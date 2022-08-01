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Наслідки обстрілу Салтівського району Харкова: Поранення дістали двоє чоловіків, один з них помер у лікарні. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили артилерією по Салтівському району Харкова.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"1 серпня близько 7:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків, один з них помер у лікарні. Пошкоджено житлові будинки, автівки та зупинку громадського транспорту", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Слідчі дії наразі тривають, дані уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали удару по Харкову. Є загиблий та поранені. Тривають обстріли області, - Синєгубов. ФОТО

Наслідки обстрілу Салтівського району Харкова: Поранення дістали двоє чоловіків, один з них помер у лікарні 01
Наслідки обстрілу Салтівського району Харкова: Поранення дістали двоє чоловіків, один з них помер у лікарні 02
Наслідки обстрілу Салтівського району Харкова: Поранення дістали двоє чоловіків, один з них помер у лікарні 03
Наслідки обстрілу Салтівського району Харкова: Поранення дістали двоє чоловіків, один з них помер у лікарні 04

Автор: 

обстріл (28717) Харків (5636) Офіс Генпрокурора (3262)


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Безалаберная охота рф-людоедов на детей и гражданских. Уничтожение всего живого.Кроме военних.Ибо военними керують гарні генерали.
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01.08.2022 13:01 Відповісти
Я вже якось казав, що тут треба шукати якийсь розумний вихід. Ми не маємо права стріляти по їх території і що далі? Ну припустимо, ми вийшли на кордони з РФ. Ми на своїй території, а вони продовжують бомбардувати Сумщину, Чернігівщину, Харківщину - ми і надалі не відповідаємо і що далі? Так може тягнутись безкінечно - це якійсь абсурд у якого немає кінця!
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01.08.2022 13:38 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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01.08.2022 20:20 Відповісти
 
 