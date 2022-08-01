За останні тижні ЗСУ знищили близько 15 складів боєприпасів військ РФ на півдні України, - Гуменюк

За останні тижні українські війська завдали "досить потужних" вогневих уражень по російських складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Використання цих систем (систем С-300. - Ред.)свідчить про те, що ворогу не вистачає боєприпасів, оскільки наші вогневі ураження по складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях досить потужні були минулі два-три тижні. Близько 15 складів тільки в нашій операційній зоні було знищено", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, 28 липня британська розвідка повідомила, що контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Там звернули увагу, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три стратегічні мости через річку Дніпро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За допомогою HIMARS вже знищено близько 50 російських складів з боєприпасами, - Резніков