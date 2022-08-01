Наслідки обстрілу Салтівського району Харкова: Поранення дістали двоє чоловіків, один з них помер у лікарні. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили артилерією по Салтівському району Харкова.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"1 серпня близько 7:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків, один з них помер у лікарні. Пошкоджено житлові будинки, автівки та зупинку громадського транспорту", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Слідчі дії наразі тривають, дані уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали удару по Харкову. Є загиблий та поранені. Тривають обстріли області, - Синєгубов. ФОТО







