Столтенберг про запуск "зернового коридору": Союзники по НАТО рішуче підтримують повну реалізацію угоди

Союзники по НАТО рішуче підтримують повну реалізацію угоди про експорт українського зерна.

Про це повідомив у твіттері генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю першу відправку українського зерна з Одеси за угодою за посередництва ООН. Я дякую нашому союзнику Туреччині за її ключову роль. Союзники по НАТО рішуче підтримують повну реалізацію угоди, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу, спричинену війною Росії в Україні", - написав Столтенберг.

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Як повідомлялось, зранку 1 серпня перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

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Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.