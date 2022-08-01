Від початку вторгнення окупанти депортували понад 5,7 тис. українських дітей

Станом на 1 серпня, внаслідок війни РФ проти України 693 дитини поранені, 358 загинули, 203 зникли безвісти. Щонайменше 5 754 дитини примусово переміщені чи депортовані.

Про це на брифінгу сказала радниця - уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні, 693 дитини поранені, 358 загинули, 203 зникли безвісти. І щонайменше 5 754 примусово переміщених та депортованих", - сказала Герасимчук.

За її словами, правоохоронці знайшли 4 039 дітей, котрі були в розшуку, 47 дітей вдалося повернути з депортації. І це за умови того, що країна-агресор заявляє щонайменше про 450 тисяч переміщених та депортованих на територію Росії дітей.

"І нам вони наших дітей не мають наміру повертати. Україна ніколи раніше не стикалася з подібною загрозою життю і свободам дитини. Тому зараз як ніколи важливо отримувати про них інформація максимально вичерпну та оперативну, щоб фіксувати, розслідувати злочини і рятувати", - наголосила Герасимчук.

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