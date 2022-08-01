У Маріуполі колаборанти та сепаратисти мародерять у квартирах та будинках, - Андрющенко
Колаборанти та "поліціянти" псевдореспубліки грабують майно з будинків.
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, контролем за розбором завалів в Приморському районі займається так звана "поліція ДНР". Однак, фактично, контроль перетворено на кероване мародерство квартир та домівок.
"Все награбоване завозиться щодня та складується в приміщенні гаража на території Приморського відділку поліції. Щовечора поліціанти-колаборанти разом з поліціянтами "днрівцями" ділять здобич, розтягуючи по кабінетах в Приморському райвідділку поліції. Кожен мародер закриває на ключ та опечатує в кабінеті награбоване, однак зранку виявляється, що крадії вкрали в крадіїв та починається пошук по сусідніх кабінетах та чвари. І так щодня. Верх в мародерстві та останнє слово залишається за росіянами або днрівцями, які погрожують колаборантам просто здати їх до МГБ або ФСБ", - говорить Андрющенко.
Будь ласка, зачекайте...
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