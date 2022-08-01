Продовольча програма ООН планує придбати та відправити щонайменше 30 тис. тонн пшениці з України, - Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав відправлення першого судна з українською кукурудзою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву генсека.
Забезпечення можливості перевезення наявних зернових та продуктів на глобальні ринки є гуманітарною необхідністю, наголосив він.
Всесвітня продовольча програма ООН планує у майбутньому закупити, завантажити та відправити ще 30 тисяч тонн пшениці з України на зафрахтованому організацією судні, детальна інформація з'явиться найближчими днями.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.
Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.
Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.
26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.
Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня.
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Так буде.Імпотентному Гутеррішу треба б про те знати.
Як подохли всі,хто руйнував церква при совку,так понесуть відплату й "торговці" кривавим зерном.
Вища справедливість є,вірить в це хтось,чи не вірить
Багато хто не розуміє тих же кацапів - вони будуть лазить півдня по лісі... щоб набрать корзину грибів чи літрову банку суниці Але не скопають город і не посадять туж саму "суницю садову" ("клубніку"), з кількох квадратних метрів якої можна за півгодини набрать відро плодів! Вони не "виробники", а звичайні "кочівники" - "збирачі дикоросів" І нічим у цьому не відрізняються від африканців!
Что б вам, уроды, это зерно на гроб было, твари циничные.
Вони зазвичай перевозять інши грузи(бо на зерно не такі контракти)...але при великому бажанні можна і зерно(але не з чорноморських портів України, бо за осадкою туди ніхто більш ніж 30 000 хендісайз не зайде)
Місцева влада спершу не бажала затримувати судно, але Ігорю таки вдалося навести переконливі аргументи та вчасно отримати відповідні запити української прокуратури. Тепер усе питання в тому, чи зуміє уряд та ГПУ підготувати повний набір доказів, який би підтверджував українське походження зерна, щоб вантаж (10 тис. тон зерна) і судно можна було конфіскувати. Бо вже вступила в переговори турецька компанія-трейдер, яка запевняє, що зерно повністю расєйське. Це так, для нагадування, щоб не перехвалити Туреччину, в зерновій історії вона поводиться вкрай егоїстично й маніпулятивно."
Ліван був одним з важливим покупцем зерна саме з України й, попри вже наявну нестачу продовольства, не купує в рашистів і їхніх посередників зерно сумнівного походження, а перепродувачем краденого виступає сусідня Сирія. Україна, у випадку конфіскації вантажу, готова передати зерно на пільгових умовах для Ліванського ринку, принаймні, бачив подібні повідомлення.