вашингтон сподівається на "збалансований" результат, який "встановлює реалістичні цілі та просуває інтереси нашої національної та міжнародної безпеки".

ООН (3361) ядерна зброя (1157) ядерна безпека (565)


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Топ коментарі
+14
У ООНі знову ганятимуть мило по тазіку...
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01.08.2022 11:16
+7
ООН-це купа лайна які живуть на хороші зарплати та нічого не роблять...Це імпотенти ..
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01.08.2022 11:19
+5
А головує на цій конференції росія?Розпустіть уже цю організацію-паразита ООН і не смішіть весь світ своєю безпорадністю.Добре б ще було,якби просто так збиралися дармоїди "******* поганяти",але ж ще їм за це треба і внески платити.Поставте замість Гутерріша Лаврова.Чи зміниться щось?
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01.08.2022 11:24
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У ООНі знову ганятимуть мило по тазіку...
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01.08.2022 11:16 Відповісти
Оригінально.
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01.08.2022 11:19 Відповісти
А есть ли разница от чего умирать? От пули, ракеты, ядерного удара? По-моему разницы нету. Так что пусть себе в жопу засунут страшилки про ядерную войну
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01.08.2022 11:18 Відповісти
Як раз Європейці це абсолютно не розуміють, для них якщо вбити(закатувати) одну чи декілька людей (як це було у Бучі, Гостомелі, Ірпені, коли просто стріляли у потилицю) то це повне варварство, але якщо скинути на житловий будинок ФАБ-1000 (Декілька сотень кг вибухівки) та вбити десятки, можливо сотні людей, то це нормально, це ж мовляв конвенційна зброя
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01.08.2022 11:23 Відповісти
Навіть від тактичних ядерних вибухів будуть вмирати сотні тисяч. Одночасно. Компактно. Довго. В муках. Пощастить лише тим, хто опиниться в епіцентрі. Після "конвенційної зброї" на "теріторіях" можна жити. І вирощувати їжу. Після ядерної - ні.
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01.08.2022 11:27 Відповісти
В Хиросимі зараз нормально живуть люди. І вирощують жрачку. При тому, що з 64кг урану відпрацювало менше відсотка, а все інше просто розлетілося по околицях. ******* бомби набагато чистіші.
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01.08.2022 11:41 Відповісти
Зараз клоун заволає дайте нам ядрьону бімбу.
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01.08.2022 11:18 Відповісти
ООН-це купа лайна які живуть на хороші зарплати та нічого не роблять...Це імпотенти ..
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01.08.2022 11:19 Відповісти
ахахахахаха! потихоньку до баранов начинает доходить, что скоро получат 197 стран, ведущих разработку ядерного оружия! и в самое ближайшее время 197 стран ВООРУЖЕННЫХ ЯДЕРНЫМ оружием
молодцы!! соображайте так же туго, грёбанные имбицилы
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01.08.2022 11:20 Відповісти
оооооооо!!!!! срочно нужно показать озабоченность, иначе за что их содержат ?
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01.08.2022 11:20 Відповісти
Очередная сходка на тему " бла-бла-бла"
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01.08.2022 11:24 Відповісти
А головує на цій конференції росія?Розпустіть уже цю організацію-паразита ООН і не смішіть весь світ своєю безпорадністю.Добре б ще було,якби просто так збиралися дармоїди "******* поганяти",але ж ще їм за це треба і внески платити.Поставте замість Гутерріша Лаврова.Чи зміниться щось?
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01.08.2022 11:24 Відповісти
грязну бомбу підірвать москалям у мацкві. у центрі мацкви
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01.08.2022 11:25 Відповісти
запустить воздушный шар с бочкой отработанного ядерного топлива в сторону расеии и взорвать над каким-нибудь населенным пунктом. Воздушный шар жеж радары не увидят надеюсь
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01.08.2022 11:28 Відповісти
Бочек с отработанным ЯТ у нас овер дохера, хватило бы воздушных шаров. Бюджетный вариант кошмарить кацапов на их територии. ЯТ - бесплатное, токо шары нужны с люльками. Плюс избавимся от необходимости утилизировать отработанное топливо
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01.08.2022 11:30 Відповісти
А якшо кацапи зроблять те саме? В них ядерних відходів стільки, що всю Європу можна як бутерброд маслом намазати.
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01.08.2022 11:43 Відповісти
з під тишка робить треба
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01.08.2022 11:51 Відповісти
Кацапы в любом случае применят ядерное оружие, ведь они не могут себе позволить проиграть. А Европа тупо сглотнет, увы... Как видим мировому сообществу главное, шоб негры не голодали. Ато еще приедет в Европу вся Африка, история с зерном явно сняла все маски. Да и не будут морочиться кацапы с бочками и шарами. Лупанут ракетой и все.
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01.08.2022 11:52 Відповісти
Кацапи ж настількі дурні що і після цього почнуть жити в радіаційно забрудненій маскві.
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01.08.2022 11:38 Відповісти
ще роги та бороди повідростають у кацапів мацкви
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01.08.2022 11:52 Відповісти
Покидьки в ООН сидять.
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01.08.2022 11:31 Відповісти
поки там є Радбез з правом вето в кацапії та в Китаю - толку нуль, чергова імпотентна "занепокоєність"
ООН в цьому форматі здох та смердить.
По кацапії бачимо що право "сильного" диктує світу умови, а світ втирає соплі та мовчить. Тільки світова ізоляція, причому повна економічна та політична, а не якимись пакетами санкцій які роками вводять по крупинці та рішуча сила в відповідь може зупиняти таких як пуйло чи корейського пончика. Але то не труп ООН має вирішувати. Труп треба похоронити та родити здорове дитя
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01.08.2022 11:33 Відповісти
Це дуже хитро і підло, що в когось є ядерна зброя, а в інших немає. І в тих, в кого немає, то їз можна тероризувати.
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01.08.2022 11:34 Відповісти
Памятаю якою було Україна до того як вибрали клоуна президентом
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01.08.2022 11:37 Відповісти
оон...ой несмішіть.. Сцикуни ....у нас війна і не в змозі нічого вдіяти а ще за якусь ядерну зброю заїкаються...Гутьєреш памперси з відвідин Києва не знімає
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01.08.2022 11:38 Відповісти
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01.08.2022 11:47 Відповісти
ООН це нежиттєздатний рудимент епохи протистояння з СССР який помер разом з СССР.
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01.08.2022 11:49 Відповісти
Імпотенти будуть дівок обговорювати.
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01.08.2022 11:54 Відповісти
Тридід!

@superyurch

·

https://twitter.com/superyurch/status/1553990641822142464 2 ч

Миколаїв зтирають з лиця землі, як Маріуполь.. Методично і цілеспрямовано. ООН - нуль на масу, навіть вже ніякої "озабоченості"! Головна задача - накормити від пуза сомалійських піратів, бо окочуряться! А щоденні смерті українців, то звично. На..уя мені та оон, де ніц не роблять
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01.08.2022 11:57 Відповісти
Обеспокоеные,озабоченные во главе с нерешительным,трусливым шефом,вам не конференции проводить,а признать свою некчемность и сделать так,чтобы о вас забыли.
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01.08.2022 11:59 Відповісти
Паралельний світ... Читав думку в 14-му році якогось єврейця:-Посилайте нахер всі ООНи. ОБСЕ., Та інші імпотентні організації-Це камінь на вашій боротьбі, і незалежності… Розумна людина.
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01.08.2022 12:18 Відповісти
Трутні.
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01.08.2022 14:42 Відповісти
 
 