За місяць за візами на в'їзд до України звернулося приблизно 80 росіян, - Держприкордонслужба
За місяць дії візового режиму з РФ приблизно 80 росіян звернулися за візами на в'їзд до України. Проте ніхто з них ще не отримав дозволу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"За наявною у мене інформацією, близько 80 громадян РФ подали інформацію для отримання візи. Однак жоден з них не отримав ще візи, перетнути кордон за умови наявності візи ніхто з них не міг", - заявив Демченко.
Він зазначив, що українські фахівці ретельно перевіряють росіян, які хочуть в'їхати на територію України. Тепер ця процедура є більш довшою, ніж на пунктах пропуску на кордоні.
Топ коментарі
+16 Мобильный крематорий
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+12 Amber
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+10 Maryna Solska #524922
показати весь коментар01.08.2022 12:27
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Ну от нахера? Лишня морока й небезпека, відмовити і все. Не можна фахівцям перенапружуватись
ти шо - довпойоп??
ВІЙНА!!!!!!!!! Кожен громадянин ворожоі краіни - потенційний ШПИГУН!!!!
навіть своі громадяни потенційні шпигуни, особливо - КАЦАПОГАВАРЯЩІЙЕ!!!!
нема можливості кожного перевіряти на детекторі!!
і депортація, це НАЙГУМАННІШИЙ спосіб!!
і Литві так само треба зробити, нафуй - всіх кацапів за - кацапізм!!!!))))
Це факт якийсь сон ....