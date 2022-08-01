​​Надавав росіянам інформацію про учасників АТО під час окупації військами РФ Бучанського району: мешканця села Луб’янка судитимуть за держзраду

Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом державної зради.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.



"Розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року під час окупації російськими військами Бучанського району Київської області мешканець села Луб’янка надавав окупантам інформацію про учасників АТО та інших осіб, які мали вогнепальну зброю та могли чинити їм опір.



Маючи такі дані, російські військовослужбовці застосували тортури та катування до учасника АТО.



Також з метою подальшої співпраці з ворогом та отримання інформації, підозрюваний намагався вступити на службу до лав ЗСУ. Його було викрито правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано двох осіб, які збирали дані про ЗСУ на Сумщині за завданням військового куратора з РФ, - Офіс генпрокурора. ФОТО