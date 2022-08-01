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Новини Війна
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Понад 50 тис. дітей і 200 тис. дорослих планують евакуювати з Донеччини, - Верещук

евакуація

Під час евакуації з Донеччини повинні виїхати понад 50 тисяч дітей і 200 тисяч дорослих.

Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Тим, хто буде евакуюватися, варто дзвонити там в адміністрації, писали онлайн в чат-ботах. Усе фіксується в ОВА, і до таких людей приїдуть, заберуть, транспортують до місця евакуації. Це може бути автобус чи потяг", - пояснила вона.

За словами Верещук, люди отримають довідку внутрішньо переміщеної особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителям Запорізької області радять виїхати з прифронтової зони

"На вокзалі їх зустрінуть та нададуть першу допомогу, а також фінансову. "Укрпошта" вже знає, як це робити. Гроші є. Ми всі помилки минулих хвиль евакуацій врахували, - сказала Верещук. - Розуміємо, що хтось не хоче евакуюватися. Але є конкретна форма відмови, там персональна відповідальність. Але ще раз кажу: газу, опалення не буде, світла не буде".

Нагадаємо, влада зобов'язала жителів Донеччини евакуюватися. Згідно з урядовим рішенням, для тих, хто виїхав, організовується повне супроводження та допомога.

Автор: 

евакуація (2323) Донецька область (8595) Верещук Ірина (683)


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01.08.2022 13:28 Відповісти
Зелень вже забула що брехала вчора і сьогодні бреше щось інше.
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01.08.2022 13:32 Відповісти
І де ці люди мають жити, хто їм найме житло.
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01.08.2022 13:35 Відповісти
Евакуаційний поїзд із Покровська доправить до Львова за 21 годину

Безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 1 серпня о 16:30.

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

Як повідомляють в Укрзалізниці, в розкладі можливі зміни.
https://t.me/operativnoZSU/34674
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01.08.2022 13:43 Відповісти
Добровільно, так, а примусово, це дуже добра ідея. Ті що чекали «руський мир» на Донбасі і мутили воду там, тепер будуть чекати його у Полтаві чи Львові, і мутити воду тепер тут. Створюєте незручності для «істинних патріотів ДНРи».
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01.08.2022 13:59 Відповісти
Знову верещук-шатли?
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01.08.2022 14:34 Відповісти
А чого не буде свiтла,газу? А потому штА,никто этим не занимается
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01.08.2022 14:41 Відповісти
Готуються злити Донеччину зелені вилупки?!
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01.08.2022 15:26 Відповісти
 
 