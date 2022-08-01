На фоні війни в Україні розпочалась конференція ООН з питань ядерної безпеки

На конференції представники країн-учасників Договору обговорюватимуть питання ядерної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

У понеділок, 1 серпня, розпочинається чотириденна конференція ООН щодо знакового Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Це дуже, дуже важкий момент. Вторгнення Росії, яке супроводжується нагадуванням про її ядерний арсенал, настільки важливе для договору і справді чинитиме на нього сильний тиск. Те, як уряди реагують на ситуацію, сформує майбутню ядерну політику", - сказала Беатріс Фін, виконавчий директор Міжнародної кампанії за скасування ядерної зброї.

Мета зустрічі - досягти консенсусу щодо наступних кроків, але мало ймовірно, що будуть внесені значних змін в угоду. Участь у конференції візьмуть президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, прем'єр-міністри Японії Фуміо Кісіда та Френк Баінімарама з Фіджі, а також міністри закордонних справ 116 країн.

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Договір про нерозповсюдження ядерної зброї діє з 1970 року, його підписали 191 країна. Загальна кількість ядерної зброї в усьому світі скоротилася більш ніж на 75% у порівнянні з піком середини 1980-х років, головним чином через закінчення холодної війни між США та колишнім Радянським Союзом. Але, за оцінками експертів, у всьому світі залишається приблизно 13 000 боєголовок, переважна більшість у США та Росії.

Передбачається, що зустрічі для оцінки того, як працює договір, відбуватимуться кожні п’ять років, але конференція 2020 року неодноразово відкладалася через пандемію коронавірусу й буде проведена зараз. Тим часом виклики глобальній безпеці лише зросли. Адже з початку повномасштабної війни в Україні, президент Росії Володимир Путін попередив, що будь-яка спроба втручання призведе до "наслідків, яких ви ніколи не бачили", і підкреслив, що його країна є "однією з найпотужніших ядерних держав". Кілька днів потому Путін наказав привести російські ядерні сили в стан підвищеної бойової готовності, і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав цей крок "страшним".

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"Перспектива ядерного конфлікту, колись немислима, тепер знову стала можливою", — сказав Гутерріш.

Війна в Україні посилила побоювання деяких країн щодо відсутності ядерної зброї, особливо тому, що колись Україна відмовилася від радянської ядерної зброї. Посол США Адам Шейнман, спеціальний представник президента з нерозповсюдження ядерної зброї, заявив, що Вашингтон сподівається на "збалансований" результат, який "встановлює реалістичні цілі та просуває інтереси нашої національної та міжнародної безпеки".