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За місяць за візами на в'їзд до України звернулося приблизно 80 росіян, - Держприкордонслужба

віза

За місяць дії візового режиму з РФ приблизно 80 росіян звернулися за візами на в'їзд до України. Проте ніхто з них ще не отримав дозволу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"За наявною у мене інформацією, близько 80 громадян РФ подали інформацію для отримання візи. Однак жоден з них не отримав ще візи, перетнути кордон за умови наявності візи ніхто з них не міг", - заявив Демченко.

Він зазначив, що українські фахівці ретельно перевіряють росіян, які хочуть в'їхати на територію України. Тепер ця процедура є більш довшою, ніж на пунктах пропуску на кордоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жоден громадянин РФ ще не отримав візу в Україну, - ДПСУ

Автор: 

віза (734) Держприкордонслужба ДПСУ (6039) росія (65415) візовий режим (361)


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Топ коментарі
+16
Их в дверь, они в окно. И "бандер" не боятся, и "солдат НАТО".
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01.08.2022 12:26
+12
Якого чорта , кацапи ломляться до нас 😠?
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01.08.2022 12:23
+10
так тут же свої веселиє рєбята при власті, і санкцій нєт і над українцями можна ржати до нестями прямо в Україні.
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01.08.2022 12:27
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Якого чорта , кацапи ломляться до нас 😠?
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01.08.2022 12:23 Відповісти
так тут же свої веселиє рєбята при власті, і санкцій нєт і над українцями можна ржати до нестями прямо в Україні.
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01.08.2022 12:27 Відповісти
Редакторе, навіщо до слова "довшою" ліпити слово "більш" на кацапський копил?
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01.08.2022 12:25 Відповісти
Их в дверь, они в окно. И "бандер" не боятся, и "солдат НАТО".
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01.08.2022 12:26 Відповісти
А папу дерьмака теж не пустять відвідати синочка?
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01.08.2022 13:01 Відповісти
На візах їм треба ставити штамп "Нехайщастить".Так вони краще зрозуміють
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01.08.2022 12:27 Відповісти
будут рассматривать основания, тогда примут решение. Просто так захотел не пройдет.
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01.08.2022 12:30 Відповісти
Кожному штамп в паспорт і на лоба «Довічна заборона відвідувати територію України»
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01.08.2022 12:30 Відповісти
фахівці ретельно перевіряють росіян Джерело:
Ну от нахера? Лишня морока й небезпека, відмовити і все. Не можна фахівцям перенапружуватись
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01.08.2022 12:31 Відповісти
Нех*й шастать!!!
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01.08.2022 12:33 Відповісти
а тих, хто тут був до 24.02 коли депортувати почнуть????
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01.08.2022 12:34 Відповісти
нужны основания, и почему они там жили или находились.
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01.08.2022 12:37 Відповісти
а ВІЙНА з краіною походження - це не аснаваніє?? чи ти тоже йурыст крівароскага унівєрсітєта??
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01.08.2022 12:44 Відповісти
как, те кто там был до 24.02. в Украине , жил, может ухаживал за родителями, напал?
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01.08.2022 12:48 Відповісти
а ті мусора хто тут родився і все життя жив, і здавав координати ЗСУ - напалЫ?????!!!! ВІЙНА!!!!!!

ти шо - довпойоп??
ВІЙНА!!!!!!!!! Кожен громадянин ворожоі краіни - потенційний ШПИГУН!!!!
навіть своі громадяни потенційні шпигуни, особливо - КАЦАПОГАВАРЯЩІЙЕ!!!!
нема можливості кожного перевіряти на детекторі!!
і депортація, це НАЙГУМАННІШИЙ спосіб!!
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01.08.2022 12:59 Відповісти
так разговор был за приезжих, а не своих мусоров. Если они в Украине живут, так депортируйте.
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01.08.2022 13:04 Відповісти
однозначно - ДЕПОРТУВАТИ, і одночасно не напускати нових, таких - як ти!!!!
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01.08.2022 13:13 Відповісти
ты меня не знаешь, а вот ты это кацапский бот. Так вот такие кацапы как ты и сидят в Украине с гражданством украинским и предают ее, а не те кто до 24.02 оказался на территории Украины.
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01.08.2022 13:19 Відповісти
ти спочатку навчись писати українською, без translat'a украИнЭц ти наш - кацапощелепний!!!!
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01.08.2022 13:32 Відповісти
с Украины нужно депортировать 50% граждан Украины за продажность
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01.08.2022 13:08 Відповісти
ну, скільки процентів 30-40-50, МИ - украінці, самі вирішимо, без кацапья і їхніх фуйососів!!
і Литві так само треба зробити, нафуй - всіх кацапів за - кацапізм!!!!))))
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01.08.2022 13:21 Відповісти
ты украинец? не смеши. решает он. Твое дело сидеть и отрабатывать кацапское бабло.
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01.08.2022 13:23 Відповісти
ідинафуй кацапощелепний, в аш заіпав вже курво...
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01.08.2022 13:47 Відповісти
я украинец, а ты явный кацап, только кацапы так выражаются, да еще унижая мову. Дебил ты.
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01.08.2022 15:40 Відповісти
Не понял. Я слышал, что дипломатические отношения, типа, разорваны с московией
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01.08.2022 12:37 Відповісти
Кацапів на па-рашу!
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01.08.2022 12:42 Відповісти
візи розглядаються у тих які напали?!
Це факт якийсь сон ....
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01.08.2022 12:51 Відповісти
Якщо пустять хоч одну кацапську падлюку, то це пздц.
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01.08.2022 13:05 Відповісти
харошіх руцьких хочуть впускать у бубочки
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01.08.2022 13:15 Відповісти
Визы надо открывать только хорошим россиянам, причём сразу групповые.
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01.08.2022 13:18 Відповісти
А накуй они тут нужны? Гнать этих парашных утырков прокисшими ссаными тряпками обратно на их *****...ю родину-уродину. Их место в Параше.
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01.08.2022 13:25 Відповісти
Те що кацапи їпануті, я знав, але щоб настільки...
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01.08.2022 13:30 Відповісти
і то не "росіяни" то кацапізовані українці(вже денаціоналізовані), тягне на Батьківщину...
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01.08.2022 13:59 Відповісти
Считаю, что после всего, что эта вшивая срущая недонация паРашных опарышей нам сделала, ни одного живого кацапа на земле Украины быть не должно. Вообще. Никогда. Никаких "хароших русских" не существует.
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01.08.2022 14:12 Відповісти
 
 