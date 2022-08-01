На Херсонщині морські піхотинці захопили у полон 11 окупантів, серед них один офіцер, - ВМС ЗСУ

Під час бою підрозділами ВМС ЗСУ було ліквідовано та поранено понад 20 окупантів, 11 росіян взято в полон.

Про це повідомили на сторінці ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

На Херсонщині минулої доби морські піхотинці ВМС ЗС України в бою захопили у полон 11 російських окупантів. Серед них один офіцер, один прапорщик та 9 мобілізованих з так званої "ДНР". Усі полонені передані до відповідних компетентних органів.

Крім того, підрозділи артилерії ВМС протягом доби під час контрнаступальних дій знищили одну ворожу БМП, та ліквідували чи поранили більше 20 осіб особового складу ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приховування слідів катувань українців та розтрати бюджетних коштів керівництвом колонії, - Лубінець про можливі мотиви теракту в Оленівці