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Новини Війна
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Суд над "політичним експертом" Ляшенком розпочався у Львові: Його підозрюють у держзраді та пропаганді війни

ляшенко

Гліб Ляшенко називає себе журналістом, а основною діяльністю - роботу на Klymenko Time.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа, суд над Ляшенком розпочався у Львові.

Йому інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України) та пропаганду війни (ст. 436 ККУ). Підготовче засідання у цій справі вже завершилося і в серпні стартує повноцінний розгляд.

Судитимуть Ляшенка у Сихівському районному суді. Його арештували наприкінці березня, а 17 червня блогер вніс заставу у 3 млн грн та був звільнений з-під арешту.

"Під час підготовчого засідання прокурор заявив, що з початку 2022 року і в подальшому після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Гліб Ляшенко поширював пропагандистські та маніпулятивні матеріали в соцмережі для дестабілізації політичної ситуації в державі, деморалізації армії, дискредитації чинної влади, формування негативного іміджу України на міжнародній арені тощо", - пише видання.

Ляшенку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сам він називає себе журналістом, а основною діяльністю - роботу на Klymenko Time. Це YouTube-канал, сайт і Telegram-канал, підконтрольні Олександру Клименку - ексміністру доходів і зборів України, часів президента-втікача Віктора Януковича.

ЗМІ зазначає, що Гліб Ляшенко є фігурантом Дошки ганьби "Детектора медіа". Блогер піарив партію "ОПЗЖ" та її керманичів, був частим гостем на каналах Віктора Медведчука до їх закриття в Україні, був помічений на російських пропагандистських каналах. Публікував дописи, в яких виправдовував російську агресію проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Донецькому блогеру повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві окупантам, - Офіс генпрокурора

Автор: 

суд (11701) державна зрада (1692) блогер (181)


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Топ коментарі
+11
Йому то загрожує 15 років, а іншим?Є ж набагато гірші. Є ж набагато гірші. Коли зажопівців візьмуть, коли візьмуть москальських попів, і тд.?
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01.08.2022 11:46
+8
з почином !
але закінчити потрібно ватним криворожським жидом, за поздоровлення українців з національним святом в кацапській косовортці
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01.08.2022 12:05
+6
після д'єрмаківців
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01.08.2022 12:04
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Це лайно пропагандон та журнашлюха...
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01.08.2022 11:45 Відповісти
все що написали в цій новині тягне на років, мабуть 30 ..
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01.08.2022 11:45 Відповісти
Йому то загрожує 15 років, а іншим?Є ж набагато гірші. Є ж набагато гірші. Коли зажопівців візьмуть, коли візьмуть москальських попів, і тд.?
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01.08.2022 11:46 Відповісти
після д'єрмаківців
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01.08.2022 12:04 Відповісти
з почином !
але закінчити потрібно ватним криворожським жидом, за поздоровлення українців з національним святом в кацапській косовортці
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01.08.2022 12:05 Відповісти
если всю клеменковскую шарагу пересажать - не ошибешься...
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01.08.2022 12:56 Відповісти
Залог надо 350млн.И пусть сидит.Так сохранней будет.
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01.08.2022 13:03 Відповісти
Чому воєнні злочини розглядають кримінальні суди, а не воєнні трибунали, хтось може пояснити?
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01.08.2022 13:17 Відповісти
добре, що судять у Львові, а не, наприклад, у Харкові, де з такими панькаються
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01.08.2022 14:42 Відповісти
 
 