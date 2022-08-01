Понад 50 тис. дітей і 200 тис. дорослих планують евакуювати з Донеччини, - Верещук

Під час евакуації з Донеччини повинні виїхати понад 50 тисяч дітей і 200 тисяч дорослих.

Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Тим, хто буде евакуюватися, варто дзвонити там в адміністрації, писали онлайн в чат-ботах. Усе фіксується в ОВА, і до таких людей приїдуть, заберуть, транспортують до місця евакуації. Це може бути автобус чи потяг", - пояснила вона.

За словами Верещук, люди отримають довідку внутрішньо переміщеної особи.

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"На вокзалі їх зустрінуть та нададуть першу допомогу, а також фінансову. "Укрпошта" вже знає, як це робити. Гроші є. Ми всі помилки минулих хвиль евакуацій врахували, - сказала Верещук. - Розуміємо, що хтось не хоче евакуюватися. Але є конкретна форма відмови, там персональна відповідальність. Але ще раз кажу: газу, опалення не буде, світла не буде".

Нагадаємо, влада зобов'язала жителів Донеччини евакуюватися. Згідно з урядовим рішенням, для тих, хто виїхав, організовується повне супроводження та допомога.