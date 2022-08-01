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Продовольча програма ООН планує придбати та відправити щонайменше 30 тис. тонн пшениці з України, - Гутерріш

зерно

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав відправлення першого судна з українською кукурудзою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву генсека.

Забезпечення можливості перевезення наявних зернових та продуктів на глобальні ринки є гуманітарною необхідністю, наголосив він.

Всесвітня продовольча програма ООН планує у майбутньому закупити, завантажити та відправити ще 30 тисяч тонн пшениці з України на зафрахтованому організацією судні, детальна інформація з'явиться найближчими днями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода в Стамбулі забезпечить глобальний доступ до українських продуктів харчування та російських продуктів харчування та добрив, - генсек ООН Гутерріш

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Також читайте: Якщо Росія й далі битиме ракетами по портах, процес вивезення зерна відбуватиметься дуже повільно, - міністр агрополітики Сольський

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.

Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня.

Автор: 

зерно (3121) ООН (3361) експорт (4485) Гутерріш Антоніу (391)


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Топ коментарі
+9
30 тис. тонн ?? Щоб ви були здорові...
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01.08.2022 12:01
+8
родственники пушкина в Эфиопии рыдают от счастья
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01.08.2022 12:00
+8
якимось чудернацьким способом ці голодаючі з Африки зуміли за 50 р. подвоіти населення з 500 млн до 1 млд а хлібна Украіна з 52 млн. до 40 млн.
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01.08.2022 12:13
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родственники пушкина в Эфиопии рыдают от счастья
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01.08.2022 12:00 Відповісти
Не повіриш - значна частина викупленого ООН зерна піде на "прокорм" до Північної Кореї! Вони задобрюють крокодила, щоб той не почав плюваться радіоактивною слиною
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01.08.2022 12:55 Відповісти
30 тис. тонн ?? Щоб ви були здорові...
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01.08.2022 12:01 Відповісти
В такий мізер не граєио. Ми граємо на мульйони.
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01.08.2022 12:03 Відповісти
Нікому,хто торкнеться українського зерна,не буде від того добра.Кров і страждання українців вилізуть боком всім,хто має справу з наглою світовою оборудкою під час масового вбивства людей.Ні "переговорщики",ні "гаранти",ні "голодаючі","ні злодюги,що торгують і купляють крадене.
Так буде.Імпотентному Гутеррішу треба б про те знати.
Як подохли всі,хто руйнував церква при совку,так понесуть відплату й "торговці" кривавим зерном.
Вища справедливість є,вірить в це хтось,чи не вірить
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01.08.2022 12:12 Відповісти
30 млн тонн ?
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01.08.2022 12:12 Відповісти
якимось чудернацьким способом ці голодаючі з Африки зуміли за 50 р. подвоіти населення з 500 млн до 1 млд а хлібна Украіна з 52 млн. до 40 млн.
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01.08.2022 12:13 Відповісти
Поль Брэгг "чудо голодания"
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01.08.2022 12:21 Відповісти
де голодно, там і плодяться - закон природи
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01.08.2022 12:25 Відповісти
Не знаю. помню смотрел на Дискавери про какое то африканское племя или деревню. Американцы им там артезианку вырыли, школу построили. Выступает директор школы, говорит, посмотрите какие у нас дети крепенькие, никто не голодает. А это потому, что у нас лес недалеко и хлебные деревья растут. Мы мукой с них питаемся и не голодает ни-ка-да. Сижу я думаю... Лес есть, хлебные деревья есть, артезианку есть... Значит влага тоже есть. Почему бы ту же кукурузу не посадить?
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01.08.2022 12:34 Відповісти
А навіщо? Хлібні дерева і так ростуть! Посаджене дідом дерево служить і внукам - росте і плодоносить до 50-70 років
Багато хто не розуміє тих же кацапів - вони будуть лазить півдня по лісі... щоб набрать корзину грибів чи літрову банку суниці Але не скопають город і не посадять туж саму "суницю садову" ("клубніку"), з кількох квадратних метрів якої можна за півгодини набрать відро плодів! Вони не "виробники", а звичайні "кочівники" - "збирачі дикоросів" І нічим у цьому не відрізняються від африканців!
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01.08.2022 12:52 Відповісти
Пфф. Там пол Африки это тупо тропики. Там само все растёт круглый год. По три урожая можно собирать, но он голодают)
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01.08.2022 13:22 Відповісти
У них просто руки не стоят даже на собирательство. Зачем. Можно взять калаш и отнять все у соседа. Это проще. Те е кацапы. Почему и дружбаны. Они культурно близки.
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01.08.2022 13:24 Відповісти
"Щедрость" ООН без границ,Гуттериш,как Миссия решил накормить "голодающих" всех африканцев 30 тыс. тоннами зерна? Вероятно не очень голодные!
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01.08.2022 12:15 Відповісти
Гуттериш, хорош лоббированием заниматься, тебя же посадят в конце-концов
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01.08.2022 12:20 Відповісти
Суки продажные. Вы бы так жирными жопами за украинских детей под ракетами тряслись, а не за черномазых ленивых негров!
Что б вам, уроды, это зерно на гроб было, твари циничные.
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01.08.2022 12:21 Відповісти
30 тис. тон - це одне судно невеличке. Є балкери під груз зерна 50, 80 і навіть 100 тисяч тон!!!
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01.08.2022 12:31 Відповісти
Якщо приберете знак оклику з кінця речення) можу нагадати про кейпсайзи більш за 200 000))).

Вони зазвичай перевозять інши грузи(бо на зерно не такі контракти)...але при великому бажанні можна і зерно(але не з чорноморських портів України, бо за осадкою туди ніхто більш ніж 30 000 хендісайз не зайде)
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01.08.2022 23:17 Відповісти
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01.08.2022 12:43 Відповісти
Знакомая недавно получила продуктовый паёк по этой самой продовольственной программе рис, подслонечное масло, мука. Ну если рис ещё китайский, то мука и масло наши)) мы им поставляем сырьё а они нам потом это же в качестве гум помощи. Цирк блин
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01.08.2022 13:20 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/7497 Тарас Чорновіл : "Маємо подякувати нашому послу в Лівані Ігорю Осташу за дуже важкі переговори з ліванською владою стосовно арешту корабля "Лаодікея" під сирійським прапором, який перевозив крадене в Україні зерно.
Місцева влада спершу не бажала затримувати судно, але Ігорю таки вдалося навести переконливі аргументи та вчасно отримати відповідні запити української прокуратури. Тепер усе питання в тому, чи зуміє уряд та ГПУ підготувати повний набір доказів, який би підтверджував українське походження зерна, щоб вантаж (10 тис. тон зерна) і судно можна було конфіскувати. Бо вже вступила в переговори турецька компанія-трейдер, яка запевняє, що зерно повністю расєйське. Це так, для нагадування, щоб не перехвалити Туреччину, в зерновій історії вона поводиться вкрай егоїстично й маніпулятивно."

Ліван був одним з важливим покупцем зерна саме з України й, попри вже наявну нестачу продовольства, не купує в рашистів і їхніх посередників зерно сумнівного походження, а перепродувачем краденого виступає сусідня Сирія. Україна, у випадку конфіскації вантажу, готова передати зерно на пільгових умовах для Ліванського ринку, принаймні, бачив подібні повідомлення.
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01.08.2022 14:41 Відповісти
 
 