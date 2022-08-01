Суд над "політичним експертом" Ляшенком розпочався у Львові: Його підозрюють у держзраді та пропаганді війни

Гліб Ляшенко називає себе журналістом, а основною діяльністю - роботу на Klymenko Time.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа, суд над Ляшенком розпочався у Львові.

Йому інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України) та пропаганду війни (ст. 436 ККУ). Підготовче засідання у цій справі вже завершилося і в серпні стартує повноцінний розгляд.

Судитимуть Ляшенка у Сихівському районному суді. Його арештували наприкінці березня, а 17 червня блогер вніс заставу у 3 млн грн та був звільнений з-під арешту.

"Під час підготовчого засідання прокурор заявив, що з початку 2022 року і в подальшому після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Гліб Ляшенко поширював пропагандистські та маніпулятивні матеріали в соцмережі для дестабілізації політичної ситуації в державі, деморалізації армії, дискредитації чинної влади, формування негативного іміджу України на міжнародній арені тощо", - пише видання.

Ляшенку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сам він називає себе журналістом, а основною діяльністю - роботу на Klymenko Time. Це YouTube-канал, сайт і Telegram-канал, підконтрольні Олександру Клименку - ексміністру доходів і зборів України, часів президента-втікача Віктора Януковича.

ЗМІ зазначає, що Гліб Ляшенко є фігурантом Дошки ганьби "Детектора медіа". Блогер піарив партію "ОПЗЖ" та її керманичів, був частим гостем на каналах Віктора Медведчука до їх закриття в Україні, був помічений на російських пропагандистських каналах. Публікував дописи, в яких виправдовував російську агресію проти України.

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