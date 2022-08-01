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Новини Війна Російська агресія
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На Херсонщині морські піхотинці захопили у полон 11 окупантів, серед них один офіцер, - ВМС ЗСУ

вмс

Під час бою підрозділами ВМС ЗСУ було ліквідовано та поранено понад 20 окупантів, 11 росіян взято в полон.

Про це повідомили на сторінці ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

На Херсонщині минулої доби морські піхотинці ВМС ЗС України в бою захопили у полон 11 російських окупантів. Серед них один офіцер, один прапорщик та 9 мобілізованих з так званої "ДНР". Усі полонені передані до відповідних компетентних органів.

Крім того, підрозділи артилерії ВМС протягом доби під час контрнаступальних дій знищили одну ворожу БМП, та ліквідували чи поранили більше 20 осіб особового складу ворога.

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армія рф (17551) ВМС (1391) полонені (2267)


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Топ коментарі
+72
Морській піхоті України-черговий респект...
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01.08.2022 12:54
+47
Да кому те днровцы нужны?
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01.08.2022 12:59
+40
Ну вы прям всю бригаду под одну гребенку. Часть бригады присоединилась к Азову, часть осталась оборонять Азовмаш, а часть пошла на прорыв. Так вот какая-то часть бойцов добралась до наших! Были и те, кто попали в плен, в том числе добровольно сдались. Но нельзя всю бригаду заклеймить. Там много героев погибло защищая родину.
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01.08.2022 13:28
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Морській піхоті України-черговий респект...
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01.08.2022 12:54 Відповісти
а шо з 36-ю не так?
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01.08.2022 13:10 Відповісти
А ви добре подумали з цим твердженням?
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01.08.2022 13:12 Відповісти
Ну вы прям всю бригаду под одну гребенку. Часть бригады присоединилась к Азову, часть осталась оборонять Азовмаш, а часть пошла на прорыв. Так вот какая-то часть бойцов добралась до наших! Были и те, кто попали в плен, в том числе добровольно сдались. Но нельзя всю бригаду заклеймить. Там много героев погибло защищая родину.
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01.08.2022 13:28 Відповісти
Найкращи👍‼️‼️‼️‼️🙏🙏🙏❤️💙💛Героям Слава ‼️
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01.08.2022 17:02 Відповісти
Нафіга? Забули про вбитих захисників Азовсталі?
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01.08.2022 12:55 Відповісти
міняти на ще живих захисників азовсталі
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01.08.2022 12:56 Відповісти
Да кому те днровцы нужны?
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01.08.2022 12:59 Відповісти
действительно, надо, новых наловят.
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01.08.2022 15:51 Відповісти
2 кацапа еще можно поменять, а мобики кому нужны? Я что-то не слышал что бы кацапы мобиков меняли.
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01.08.2022 13:00 Відповісти
Меняли и мобиков - в нагрузку, естественно - например - кацапов интересует обмен пары кадыровцев - наши торгуются, что в довесок к этим кадыровцам идет еще десяток мобиков или рядовых кацапов, а мы соответственно получаем равное количество своих защитников назад.
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01.08.2022 13:19 Відповісти
теоретик хренів, кричи:"Я горжусь своим препизедентом..." Від такого таргана як ти- саме те.
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01.08.2022 13:39 Відповісти
У тебе, ботяро, з головою проблеми. Єдиний президент України, за якого я голосував - це Ющенко.
От тільки на відміну від тебе, хворого тролля, що займається під час війни політичною боротьбою і сіянням роздраю серед українців, я висловлюю свою думку, а не топлю за політиків. Для мене що твій олігарх, що Зеля - обоє рябоє.
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01.08.2022 13:42 Відповісти
просльозився... Горище твоє, виявляється спілкується з ботами, бо кукурікушка не знає, що це програма?
Придурком ти було та й здохнеш.
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01.08.2022 14:04 Відповісти
Точно, я як програміст не знаю, що таке боти, вгадав.
Якщо ти не допетрало - вас, найманих інтернет-тролів, що працюють за методичками, називають ботами саме підкреслюючи зневагу до вас, підкресюючи, що ви займаєтесь справою, не достойною людини.
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01.08.2022 15:20 Відповісти
от і кажу, що ти придурок, бо мене, виявляється, такий інвалід розумової діяльності як ти, ще з 2014 (друга реєстрація) найняв чмирити тебе зебіла, янукоовощів та іншу тарганію. во славу Петра Олексійовича.
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01.08.2022 16:26 Відповісти
2 кацапа теж непогано
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01.08.2022 13:49 Відповісти
Кого міняти?? Цих грьобаних колаборантів зрадників з динири??? За них і п'ятака ніхто не дасть
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01.08.2022 13:01 Відповісти
А прапорщика краще вiдпуститу - вiд нього нам бiльше користi коли вiн у кацапiв на службi...
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01.08.2022 15:23 Відповісти
Параша к своим солдатам-ублюдкам относиться, как к опарышам. И менять их на наших не будут. Кастрировать тварей потихому, предварительно показав им, как калмык-ублюдок сделал это с нашим Солдатом, что бы русофашисты не задавали вопросов - за что?
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01.08.2022 13:12 Відповісти
Кацапня живими їх не відпустить.
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01.08.2022 13:52 Відповісти
А ти мабуть забув про щє живих захисників Азовсталі?
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01.08.2022 12:57 Відповісти
В кращому випадку їх перекалічать, а потім віддадуть.
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01.08.2022 14:07 Відповісти
Якби ти тварина сама була у полоні,то знала б нафіга. Коли Бог хоче покарати,позбавляє розуму,а тебе покарав при народженні.
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01.08.2022 13:03 Відповісти
Нафіга? Щоб уподобитись оркам? Росіян на обмін, днр-овців розміновувати поля.
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01.08.2022 13:07 Відповісти
Хватит ставить мокш-оккупантов и украинцев-защитников на одну доску. Мы не можем им уподобиться, что бы не сделали, т.к. находимся на своей земле.
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01.08.2022 13:16 Відповісти
Однозначно!
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01.08.2022 14:03 Відповісти
І всі вони без яєць, мабуть. Такий собі збіг обставин.
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01.08.2022 12:59 Відповісти
Транклюкировать.
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01.08.2022 13:01 Відповісти
***** ?
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01.08.2022 13:01 Відповісти
навіщо цей непотріб брати в полон?Ще курва годувати ту всю нечисть на наші податки.Всерівно куйлу покуй на той зброд він не буде його міняти.Цінні кадри це вагнер і пілоти.всі решта це розхідний матеріал для нього,а тим більше днр..
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01.08.2022 13:04 Відповісти
Цінні сирійські кадри Вагнеру вже майже всі утилізовані, декілька останніх наборів вони вже проводили серед алкашні та зк.
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01.08.2022 13:25 Відповісти
Вангую... С началом всеобщего штурма. кацапы начнут повально сдаваться в плен. Они уже дозарились. ДаЙОшь путлер капут.
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01.08.2022 13:07 Відповісти
маю надію, що спочатку було десь 20 полонених і 11 двухсотих... а потім баланс трохи підредагували! слава ЗСУ !
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01.08.2022 13:07 Відповісти
На 24 серпня Боневтік готує велику амністію полоненим рашистам мотивуючи жестом доброї волі та фінансовими витратами на їх утриманя.
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01.08.2022 13:08 Відповісти
нехай тільки спробуе...займе їх місце
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01.08.2022 13:10 Відповісти
Наснилось? Галаперидолом би тебе проколоти, бо такий неспокійний.
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01.08.2022 13:13 Відповісти
Вологі мрії рашиків...
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01.08.2022 13:20 Відповісти
Мобиков в барак возле авдеевки и деревянный химарс поставить.
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01.08.2022 13:08 Відповісти
Бурятів і калмиків думаю полоненими ми не побачимо.
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01.08.2022 13:09 Відповісти
будь ласка, не відрізайте нічого, ми ЛЮДИ
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01.08.2022 13:10 Відповісти
тільки пісюн офіцерові...і біл
ьше- ні-ні!
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01.08.2022 13:19 Відповісти
Будь ласка, повідрізайте все що можна. Ми - люди, а от вони - ні. Нема чого до орків ставитись як до людей. Вони до наших не ставляться. Око за око, нахрін.
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01.08.2022 13:37 Відповісти
а я передумав), рашистів в полон не брати
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01.08.2022 13:44 Відповісти
Ну тобто голову відрізати можна, там же немає нічого.
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01.08.2022 22:16 Відповісти
Їх вже списали в Росії мабуть. Ну може офіцера ще виміняють, а решту скажуть забути, бо безслідно зниклі менше виплат потребують ніж живі або загиблі. Це як дешева посилка, яку по накладному платежу ніхто не забирає, а повернути її дорожче ніж вона вартує. Тому це вже нікому не потрібна біомаса, ні нам ні росії.
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01.08.2022 13:11 Відповісти
У нас багато шахт без діла стоять, тим більше контингент з копанок підвалив.
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01.08.2022 13:13 Відповісти
Решту додають як добавку до тих, хто цікавить кацапів.
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01.08.2022 13:21 Відповісти
не додають, ти ще тут є, якби додавали, то різне отьєрєбьє вже давно б обміняли на наших
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02.08.2022 07:29 Відповісти
9 мобілізованих! Тому цифри вбитих москалів інші,бо серед числа,що подають наші частина все таки цих хворих.
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01.08.2022 13:12 Відповісти
відріжте їм їхні причандали і вишліть бандероль їхнім самкам . Далі спаліть решту
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01.08.2022 13:12 Відповісти
донєцкіє москалям не потрібні, вони свохне цінять, а цих-тим більше.Треба з*ясвати, чи справжні рашисти офіцер і прапор, якщо так_ можна торгуватися...
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01.08.2022 13:13 Відповісти
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01.08.2022 13:14 Відповісти
11 росіян взято в полон....
Серед них - 9 мобілізованих з так званої "ДНР" Джерело:
Цензор вже вважає диру рашкой ?
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01.08.2022 13:14 Відповісти
помилка ще більша - нама такої нації її видумали
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01.08.2022 13:20 Відповісти
они в поднятых руках несли расийские паспорта
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01.08.2022 13:21 Відповісти
"ДНР", це рашистське угруповання, яке спонсується Росією.
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01.08.2022 13:23 Відповісти
Скоріш за всього у них кацапські паспорти. Тому, тепер вони кацапи, а українського громодянства їх треба лишити.
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01.08.2022 13:25 Відповісти
Посмертно
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01.08.2022 13:38 Відповісти
а українського громодянства їх треба лишити.
*******
Не лишити, а позбавити.
Бо лишити, - означає, щоб у них і надалі було українське громадянство.
Вчіть українську мову. З метою запобігання таких казусів з протилежним значенням.
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01.08.2022 14:07 Відповісти
лугандонцям яйця потрощіти-щоб не плодились
а моцкалів на добриво
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01.08.2022 13:18 Відповісти
Звісно , кацапський офіцер і прапорщик підуть на обмін , а стосовно донецьких гоблінів , маю сумніви , що ця мразота, продажна , комусь потрібна 😡
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01.08.2022 13:30 Відповісти
Нафіга те сміття в полоні!! Хіба що офіцер для кастрації...
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01.08.2022 13:32 Відповісти
Який полон після тих звірств які ори вчинили з азовцями?
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01.08.2022 13:37 Відповісти
11 кастратов...
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01.08.2022 13:39 Відповісти
Целый хор
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01.08.2022 14:09 Відповісти
Зрадників, треба було зарізати як свиней.
А кацапів, можна на обмін.
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01.08.2022 13:48 Відповісти
Офицера кастрировать перед всеми. В следующий раз рашистские офицеры при наступлении ВСУ будут бежать с поля боя впереди своих солдат
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01.08.2022 13:55 Відповісти
Офицер - ценный на обмен, а остальные... Особенно бурято-калмыки... ну вы поняли.
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01.08.2022 14:24 Відповісти
ашкурить всех до единого, остальное мясо развесить на проводах и не надо, что это не гуманно. скоп твариистот должен быть знищен с особым.
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01.08.2022 15:20 Відповісти
Такие новости должны быть еженедельными (а еще лучше - ежедневными). Пленные - это главный признак эффективных боевых действий ... а не седения месяцами в глухой обороне.
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01.08.2022 15:36 Відповісти
надо писать так, захватили 22 яйца и 11 писюнов
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01.08.2022 16:47 Відповісти
офицера повесить под камеру остальным растрел под камеру --- мы не животные кастрировать пленных и в ютуб ролик
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01.08.2022 17:55 Відповісти
Треба було їм яйця відрізати та яєшнею нагодувати.
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01.08.2022 19:07 Відповісти
 
 