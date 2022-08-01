Трохи більше ніж за тиждень через платформу United24 вдалося зібрати гроші на 54 реанімобілі, - МОЗ

Майже 200 млн гривень зібрано на реанімобілі через платформу United24. Цих коштів вистачить на придбання 54 автівок швидкої медичної допомоги типу С.

Такі реанімобілі обладнані всім необхідним для швидкого та безпечного транспортування важкопоранених до лікарні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я. До того ж вони можуть проїжджати дорогами, розбитими снарядами.

"Цільовий благодійний збір на United24 був відкритий за ініціативи першої леді України Олени Зеленської напередодні другого Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся 23 липня в Києві.

Трохи більше ніж за тиждень усім світом вдалося зібрати суму на понад 50 автівок швидкої медичної допомоги для України.

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Світ об’єднався, аби наші лікарі та пацієнти мали надійний, оснащений всім необхідним реанімобіль: збір підтримали люди з 51 країни світу, а також український бізнес", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збір коштів триває, "адже медична система потребує більше таких автівок, щоб мати змогу врятувати життя кожного, хто цього потребуватиме".