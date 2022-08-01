Ще 16 суден з українським збіжжям чекають на відправку в портах Одещини, - ОП
Найближчим часом Україна планує вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.
Про це у Telegram повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Розблокування портів - це щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки в економіку країни. Зараз в портах Одещини залишається ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправку. Це ті, які були заблоковані в портах від кінця лютого. Разом з тим ми отримуємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією", - наголосив Тимошенко
За словами заступника глави Офісу Президента, найближчим часом планують вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.
Нагадаємо, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня.
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Але нажаль в України поки нема ні свого Де Рюттера, ні Тромпа... і кораблів теж вже нема
Місцева влада спершу не бажала затримувати судно, але Ігорю таки вдалося навести переконливі аргументи та вчасно отримати відповідні запити української прокуратури. Тепер усе питання в тому, чи зуміє уряд та ГПУ підготувати повний набір доказів, який би підтверджував українське походження зерна, щоб вантаж (10 тис. тон зерна) і судно можна було конфіскувати. Бо вже вступила в переговори турецька компанія-трейдер, яка запевняє, що зерно повністю расєйське. Це так, для нагадування, щоб не перехвалити Туреччину, в зерновій історії вона поводиться вкрай егоїстично й маніпулятивно."
Ліван був одним з важливим покупцем зерна саме з України й, попри вже наявну нестачу продовольства, не купує в рашистів і їхніх посередників зерно сумнівного походження, а перепродувачем краденого виступає сусідня Сирія. Україна, у випадку конфіскації вантажу, готова передати зерно на пільгових умовах для Ліванського ринку, принаймні, бачив подібні повідомлення.
Чи їх вже захоронили в ямі на території сізо в Оленівці і забули про них?
https://www.youtube.com/watch?v=KmXCY4WCXRw&t=776s&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B924