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Аеропорт "Ужгород" не готовий відновити роботу найближчим часом через закрите над Україною небо і відсутність необхідних документів, - голова Закарпатської ОВА Микита

ужгород,аэропорт

Аеропорт "Ужгород" не готовий відновити роботу найближчим часом. Крім цього, відсутні необхідні документи.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, аеропорт, як мінімум, не може працювати через закрите над Україною небо. Водночас немає підписаних документів з Євросоюзом про можливість запуску регулярних рейсів, а сам аеропорт не відповідає технічним характеристикам.

"Світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси", - наголосив Микита.

Він додав, що робота над відновленням аеропорту дійсно ведеться. Для цього залучені Міністерство інфраструктури, "Украерорух", СБУ, ДСНС, фахівці з пасажирської та вантажної авіації.

"Ми говоримо про процес - довготривалий і системний. Тому зараз заяви про відновлення роботи аеропорту - це не більше, ніж бажання і наміри", - додав Микита.

Нагадаємо, раніше голова Закарпатської облради Володимир Чубірко заявив, що аеропорт "Ужгород" готують до відкриття і навіть вже виділили на це гроші.

Також читайте: Депутати Закарпатської облради проголосували за фінансування запуску аеропорту "Ужгород"

Автор: 

аеропорт (1853) Микита Віктор (19) Закарпатська область (2055)


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Топ коментарі
+5
В заголовку виправіть на Закарпатської
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01.08.2022 12:48
+3
Імітація бурної діяльності-дурдом
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01.08.2022 12:47
+2
Там полоса начинается в Словакии, т.е любой взлетающий и садящийся самолет не входит в воздушное пространство Украины.
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01.08.2022 13:07
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Імітація бурної діяльності-дурдом
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01.08.2022 12:47 Відповісти
В заголовку виправіть на Закарпатської
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01.08.2022 12:48 Відповісти
Так какой области ?
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01.08.2022 12:48 Відповісти
Закарпатской.
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01.08.2022 12:50 Відповісти
Я не заметил ошибку в заголовке, теперь вопрос понятен.
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01.08.2022 12:51 Відповісти
Ужгородской.
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01.08.2022 13:03 Відповісти
первый же прилетевший самолет-камикадзе может стать мишенью зачем так рисковать людьми?
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01.08.2022 12:49 Відповісти
Там полоса начинается в Словакии, т.е любой взлетающий и садящийся самолет не входит в воздушное пространство Украины.
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01.08.2022 13:07 Відповісти
.. злітна смуга там починається і закінчується в Україні. Розташована вона в 710 метрах від українсько-словацького кордону. Аєропорт знаходиться на території України. Керування злітом та посадкою виконується виключно українськими диспетчерами. От тільки скажіть... нащо писати дурість..якщо нічого не знаєте і не розумієте?
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01.08.2022 22:36 Відповісти
а если смугу продлить на 1 км до словакии, докатить самолет туда и оттуда взлететь?
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02.08.2022 01:16 Відповісти
одразу зробіть над ним конфайнмент, як на ЧАЕС, здоровенне укриття, товщиною стінок 10 метрів сталі, щоб ракети не могли пробити і щоб літакми прямо з під нього в ЄС злітили)) що вони собі думають? ракети летять за тисячі кілометрів, у рашистів, чи ці довбні думають, що через гори вони не перелетять?
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01.08.2022 12:53 Відповісти
Через гори вони перелетять, прямо в Словаччину. Нахера дурно *************?
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01.08.2022 14:18 Відповісти
Автор - помiняй в заголовку: не Запорiзькоi, а Закарпатськоi OBA
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01.08.2022 12:55 Відповісти
Слава Богу. Не хватало ещё парашных ракет по Ужгороду из-за пиара очередных толпойопов.
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01.08.2022 13:04 Відповісти
По Словакии они не рискнут ударить. Для пассажирских самолетов вполне годится, а для военных намного удобнее использовать польские приграничные аэродромы.
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01.08.2022 13:09 Відповісти
Так ******* можуть не по літачку в небі, а по самому порту з літаком и пассажирами.
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01.08.2022 13:18 Відповісти
Там до Словакии 2 км. Искандер сраный может попасть по аэропорту или по жилому сектору рядом, не зацепив Словакию.
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01.08.2022 17:14 Відповісти
..так це словацький аеродром ..чи український? Звідки Ви вилазите..з такими дурнуватими ідеями? Відкрийте хоча б Гугл... та подивіться де цей аеродром. Ну таку дичину несете... ну жах просто.
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01.08.2022 22:40 Відповісти
Нагадаємо, раніше голова Закарпатської облради Володимир Чубірко , що аеропорт "Ужгород" готують до відкриття і навіть вже виділили на це гроші. Джерело:

Та "какая разніца", закрите чи відкрите небо, якщо аеропорт готують для відкриття на радість Боневтіку, а то він давно стрічечки не розрізав.
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01.08.2022 17:35 Відповісти
 
 