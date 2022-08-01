Столтенберг про запуск "зернового коридору": Союзники по НАТО рішуче підтримують повну реалізацію угоди
Союзники по НАТО рішуче підтримують повну реалізацію угоди про експорт українського зерна.
Про це повідомив у твіттері генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю першу відправку українського зерна з Одеси за угодою за посередництва ООН. Я дякую нашому союзнику Туреччині за її ключову роль. Союзники по НАТО рішуче підтримують повну реалізацію угоди, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу, спричинену війною Росії в Україні", - написав Столтенберг.
Як повідомлялось, зранку 1 серпня перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.
Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.
Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.
26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.
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К этому выводу издание пришло, проведя перекрестный анализ данных о торговле из Италии в Турцию и из Турции в Россию.
В июне экспорт из Италии в Турцию вырос на 87% в годовом исчислении, за один месяц продажи составили €1,4 млрд. Это на €500 млн больше, чем, например, в феврале. Газета пишет, что это уникальный случай за более чем десять лет торговли с Турцией.
Также, сегодня турецкое агентство Anadolu сообщило, что экспортные поставки турецкой мебели в Россию в январе-июне 2022 года увеличились на 88,1% (до $65 млн).
https://t.me/charter97_org/79661
https://www.youtube.com/watch?v=mCX33bjci0E
Місцева влада спершу не бажала затримувати судно, але Ігорю таки вдалося навести переконливі аргументи та вчасно отримати відповідні запити української прокуратури. Тепер усе питання в тому, чи зуміє уряд та ГПУ підготувати повний набір доказів, який би підтверджував українське походження зерна, щоб вантаж (10 тис. тон зерна) і судно можна було конфіскувати. Бо вже вступила в переговори турецька компанія-трейдер, яка запевняє, що зерно повністю расєйське. Це так, для нагадування, щоб не перехвалити Туреччину, в зерновій історії вона поводиться вкрай егоїстично й маніпулятивно."
Ліван був одним з важливим покупцем зерна саме з України й, попри вже наявну нестачу продовольства, не купує в рашистів і їхніх посередників зерно сумнівного походження, а перепродувачем краденого виступає сусідня Сирія. Україна, у випадку конфіскації вантажу, готова передати зерно на пільгових умовах для Ліванського ринку, принаймні, бачив подібні повідомлення.
тільки роблять вигляд миротворців, а на справді -- непотріб. Ситуаційний союз з рф по грабуванню України на державному рівні.