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Ще 16 суден з українським збіжжям чекають на відправку в портах Одещини, - ОП

одеса

Найближчим часом Україна планує вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.

Про це у Telegram повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Розблокування портів - це щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки в економіку країни. Зараз в портах Одещини залишається ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправку. Це ті, які були заблоковані в портах від кінця лютого. Разом з тим ми отримуємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією", - наголосив Тимошенко

За словами заступника глави Офісу Президента, найближчим часом планують вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня.

Читайте: Посольство США про запуск "зернового коридору": Світ спостерігатиме за виконанням цієї угоди

Автор: 

зерно (3121) Одеса (5476) Одеська область (3243) експорт (4485) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+2
Зерно в пріорітеті перед хлопцями і дівчатами з передку. Мразота ви зелена! А ви 73% просто гнойні підари!
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01.08.2022 13:36
+2
Зелёная шобла после убийства Вадатурского начинает продвигать тему вывоза зерна из Николаева.А это невозможно без перемирия в Херсоне.Зелёная мразь не оставляет попыток сдать наши территори
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01.08.2022 13:53
+1
Хотелось бы уточнить, на каком расстоянии от зерновых терминалов Куйло будет продолжать бомбить порты? 23 июля прилетело на 300 м от ближайшего причала для зерна.
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01.08.2022 13:33
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Хотелось бы уточнить, на каком расстоянии от зерновых терминалов Куйло будет продолжать бомбить порты? 23 июля прилетело на 300 м от ближайшего причала для зерна.
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01.08.2022 13:33 Відповісти
пуйло бомбить без врахування відстані! на другий день після підписання зернової муйні - прилетіло в Одесу
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01.08.2022 13:35 Відповісти
Розбомбить колії що не підвозили зерно до причалів.
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01.08.2022 13:37 Відповісти
Я планов нашіх люблю громадьйо. (Маяковський)
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01.08.2022 13:34 Відповісти
Зерно в пріорітеті перед хлопцями і дівчатами з передку. Мразота ви зелена! А ви 73% просто гнойні підари!
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01.08.2022 13:36 Відповісти
В приоритеті Вавин піар що він спасітель чілавєчіства від голоду.
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01.08.2022 13:39 Відповісти
Баба Галя тільки за цей тиждень продала на базарі 78 коробків із сірниками. На наступний тиждень заплановано продаж 94 коробків. Що на 20,5 відсотків більше чим у попередньому.
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01.08.2022 13:40 Відповісти
До речі, ні одна африканська країна не підтримала санкцій проти РФ.
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01.08.2022 13:40 Відповісти
А вони що, повинні це робити? А от ми повинні їх годувати, так сказали в ООНі. Дураками були, дураками і залишимось.
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01.08.2022 13:56 Відповісти
https://www.ships.com.ua/uk/ карта руху суден в пошуку пишите судно Razoni. видно маршрут руху онлайн.
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01.08.2022 13:42 Відповісти
Там і вводити не потрібно. Razoni не так далеко відійшло від Одеси. Попереду його супроводжує наш буксир.
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01.08.2022 14:48 Відповісти
Зелёная шобла после убийства Вадатурского начинает продвигать тему вывоза зерна из Николаева.А это невозможно без перемирия в Херсоне.Зелёная мразь не оставляет попыток сдать наши территори
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01.08.2022 13:53 Відповісти
Генерал Марченко повернувся в Миколаїв. Подивимось
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01.08.2022 14:00 Відповісти
Чомусь згадується аналогія з англо- голандськими воїнами 17 сторіччя, коли Голандія залежала від торгових караванів а Англія хотіла постійно знищити ці кораблі...
Але нажаль в України поки нема ні свого Де Рюттера, ні Тромпа... і кораблів теж вже нема
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01.08.2022 13:57 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/7497 Тарас Чорновіл : "Маємо подякувати нашому послу в Лівані Ігорю Осташу за дуже важкі переговори з ліванською владою стосовно арешту корабля "Лаодікея" під сирійським прапором, який перевозив крадене в Україні зерно.
Місцева влада спершу не бажала затримувати судно, але Ігорю таки вдалося навести переконливі аргументи та вчасно отримати відповідні запити української прокуратури. Тепер усе питання в тому, чи зуміє уряд та ГПУ підготувати повний набір доказів, який би підтверджував українське походження зерна, щоб вантаж (10 тис. тон зерна) і судно можна було конфіскувати. Бо вже вступила в переговори турецька компанія-трейдер, яка запевняє, що зерно повністю расєйське. Це так, для нагадування, щоб не перехвалити Туреччину, в зерновій історії вона поводиться вкрай егоїстично й маніпулятивно."

Ліван був одним з важливим покупцем зерна саме з України й, попри вже наявну нестачу продовольства, не купує в рашистів і їхніх посередників зерно сумнівного походження, а перепродувачем краденого виступає сусідня Сирія. Україна, у випадку конфіскації вантажу, готова передати зерно на пільгових умовах для Ліванського ринку, принаймні, бачив подібні повідомлення.
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01.08.2022 14:35 Відповісти
Де інформація від ОПи щодо передачі рашистами тіл замучених і вбитих ними азовців?
Чи їх вже захоронили в ямі на території сізо в Оленівці і забули про них?
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01.08.2022 14:54 Відповісти
Запад финансирует рф?
https://www.youtube.com/watch?v=KmXCY4WCXRw&t=776s&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B924
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01.08.2022 15:18 Відповісти
 
 