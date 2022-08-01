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На Херсонщині морські піхотинці захопили у полон 11 окупантів, серед них один офіцер, - ВМС ЗСУ
Під час бою підрозділами ВМС ЗСУ було ліквідовано та поранено понад 20 окупантів, 11 росіян взято в полон.
Про це повідомили на сторінці ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
На Херсонщині минулої доби морські піхотинці ВМС ЗС України в бою захопили у полон 11 російських окупантів. Серед них один офіцер, один прапорщик та 9 мобілізованих з так званої "ДНР". Усі полонені передані до відповідних компетентних органів.
Крім того, підрозділи артилерії ВМС протягом доби під час контрнаступальних дій знищили одну ворожу БМП, та ліквідували чи поранили більше 20 осіб особового складу ворога.
Топ коментарі
+72 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.08.2022 12:54
+47 Підлога Маккартні
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+40 Арнила
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От тільки на відміну від тебе, хворого тролля, що займається під час війни політичною боротьбою і сіянням роздраю серед українців, я висловлюю свою думку, а не топлю за політиків. Для мене що твій олігарх, що Зеля - обоє рябоє.
Придурком ти було та й здохнеш.
Якщо ти не допетрало - вас, найманих інтернет-тролів, що працюють за методичками, називають ботами саме підкреслюючи зневагу до вас, підкресюючи, що ви займаєтесь справою, не достойною людини.
ьше- ні-ні!
Серед них - 9 мобілізованих з так званої "ДНР" Джерело:
Цензор вже вважає диру рашкой ?
*******
Не лишити, а позбавити.
Бо лишити, - означає, щоб у них і надалі було українське громадянство.
Вчіть українську мову. З метою запобігання таких казусів з протилежним значенням.
а моцкалів на добриво
А кацапів, можна на обмін.