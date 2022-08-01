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Новини Війна
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Столтенберг про запуск "зернового коридору": Союзники по НАТО рішуче підтримують повну реалізацію угоди

зерно

Союзники по НАТО рішуче підтримують повну реалізацію угоди про експорт українського зерна.

Про це повідомив у твіттері генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю першу відправку українського зерна з Одеси за угодою за посередництва ООН. Я дякую нашому союзнику Туреччині за її ключову роль. Союзники по НАТО рішуче підтримують повну реалізацію угоди, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу, спричинену війною Росії в Україні", - написав Столтенберг.

Також читайте: Ще 16 суден з українським збіжжям чекають на відправку в портах Одещини, - ОП

Як повідомлялось, зранку 1 серпня перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Також читайте: У разі загрози з боку РФ у Чорному морі експорт зерна буде припинено, - Кубраков

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.

Автор: 

зерно (3121) НАТО (6465) Туреччина (3502) експорт (4485) Чорне море (1674) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+8
Столтенбергу-краще аби союзники по НАТО рішуче підтримували би Україну зброєю...
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01.08.2022 13:41
+6
Якщо рішуче підтримують, то нехай НАТА супроводжує суда з зерном.
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01.08.2022 13:43
+3
Дуже смілива і рішуча заява, як і завжди.
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01.08.2022 13:44
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Столтенбергу-краще аби союзники по НАТО рішуче підтримували би Україну зброєю...
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01.08.2022 13:41 Відповісти
Якщо рішуче підтримують, то нехай НАТА супроводжує суда з зерном.
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01.08.2022 13:43 Відповісти
НАТА сама боїться..якшо б не боялась, то б гримнула давно зброєю і знищила )(уйла
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01.08.2022 15:00 Відповісти
Дуже смілива і рішуча заява, як і завжди.
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01.08.2022 13:44 Відповісти
власне що хіба,шо з а я в а
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01.08.2022 14:59 Відповісти
урожай нужно экспортировать склады завалены орендаторы паев людям вместо денег отдают зерном делки скупают его за бесцень - канцур...
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01.08.2022 13:46 Відповісти
Ви ще не знаєте як "рішуче підтримують цю угоду" мешканці Харкова та Миколаїва
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01.08.2022 13:46 Відповісти
Итальянская Corriere della sera обнаружила резкий рост экспорта из Италии в Турцию и объясняет его поставками в Россию в обход санкций.

К этому выводу издание пришло, проведя перекрестный анализ данных о торговле из Италии в Турцию и из Турции в Россию.

В июне экспорт из Италии в Турцию вырос на 87% в годовом исчислении, за один месяц продажи составили €1,4 млрд. Это на €500 млн больше, чем, например, в феврале. Газета пишет, что это уникальный случай за более чем десять лет торговли с Турцией.

Также, сегодня турецкое агентство Anadolu сообщило, что экспортные поставки турецкой мебели в Россию в январе-июне 2022 года увеличились на 88,1% (до $65 млн).
https://t.me/charter97_org/79661
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01.08.2022 13:49 Відповісти
Ось людина чорним по білом каже, що краще було би транспортувати залізницією до безпечних портів най довше і дорожче але надіцніше а потім морем. Ніхто нічого не гарантує і не може навіть якби хотіли, і рашка може хоч на фарш перемолоти всі кораблі, може забрати наше зерно і продавати як своє, все що завгодно. Проте оон треба терміново в Африку зерно а Прзиденту і По не знаю, чого так спішитися, хиба щоб санкції з рашки зняти.

https://www.youtube.com/watch?v=mCX33bjci0E
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01.08.2022 13:49 Відповісти
3.14стякати Столтенбергу, це не допомагати Україні боронитися від окупанта зброєю
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01.08.2022 13:53 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/7497 Тарас Чорновіл : "Маємо подякувати нашому послу в Лівані Ігорю Осташу за дуже важкі переговори з ліванською владою стосовно арешту корабля "Лаодікея" під сирійським прапором, який перевозив крадене в Україні зерно.
Місцева влада спершу не бажала затримувати судно, але Ігорю таки вдалося навести переконливі аргументи та вчасно отримати відповідні запити української прокуратури. Тепер усе питання в тому, чи зуміє уряд та ГПУ підготувати повний набір доказів, який би підтверджував українське походження зерна, щоб вантаж (10 тис. тон зерна) і судно можна було конфіскувати. Бо вже вступила в переговори турецька компанія-трейдер, яка запевняє, що зерно повністю расєйське. Це так, для нагадування, щоб не перехвалити Туреччину, в зерновій історії вона поводиться вкрай егоїстично й маніпулятивно."

Ліван був одним з важливим покупцем зерна саме з України й, попри вже наявну нестачу продовольства, не купує в рашистів і їхніх посередників зерно сумнівного походження, а перепродувачем краденого виступає сусідня Сирія. Україна, у випадку конфіскації вантажу, готова передати зерно на пільгових умовах для Ліванського ринку, принаймні, бачив подібні повідомлення.
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01.08.2022 14:40 Відповісти
ая яй...як переживають за голодних африканців
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01.08.2022 14:58 Відповісти
Турки хочуть мати гроші, а Україна їм байдуже. Всі їхні заяви це порожнє,
тільки роблять вигляд миротворців, а на справді -- непотріб. Ситуаційний союз з рф по грабуванню України на державному рівні.
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01.08.2022 15:04 Відповісти
 
 