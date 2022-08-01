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У Маріуполі колаборанти та сепаратисти мародерять у квартирах та будинках, - Андрющенко

маріуполь

Колаборанти та "поліціянти" псевдореспубліки грабують майно з будинків.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, контролем за розбором завалів в Приморському районі займається так звана "поліція ДНР". Однак, фактично, контроль перетворено на кероване мародерство квартир та домівок.

"Все награбоване завозиться щодня та складується в приміщенні гаража на території Приморського відділку поліції. Щовечора поліціанти-колаборанти разом з поліціянтами "днрівцями" ділять здобич, розтягуючи по кабінетах в Приморському райвідділку поліції. Кожен мародер закриває на ключ та опечатує в кабінеті награбоване, однак зранку виявляється, що крадії вкрали в крадіїв та починається пошук по сусідніх кабінетах та чвари. І так щодня. Верх в мародерстві та останнє слово залишається за росіянами або днрівцями, які погрожують колаборантам просто здати їх до МГБ або ФСБ", - говорить Андрющенко.

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Маріуполь (3236) окупація (6719) Андрющенко Петро (696)


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чем эти недограждане Украины лучше орков?
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01.08.2022 11:46 Відповісти
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01.08.2022 11:47 Відповісти
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01.08.2022 11:48 Відповісти
Думаю,що вони знали де грабувати.Наприклад в якогось професора вишу виносять класику московської літератури з домашньої бібліотеки.Або з прокурорської оселі епл,сейф та рушницю.
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01.08.2022 11:50 Відповісти
Книги этого професора годятся разве что для распалки мангала
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01.08.2022 11:53 Відповісти
точно....вони не вміють читати і книги це для них інша планета
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01.08.2022 12:49 Відповісти
ніхто і не сумнівався. тому оті 10% люмпенів ніколи не евакуюються, бо чекають приходу "руського міру", щоб разом з руснею почати мародерити покинуте майно.
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01.08.2022 12:30 Відповісти
 
 