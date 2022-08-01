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Новини Агресія Росії проти України Війна
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​​Надавав росіянам інформацію про учасників АТО під час окупації військами РФ Бучанського району: мешканця села Луб’янка судитимуть за держзраду

генпрокурор

Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом державної зради.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року під час окупації російськими військами Бучанського району Київської області мешканець села Луб’янка надавав окупантам інформацію про учасників АТО та інших осіб, які мали вогнепальну зброю та могли чинити їм опір.

Маючи такі дані, російські військовослужбовці застосували тортури та катування до учасника АТО.

Також з метою подальшої співпраці з ворогом та отримання інформації, підозрюваний намагався вступити на службу до лав ЗСУ. Його було викрито правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано двох осіб, які збирали дані про ЗСУ на Сумщині за завданням військового куратора з РФ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: 

Київська область (4048) державна зрада (1692) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+13
Він особисто тикав пальцем смерті на тих кого пізніше було закатовано . 5 років умовних ?
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01.08.2022 13:58
+12
А когда будут судить за держзраду того кто лукашенке позвонил и сдал вагнеровцев?
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01.08.2022 14:01
+7
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01.08.2022 13:59
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Він особисто тикав пальцем смерті на тих кого пізніше було закатовано . 5 років умовних ?
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01.08.2022 13:58 Відповісти
ну якщо він буде добре поводитися, голосувати як треба то може й три. Ми ж не звері, мусимо дати людині другий шанс. Ще когось на смерть відправити.
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01.08.2022 13:59 Відповісти
Те саме питання і в мене. Такі нелюди- це вбивці. Причому масово
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01.08.2022 14:01 Відповісти
Да вы что - только залог, только хардкор. У нас самый "справедливый" суд в мире, особенно это видно в военное время.
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01.08.2022 14:29 Відповісти
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01.08.2022 13:59 Відповісти
А когда будут судить за держзраду того кто лукашенке позвонил и сдал вагнеровцев?
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01.08.2022 14:01 Відповісти
1) єта савсєм другоє
2) не на часі
Обирайте.
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01.08.2022 15:38 Відповісти
Красивчик
А у нас не военное положенине?
Может стоит судить по законам военного времени?
Мы цивилизованная страна, нам не нужен росстрел не нужен. Но на восстановление розрушенных городов за баланду пойдет
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01.08.2022 14:02 Відповісти
Шоколад вкусный и полезный, но если есть его слишком много, то можно серьезно навредить здоровью. Так и с гуманизмом. Гуманизм, без сомнений, штука хорошая и правильная, но в меру.
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01.08.2022 14:04 Відповісти
сміх, покращує самопочуття та подовжує вік... Але, обравши по-приколу, щоб поржати... із могил- не оцінити.
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01.08.2022 14:17 Відповісти
Якби це падло здало мого родича або друга, він би до суду просто не дожив би! В СІЗО б послизнувся необережно
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01.08.2022 14:09 Відповісти
Так отдайте паскуду на суд односельчан ,я думаю они проявят "гуманизм"!
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01.08.2022 14:09 Відповісти
Таких треба вішати за яйц@ на самому високому дереві
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01.08.2022 14:10 Відповісти
От нахріна воно нам потрібне. Обміняти на полонених його не можливо-воно нікому не потрібно. Пару таких при спробі втечі шльопнули б і повідомили б про це широко і бажаючих цим займатися суттєво поменшало.
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01.08.2022 14:12 Відповісти
А давайте из него мыло сварим.
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01.08.2022 14:13 Відповісти
ну и и потом суд выпустит под залог продажная система одни погибают за страну других прокацапская судовая система отпускает пока не начнем внутренних вош душить насмерть ничего не поменяется
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01.08.2022 14:20 Відповісти
От як таких судить ? Просто роздати до трусів прибити до стовпа в центрі його села і на животі написати «він здав на катування та смерть наших синів»
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01.08.2022 14:21 Відповісти
Я не розумію,це такі закони,чи це такі суди? Що це за вироки? Тобто люди повинні брати на себе обов'язки катів і потім за це відповідати.І я не думаю,що до них суд буде ставитись так само поблажливо,як до прокацапської нечисті.
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01.08.2022 14:39 Відповісти
Ну що, шановні, я не питаю чому погань не розстріляли, або не віддали родичам закатованих, у мене питання в іншому, те що йому судилище присудить умовно пару місяців це не викликає сумнів, мене більше цікавить чи збережуть йому зарплатню з відшкодуванням збитків за затримання й чи покарають тих хто затримав ?
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01.08.2022 14:48 Відповісти
Хай тільки спробують його випустити!
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01.08.2022 17:09 Відповісти
 
 