Ще 16 суден з українським збіжжям чекають на відправку в портах Одещини, - ОП

Найближчим часом Україна планує вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.

Про це у Telegram повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Розблокування портів - це щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки в економіку країни. Зараз в портах Одещини залишається ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправку. Це ті, які були заблоковані в портах від кінця лютого. Разом з тим ми отримуємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією", - наголосив Тимошенко

За словами заступника глави Офісу Президента, найближчим часом планують вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня.

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