З 1 серпня в Україні запрацював портал розшуку неповнолітніх "Діти війни"

З 1 серпня в Україні розпочав свою роботу державний портал розшуку неповнолітніх "Діти війни". Інформаційна платформа допомагатиме батькам та правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були незаконно депортовані до Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про роботу нового порталу розповіла радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, координаторка інформаційної платформи "Діти війни" Дарʼя Герасимчук.

За її словами, платформа має дві основні функції:

інформувати: надавати актуальну та зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України (загиблі, поранені, зниклі безвісти, депортовані), та тих, кого вдалося розшукати і врятувати. Кількісні показники щодня оновлюють правоохоронні органи (Національна поліція та Офіс Генпрокурора), а також Національне інформаційне бюро. допомагати розшукувати дітей: платформа дозволяє зв'язатися з правоохоронними органами: Національною поліцією України, Офісом Генерального прокурора, а також з Національним інформаційним бюро. Сайтом можуть скористатися батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини, та усі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав та злочини, скоєні проти них.

Інформаційно-аналітичну підтримку команді надає проєкт Уряду Канади "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe).

"Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Інформація, розміщена тут — це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює проти українського народу", - додала Дарʼя Герасимчук

За її словами, кількість дітей, які фізично страждають від війни, щодня збільшується. Станом на сьогодні 693 дитини — поранені, 358 — загинули, 203 — зникли безвісти і щонайменше 5754 нелегально депортовані в Росію. Водночас правоохоронці знайшли 4039 дітей, ще 47 — повернули з депортації.

За словами радниці, Росія заявляє про 450 тисяч депортованих на територію Росії дітей, яких ніхто не збирається повертати в Україну.

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