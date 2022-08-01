Сольський про вибухи на сільськогосподарських полях: Розмінування та очищення територій займе роки

Скоріше за все, випадки нових вибухів на полях і далі траплятимуться. Зараз набагато важче виявляти вибухові пристрої, аніж навесні.

Про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія залишає за собою значні руйнування та небезпечний слід. Один день активних бойових дій на певній місцевості за міжнародними нормами - це 30 днів робіт з розмінування. Тому маємо готуватися, що розмінування та очищення територій займе багато часу - мова, на жаль, йде про роки", - сказав міністр.

Коментуючи непоодинокі випадки загибелі працівників аграрного сектору внаслідок підриву сільгосптехніки на полях, Сольський розповів про процедуру підготовки полів до збору врожаю. За його словами, передусім проводиться робота самими фермерами.

"Є багато тих, хто самі провели підготовчу роботу і залучили мінерів весною, коли поля ще стояли незасіяні. На таких полях випадків підривів немає. Ті, хто затрималися з якихось причин або десь не додивився, мають неприємності", - сказав міністр.

Зараз виявити міни та боєприпаси на полях набагато важче, деколи фізично неможливо, пояснив посадовець. Щоб виявити залишені боєприпаси чи вибухові пристрої, треба пройти кожен квадратний метр. Це фізично неможливо зробити на тисячах гектарів одразу.

Наприклад, у Чернігівській чи Сумській областях фермери активно сприяли, аби їхні поля були зачищені від мін, залишків снарядів.

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"Вони різними способами допомагали представникам МЧС, зокрема візуально шукали, рахували, фіксували місця знаходження на своїх полях вибухових чи небезпечних об’єктів. Фермери самі були в цьому зацікавлені, тому й робота відбувалася досить активно. Як наслідок Сумська і Чернігівська області максимально засіялися. Як і Харківська - на звільнених територіях", - сказав Сольський.