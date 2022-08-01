УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11903 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 680 12

Внаслідок обстрілів Миколаєва пошкоджено понад 70 будинків, є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 1 серпня, війська РФ завдали ударів по Миколаєву. Відомо про ураження приватних житлових будинків, приміщення травматичного пункту однієї із лікарень міста, гуманітарного складу з медичними препаратами, транспортних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Так, після вчорашніх обстрілів міста правоохоронці задокументували 58 пошкоджених приватних та 13 багатоквартирних будинків, приватні гаражі, навчальні заклади, приватні офіси, приміщення готелю, комунальні та приватні підприємства, адмінбудівлі.

Серед цивільних є загиблі та постраждалі.

Також російські окупанти завдали ударів по території Баштанського та Миколаївського районів. Обстріли здійснювались поза межами населених пунктів. Внаслідок чого відбулись займання полів та знеструмлення у селах Лепетиського старостинського округу.

Упродовж доби поліцейські підрозділи опрацювали 810 сигналів, що надійшли від громадян. Практично всі вони стосувалися наслідків обстрілів.

На місцях подій правоохоронці фіксують воєнні злочинів з боку військ РФ за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілів Миколаєва пошкоджено понад 70 будинків, є загиблі та поранені, - Нацполіція 01
Внаслідок обстрілів Миколаєва пошкоджено понад 70 будинків, є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
Внаслідок обстрілів Миколаєва пошкоджено понад 70 будинків, є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
Внаслідок обстрілів Миколаєва пошкоджено понад 70 будинків, є загиблі та поранені, - Нацполіція 04

Автор: 

Миколаїв (1810) обстріл (28717) Нацполіція (15208)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
01.08.2022 13:00
+9
а те кого он сдал в окупацию вообще -незламнi
показати весь коментар
01.08.2022 13:06
+6
ПО ЛОГИКЕ ЗЕЛЕНСКОГО - ЭТО ГЕРОИЗМ И НЕ СЛОМЛЕННЫЙ ДУХ , чем больше разрушений и погибших, тем героичное и духовнее , по его логике. мир приобретает другие цвета и смысл.
показати весь коментар
01.08.2022 12:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПО ЛОГИКЕ ЗЕЛЕНСКОГО - ЭТО ГЕРОИЗМ И НЕ СЛОМЛЕННЫЙ ДУХ , чем больше разрушений и погибших, тем героичное и духовнее , по его логике. мир приобретает другие цвета и смысл.
показати весь коментар
01.08.2022 12:59 Відповісти
а те кого он сдал в окупацию вообще -незламнi
показати весь коментар
01.08.2022 13:06 Відповісти
показати весь коментар
01.08.2022 13:00 Відповісти
А бо українці визволять Україну від цієї зеленої ******, або зелена ****** визволить Україну від українців, на радість кацапів
показати весь коментар
01.08.2022 14:19 Відповісти
Треба негайно вивозити дітей та жінок у ЄС. Це безсенс тримати там цивільних. Жертви будуть тепер щодня.
показати весь коментар
01.08.2022 13:01 Відповісти
жертвы будут пока не освободят херсон
показати весь коментар
01.08.2022 13:08 Відповісти
У нас нет сил для освобождения Херсона, дай Бог Николаев удержать
показати весь коментар
01.08.2022 13:30 Відповісти
Чому це немає сил визволити Херсон? Сил багато, це ті, що його здали, сидять сьогодні в своїх віддалених кабінетах, у військовій формі, ситі, голені, вимиті, надухманені і розповідають, які вони герої. А деякі поховалися в центрі і на заході країни, деякі з них культурно відпочивають в Європі. Ось з цієї наволочі і сформувати ударну групіровку, попереду якої мають йти "95 квартал" і їх незмінні глядачі. Уявили "Лисого", "Юзіка, Шиферів, єлдака, "тамбовського вовка", Лєнку з автоматами і кулеметами, а Юзік в танку...
показати весь коментар
01.08.2022 13:51 Відповісти
Лєнка буде іти попереду з скумбрією по 8 , а позаду членограй з прутнем. Усі орки зразу розбіжаться.
показати весь коментар
01.08.2022 14:03 Відповісти
«95 кагал» у співдружності із проросійським завгоспом Єрмаком здає росіянам Україну методом «відкушування» територій частинами. Наразі в Україні узбережжя Азовського моря та Херсонська область - суцільний Іловайськ.

«Нові неголені обличчя» в Раді здали загарбникам Скадовськ, Геническ, Херсон, Каховську ГЕС, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Світлодарськ та Маріуполь.

Спецназ ПВК «Вагнера» вибив українських захисників та опанував міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Для опалення взимку окупованих міст вже захоплено Вуглегірську ТЕЦ.

Піаніст, який грає на роялі нетрадиційним способом, здав окупантам Приазов'є, Луганську область, та 80% Запорізької області. Арлекін з Кривого Рогу допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити безкоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу.

Поки слуги народу смажили шашлики на 9 травня, вузькоокі прибульці під дулами автоматів депортували до снігової Нігерії майже півтора мільйона громадян України серед яких 230 тисяч українських дітей, які у 16 років отримують паспорт із двоголовою куркою - мутантом, а у 18 років отримують російський військовий квиток та будуть направлені воювати проти народа України. Точно так діяв Гітлер, коли з-поміж полонених росіян створив під командуванням зрадника генерала Власова «РВА» (Російську Визвольну Армію).

«Мрію» - спалили. «Сагайдачного» - втопили, у Бердянську малі броньовані швидкісні катери «Кременчук», «Аккерман» та «Вишгород» разом з боєкомплектами та судновим журналом подарували ворогам, «Азовсталь» - разбомбили, захисників Маріуполя сдали в полон, чорноморські та азовські порти - заблоковані, майже 500 000 тонн пшениці вже вивезено до Севастополя. Скіфське золото вкрадено з краєзнавчого музею у Мелітополі. 38 картин Айвазовського з музею у Феодосії доставлено спецрейсом «Аерофлоту» до Москви. Грабежі та мародерство на захоплених територіях відбуваються орками цілодобово. Це - катастрофа!
показати весь коментар
01.08.2022 19:48 Відповісти
Погоджуюся з кожним Вашим словом. А ще здали "Асканію Нову", Мелітопольські черешні, Херсонські кавуни. Не зрозуміло із Мелітопольським моторним заводом і Мотор Січ, я так розумію, що вони в окупації? А порти Бердянська і Мелітополя? А цивільні суда, які там перебували?
показати весь коментар
01.08.2022 20:27 Відповісти
Wszystko to po zakonczeniu wojny i wyzwoleniu.
Powiesicie ruskie zdradliwe scierwo .A teraz gonić zwierzeta z Donieca i Krymu.
показати весь коментар
01.08.2022 20:48 Відповісти
 
 