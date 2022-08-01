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Новини
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Посольство США про запуск "зернового коридору": Світ спостерігатиме за виконанням цієї угоди

зерно

Посольство США в Україні вітає запуск "зернового коридору" з України Чорним морем.

Про це посольство США повідомило у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо відправлення першого судна з чорноморських портів України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Світ спостерігатиме за продовженням виконання цієї угоди, що має нагодувати людей у всьому світі мільйонами тонн заблокованого українського зерна", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, зранку 1 серпня перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Також читайте: У разі загрози з боку РФ у Чорному морі експорт зерна буде припинено, - Кубраков

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.

Автор: 

зерно (3121) посольство (946) росія (65415) США (23085) Чорне море (1674)


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Топ коментарі
+10
Нас реально вбивають, а тут за зерно думають, щоб усяляких дикунів нагодувати, такого абсурду, ніде не було. . Крім того москалям ця угода набагато вигідніша.
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01.08.2022 11:30
+6
так нажаль бабло наразі знову перемагає добро...
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01.08.2022 11:32
+5
Віримо.Світ тільки те й робить,що спостерігає.Жує попкорн,ліниво чухає пузо,іноді поглядаючи на картинки вбивств українців,потім натискає пульт-і вже нема крові і страждань,можна тихцем справи провернути з рашистами,поспівчувати голодаючим лінивим неграм.
Лицемірний,брехливий світ,обіцянки якого не варті нічого.
Що ж ти,світ,не зупиниш терор в бік України,не знищиш кубло зла?Чого чекаєш,світ?
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01.08.2022 11:37
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Нас реально вбивають, а тут за зерно думають, щоб усяляких дикунів нагодувати, такого абсурду, ніде не було. . Крім того москалям ця угода набагато вигідніша.
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01.08.2022 11:30 Відповісти
так нажаль бабло наразі знову перемагає добро...
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01.08.2022 11:32 Відповісти
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01.08.2022 11:31 Відповісти
Кацапота обов"язково вчинить якусь капость.
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01.08.2022 11:31 Відповісти
і шо? а якшо не дійде зерно висловите-озабочєнності?
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01.08.2022 11:33 Відповісти
https://youtube.com/shorts/_uVRwZVm1DM?feature=share відрубати їм голови
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01.08.2022 11:35 Відповісти
Чекайте атак підводних човнів.
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01.08.2022 11:35 Відповісти
Швидше блукаючої по морю міни.
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01.08.2022 11:39 Відповісти
Віримо.Світ тільки те й робить,що спостерігає.Жує попкорн,ліниво чухає пузо,іноді поглядаючи на картинки вбивств українців,потім натискає пульт-і вже нема крові і страждань,можна тихцем справи провернути з рашистами,поспівчувати голодаючим лінивим неграм.
Лицемірний,брехливий світ,обіцянки якого не варті нічого.
Що ж ти,світ,не зупиниш терор в бік України,не знищиш кубло зла?Чого чекаєш,світ?
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01.08.2022 11:37 Відповісти
Как это сделать без последствий?
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01.08.2022 11:52 Відповісти
Світ спостерігає за виконанням угоди.
Як і спостерігав за не виконанням угод Ордою.
Спостерігай, не спостерігай.
Потрібно діяти. Потрібно ізолювати та знищити Орду.
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01.08.2022 11:37 Відповісти
"На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!", Кот Базилио.
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01.08.2022 11:41 Відповісти
Вопрос знатокам. А вдруг санкции начнут работать и уже росияне начнут голодать, то мы им тоже зерно будем давать?
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01.08.2022 11:45 Відповісти
Прості росіяни ні в чому не вині, це все режим *****.
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01.08.2022 14:03 Відповісти
Да мир уже с февраля наблюдает как мордор уничтожает Украину. Бла бла бла.
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01.08.2022 12:19 Відповісти
 
 