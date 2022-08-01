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Новини Війна
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За останні тижні ЗСУ знищили близько 15 складів боєприпасів військ РФ на півдні України, - Гуменюк

луганщина

За останні тижні українські війська завдали "досить потужних" вогневих уражень по російських складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Використання цих систем (систем С-300. - Ред.)свідчить про те, що ворогу не вистачає боєприпасів, оскільки наші вогневі ураження по складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях досить потужні були минулі два-три тижні. Близько 15 складів тільки в нашій операційній зоні було знищено", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, 28 липня британська розвідка повідомила, що контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Там звернули увагу, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три стратегічні мости через річку Дніпро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За допомогою HIMARS вже знищено близько 50 російських складів з боєприпасами, - Резніков

Автор: 

армія рф (17551) окупація (6719) Гуменюк Наталія (804) ЗСУ (7592) склад (183)


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Це ж скільки вони навезли сюди того металобрухту, що нищать нищать їх, а вони все насипають і насипають, особливо ракетами на Миколаїв.
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01.08.2022 12:52 Відповісти
І ще везуть. У них того залізяччя нескінченна кількість.
Але нехай везуть - нашій артилерії буде робота,
а на підвезення із за Уралу потрібно час та витрати.
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01.08.2022 13:24 Відповісти
Тепер підвозити БК кацапам буде проблематично.
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01.08.2022 13:01 Відповісти
Через Ингулец уже восстановили, как я предсказывал стальными плитамы 10см толщиной
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01.08.2022 13:04 Відповісти
новые дырки тоже придется стальными плитами укреплять. Мост, конечно такую массу стальных плит выдержит, но ехать по нему нельзя. Бежать - можно.
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01.08.2022 13:28 Відповісти
https://war.obozrevatel.com/ukr/tuka-ukraina-mae-biti-po-moskvi-mi-voyuemo-do-ostannogo-rosiyanina-intervyu.htm Україна має завдавати запобіжних ударів по військових об'єктах ворога не лише на нашій території, а й на території Росії та Білорусі, зокрема, використовуючи ракети ATACMS дальністю до 300 км. За наявності технічної можливості удари мають завдаватися і по центру прийняття рішень у Москві.
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01.08.2022 13:04 Відповісти
ну молодці що тут скажеш
тільки треба збільшити темп знаходженя цілей і їх знищення
удалого полювання
слава ЗСУ!!!
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01.08.2022 13:35 Відповісти
треба піджарувати бо лізут шо дурні
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01.08.2022 14:39 Відповісти
 
 