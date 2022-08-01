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Сольський про вибухи на сільськогосподарських полях: Розмінування та очищення територій займе роки

трактор

Скоріше за все, випадки нових вибухів на полях і далі траплятимуться. Зараз набагато важче виявляти вибухові пристрої, аніж навесні.

Про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія залишає за собою значні руйнування та небезпечний слід. Один день активних бойових дій на певній місцевості за міжнародними нормами - це 30 днів робіт з розмінування. Тому маємо готуватися, що розмінування та очищення територій займе багато часу - мова, на жаль, йде про роки", - сказав міністр.

Коментуючи непоодинокі випадки загибелі працівників аграрного сектору внаслідок підриву сільгосптехніки на полях, Сольський розповів про процедуру підготовки полів до збору врожаю. За його словами, передусім проводиться робота самими фермерами.

"Є багато тих, хто самі провели підготовчу роботу і залучили мінерів весною, коли поля ще стояли незасіяні. На таких полях випадків підривів немає. Ті, хто затрималися з якихось причин або десь не додивився, мають неприємності", - сказав міністр.

Зараз виявити міни та боєприпаси на полях набагато важче, деколи фізично неможливо, пояснив посадовець. Щоб виявити залишені боєприпаси чи вибухові пристрої, треба пройти кожен квадратний метр. Це фізично неможливо зробити на тисячах гектарів одразу.

Наприклад, у Чернігівській чи Сумській областях фермери активно сприяли, аби їхні поля були зачищені від мін, залишків снарядів.

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"Вони різними способами допомагали представникам МЧС, зокрема візуально шукали, рахували, фіксували місця знаходження на своїх полях вибухових чи небезпечних об’єктів. Фермери самі були в цьому зацікавлені, тому й робота відбувалася досить активно. Як наслідок Сумська і Чернігівська області максимально засіялися. Як і Харківська - на звільнених територіях", - сказав Сольський.

Автор: 

вибух (4487) сільське господарство (730) посівна (129) розмінування (994) Сольський Микола (127)


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01.08.2022 13:08 Відповісти
Шо,за хрінь?
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01.08.2022 15:45 Відповісти
сольський зовсім не в курсі. Розмінування, якщо не зібраний урожай, дійсно затруднене. Але ще на весні можна було пройтися по низькій пшениці важкими котками. Перед трактором теж коток на віддалі спереду. окрім того багато комбайнів обладнано чутливими датчиками на наявність дроту спереду жатки. Якщо переналадити трохи систему виявлення, то металеві деталі мін можуть бути виявлені ще до наїзду.
Але такі та подібні тонкощі не під силу навіть минулій владі гройсмана-яценюка з порошенком. А цій і поготів. Можна розробити систему підриву мін на відстані безконтактно. Але ж знову - не з цією владою.
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01.08.2022 14:12 Відповісти
Ви,невважаєте,що збір врожаю на нероз мінованих полях- злочин і вбивство. Що попередньо Розмінування,потім збирання врожаю?
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01.08.2022 15:44 Відповісти
Воно повне мудак?? Риторичне. Нехай сольське їде перед комбайнами своєй сранью розмвновує. Мерзота зеленська. Україна заповідник владного лайна?!?
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01.08.2022 15:42 Відповісти
Да ладно! Металошукачі хай куплять фермери, дай пройдуться по своїм полям, перш ніж комбайнами їхати.
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01.08.2022 15:43 Відповісти
Першочергове!!!. Але,є пластикові міни,й дистанційне мінування
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01.08.2022 15:47 Відповісти
 
 