Захід відклав запровадження заборони на страхування перевезень російської морської нафти, - Financial Times

Уряди європейських країн пом’якшили зусилля щодо обмеження торгівлі російською нафтою, відклавши план виключення РФ з життєво важливого ринку морського страхування Lloyd’s of London і дозволивши деякі міжнародні поставки на тлі побоювань щодо зростання цін на нафту та обмеження глобальних поставок енергоресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Два місяці тому ЄС оголосив про всесвітню заборону на надання морського страхування суднам, що перевозять російську нафту, очікуючи скоординованих дій з британським урядом. Однак Велика Британія ще не запровадила подібні обмеження. Участь Великої Британії має ключове значення для ефективності будь-якої такої заборони, оскільки Лондон знаходиться в центрі індустрії морського страхування.

Тим часом Брюссель наприкінці липня вніс поправки до деяких обмежень щодо роботи з державними російськими компаніями, посилаючись на занепокоєння глобальною енергетичною безпекою.

Спільна заборона Великої Британії та ЄС на морське страхування стала б найповнішим обмеженням на сьогодні російської нафти, що припинить доступ Москви до більшої частини глобального танкерного флоту.

Але офіційні особи США висловили занепокоєння тим, що негайна глобальна заборона на морське страхування призведе до зростання цін через вилучення мільйонів барелів російської сирої нафти та нафтопродуктів з ринку.

Європейські та британські чиновники повідомили Financial Times у травні, що Велика Британія домовилася з ЄС узгодити заборону на страхування російських нафтових вантажів. Однак останні санкції Великобританії проти Росії, схвалені парламентом у липні, забороняють лише страхувати судна, які перевозять російську нафту до Британії, і лише після 31 грудня. Законодавство було введено після того, як уряд пообіцяв заборонити імпорт російської нафти до кінця року, але не заборонив надання послуг для відправлень з Росії в інші країни.

Міністерство фінансів Британії заявило, що все ще шукає найкращий варіант дій. "Ми готові запровадити подальші санкції проти Росії та працюємо разом із нашими союзниками в такому темпі, щоб забезпечити їх впровадження з максимальним ефектом для російської економіки", — йдеться у повідомленні.

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Заборона на страхування в ЄС була введена 4 червня і залишається в силі. Вона не дозволяє компаніям у блоці оформляти нову страховку для будь-якого судна, яке транспортує російську нафту будь-де. Існуючі договори залишаються дійсними до 5 грудня, коли всі подібні види діяльності будуть заборонені.

Однак ЄС змінив частину власних санкцій, щоб дозволити європейським компаніям мати справу з деякими російськими державними компаніями, такими як "Роснефть", з метою транспортування нафти до країн за межами блоку.

Європейським компаніям більше не буде заборонено платити таким компаніям, як "Роснефть", "якщо ці транзакції є вкрай необхідними", за купівлю або транспортування сирої чи нафтопродуктів до третіх країн, заявив FT речник Європейської комісії.

У заяві ЄС йдеться, що заходи були вжиті, щоб "уникнути будь-яких потенційних негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі".

З червня Білий дім працює над тим, щоб спонукати країни G7 підтримувати механізм обмеження цін, який дозволив би деяким обсягам російської нафти діставатися третім країнам, якщо вони погоджуються платити за вантаж ціну, нижчу від ринкової.

Офіційні особи у Вашингтоні заявили, що США та Британія все ще планують заборонити морські послуги, включаючи страхування, до того моменту, коли заборона ЄС набуде повної чинності в грудні. Але спочатку вони хочуть встановити ліміт цін на нафту. Президент США Джо Байден хоче знизити ціни на бензин до проміжних виборів у листопаді.