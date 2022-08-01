Внаслідок обстрілів Миколаєва пошкоджено понад 70 будинків, є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі, 1 серпня, війська РФ завдали ударів по Миколаєву. Відомо про ураження приватних житлових будинків, приміщення травматичного пункту однієї із лікарень міста, гуманітарного складу з медичними препаратами, транспортних засобів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Так, після вчорашніх обстрілів міста правоохоронці задокументували 58 пошкоджених приватних та 13 багатоквартирних будинків, приватні гаражі, навчальні заклади, приватні офіси, приміщення готелю, комунальні та приватні підприємства, адмінбудівлі.
Серед цивільних є загиблі та постраждалі.
Також російські окупанти завдали ударів по території Баштанського та Миколаївського районів. Обстріли здійснювались поза межами населених пунктів. Внаслідок чого відбулись займання полів та знеструмлення у селах Лепетиського старостинського округу.
Упродовж доби поліцейські підрозділи опрацювали 810 сигналів, що надійшли від громадян. Практично всі вони стосувалися наслідків обстрілів.
На місцях подій правоохоронці фіксують воєнні злочинів з боку військ РФ за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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