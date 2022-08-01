Наслідки обстрілу Салтівського району Харкова: Поранення дістали двоє чоловіків, один з них помер у лікарні. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вдарили артилерією по Салтівському району Харкова.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"1 серпня близько 7:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків, один з них помер у лікарні. Пошкоджено житлові будинки, автівки та зупинку громадського транспорту", - зазначили в Офісі Генпрокурора.
Слідчі дії наразі тривають, дані уточнюються.
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Иван Кравченко #486396
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николай николаенко #464850
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Чайка Київ
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