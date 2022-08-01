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Новини
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Захід відклав запровадження заборони на страхування перевезень російської морської нафти, - Financial Times

нафта

Уряди європейських країн пом’якшили зусилля щодо обмеження торгівлі російською нафтою, відклавши план виключення РФ з життєво важливого ринку морського страхування Lloyd’s of London і дозволивши деякі міжнародні поставки на тлі побоювань щодо зростання цін на нафту та обмеження глобальних поставок енергоресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Два місяці тому ЄС оголосив про всесвітню заборону на надання морського страхування суднам, що перевозять російську нафту, очікуючи скоординованих дій з британським урядом. Однак Велика Британія ще не запровадила подібні обмеження. Участь Великої Британії має ключове значення для ефективності будь-якої такої заборони, оскільки Лондон знаходиться в центрі індустрії морського страхування.

Тим часом Брюссель наприкінці липня вніс поправки до деяких обмежень щодо роботи з державними російськими компаніями, посилаючись на занепокоєння глобальною енергетичною безпекою.

Спільна заборона Великої Британії та ЄС на морське страхування стала б найповнішим обмеженням на сьогодні російської нафти, що припинить доступ Москви до більшої частини глобального танкерного флоту.

Але офіційні особи США висловили занепокоєння тим, що негайна глобальна заборона на морське страхування призведе до зростання цін через вилучення мільйонів барелів російської сирої нафти та нафтопродуктів з ринку.

Європейські та британські чиновники повідомили Financial Times у травні, що Велика Британія домовилася з ЄС узгодити заборону на страхування російських нафтових вантажів. Однак останні санкції Великобританії проти Росії, схвалені парламентом у липні, забороняють лише страхувати судна, які перевозять російську нафту до Британії, і лише після 31 грудня. Законодавство було введено після того, як уряд пообіцяв заборонити імпорт російської нафти до кінця року, але не заборонив надання послуг для відправлень з Росії в інші країни.

Міністерство фінансів Британії заявило, що все ще шукає найкращий варіант дій. "Ми готові запровадити подальші санкції проти Росії та працюємо разом із нашими союзниками в такому темпі, щоб забезпечити їх впровадження з максимальним ефектом для російської економіки", — йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенатори США пропонують ввести санкції стосовно продажу російської нафти та газу Китаю, - Bloomberg

Заборона на страхування в ЄС була введена 4 червня і залишається в силі. Вона не дозволяє компаніям у блоці оформляти нову страховку для будь-якого судна, яке транспортує російську нафту будь-де. Існуючі договори залишаються дійсними до 5 грудня, коли всі подібні види діяльності будуть заборонені.

Однак ЄС змінив частину власних санкцій, щоб дозволити європейським компаніям мати справу з деякими російськими державними компаніями, такими як "Роснефть", з метою транспортування нафти до країн за межами блоку.

Європейським компаніям більше не буде заборонено платити таким компаніям, як "Роснефть", "якщо ці транзакції є вкрай необхідними", за купівлю або транспортування сирої чи нафтопродуктів до третіх країн, заявив FT речник Європейської комісії.

У заяві ЄС йдеться, що заходи були вжиті, щоб "уникнути будь-яких потенційних негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі".

З червня Білий дім працює над тим, щоб спонукати країни G7 підтримувати механізм обмеження цін, який дозволив би деяким обсягам російської нафти діставатися третім країнам, якщо вони погоджуються платити за вантаж ціну, нижчу від ринкової.

Офіційні особи у Вашингтоні заявили, що США та Британія все ще планують заборонити морські послуги, включаючи страхування, до того моменту, коли заборона ЄС набуде повної чинності в грудні. Але спочатку вони хочуть встановити ліміт цін на нафту. Президент США Джо Байден хоче знизити ціни на бензин до проміжних виборів у листопаді.

нафта (5539) росія (65415) страхування (764) Євросоюз (13472)


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Топ коментарі
+19
це все що треба знати про санкції ! діряве решето !
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01.08.2022 11:47
+12
По жизни всегда нужно надеятся только на себя !!! Так вот нехер было голосовать за Зеленского ( хуже не будет ) и класть асфальт вместо оружия ( шо вы нас пугаете )
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01.08.2022 11:52
+11
Всі хто це зробив просто мерзенні покидьки-бо бабло...
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01.08.2022 11:48
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Журналистка тайваньского государственного издания TVBS сообщила, что, по её источникам, Нэнси Пелоси прибывает в Тайбэй завтра вечером, 2 августа. https://t.me/charter97_org/79656 https://t.me/charter97_org/79656

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01.08.2022 11:47 Відповісти
если начнется война китая с нато. нам *****
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01.08.2022 12:04 Відповісти
Вроде как передумала туда ехать
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01.08.2022 12:18 Відповісти
це все що треба знати про санкції ! діряве решето !
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01.08.2022 11:47 Відповісти
По жизни всегда нужно надеятся только на себя !!! Так вот нехер было голосовать за Зеленского ( хуже не будет ) и класть асфальт вместо оружия ( шо вы нас пугаете )
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01.08.2022 11:52 Відповісти
ваш коментар не за адресою !
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01.08.2022 12:16 Відповісти
Всі хто це зробив просто мерзенні покидьки-бо бабло...
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01.08.2022 11:48 Відповісти
Ти, таки, чуднівець! В України 8 (вісім) років зайняв повний перехід з ТВЕЛів "Росатому" на вестінгаузівські. Це, незважаючи на те, що немита напала саме на нас, а не на якусь третю країну. Ще півроку тому самі купляли у неї і нафту, і нафтопродукти, і вугілля, і..... А що поробиш?
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01.08.2022 12:00 Відповісти
Гарно ж наш МІД попрацював 😾
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01.08.2022 11:48 Відповісти
За@бісь!
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01.08.2022 11:50 Відповісти
Як сказати мовою дипломатів "курви"?
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01.08.2022 11:55 Відповісти
Зашибісь!!Оце так дії-протидії..Як з гівна-куля..Яка вже там дипломатія, видно і сліпому
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01.08.2022 11:56 Відповісти
Що тобі видно? Ти вперлася СЛІПОЮ кишкою в товсту, і все тобі гівно. В України 8 (вісім) років зайняв повний перехід з ТВЕЛів "Росатому" на вестінгаузівські. Це, незважаючи на те, що немита напала саме на нас, а не на якусь третю країну. Ще півроку тому самі купляли у неї і нафту, і нафтопродукти, і вугілля, і..... А що поробиш?
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01.08.2022 12:03 Відповісти
крок вперед - два назад
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01.08.2022 12:00 Відповісти
Розраховують на що? Москалі втратять інтерес й самі одумаються?((
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01.08.2022 12:00 Відповісти
Пливли-пливли, а на березі втопилися.
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01.08.2022 12:02 Відповісти
Ай-да Зеля ! Ай да маладец!
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01.08.2022 12:04 Відповісти
сливают Украину. торговать выгоднее.
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01.08.2022 12:06 Відповісти
Есть деньги а есть принципы...теперь хорошо видно что принципы это 3.14здеж...
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01.08.2022 12:19 Відповісти
Чё за фигня!
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01.08.2022 12:22 Відповісти
Срань продажная. Кто-то ожидал чего-то другого? У Украины только один путь - превратиться во второй Израиль или быть уничтоженной. Вся эта шобла зажратых цивилизатнтов хрен чем поможет. Они еще и зерно с наших мертвых рук вытащат, что бы черножопых в Африке кормить.
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01.08.2022 12:28 Відповісти
Гроші не смердять, а Україна -- зачека . Ось вона яка Європа.
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01.08.2022 12:29 Відповісти
Чим страшніші злочини коїть рашка, тим більш м'ягшають санкції Заходу. Що це? Жах перед мавпою з ядерною зброєю? Чи таке собі підбурювання: "Давай вже, путін, добий вже цю непокірну країну! Бо ми не хочемо воювати з тобою, а хочемо торгувати!"

Такі новини після Оленівки - це вже не дно, це безодня!!!
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01.08.2022 12:30 Відповісти
І десь там на дні «європейські цінності»🙁
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01.08.2022 12:52 Відповісти
Маладці! Безхребетні тварюки!
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01.08.2022 12:45 Відповісти
Я про такий розвиток подій писав ще пару місяців тому, а в мене помідорами кидалися всякі мамкіни знавці. Можете молитися на те гевропу і далі.
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01.08.2022 14:23 Відповісти
 
 