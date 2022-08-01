УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11721 відвідувач онлайн
Новини
4 073 12

Україна втрачає робочі місця та обороноздатність: "Запоріжсталь" просить підтримки президента для підприємств ГМК

запорожсталь

Підприємства ГМК в Україні працюють лише на 20-50% потужності: світові ціни на металургійну продукцію падають, у той час як її собівартість зросла в рази. Це спричинило важку кризу у галузі, яка призводить до недоотримання доходів держбюджетом, скорочення кількості робочих місць та зниження обороноздатності України. Щоб побороти кризу, "Запоріжсталь" звернулася до президента Володимира Зеленського з відкритим листом: просить підтримати галузь та вжити заходів, які допоможуть їй вистояти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

 У "Запоріжсталі" вказали: з квітня комбінат працює у середньому на 50% своєї потужності через складнощі з логістикою та світову економічну кон’юнктуру: собівартість металопродукції постійно зростає через логістичні чинники та підвищення цін на енергоносії. В той же самий час світові ціни на металопродукцію та ЗРС падають, і цей тренд збережеться найближчими місяцями.

"Суттєве зниження рівня виробництва пов’язане з логістичними проблемами: транспортування продукції відбувається на втричі більшу відстань до портів Європи. Як результат, вартість перевезення металу по залізній дорозі зросла у 4 рази. В той же час, поточна ціна на основну продукцію підприємства, гарячекатаний рулон, знизилась майже на третину, і буде падати протягом найближчих місяців, за прогнозами провідних аналітичних агентств", - підкреслили на підприємстві.

На комбінаті зазначили: дуже суттєво на роботу вплинуло також подорожчання собівартості сировини, використання якої є невід’ємною частиною технологічного процесу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український експорт програє на світових ринках через високі логістичні витрати, - гендиректор "Запоріжсталі" Мироненко

"Виробництво 1 тони сталі потребує перевезення залізною дорогою до 4,5 тон вантажів, з яких 3 тони – це масові вантажі першого класу, транспортування яких здорожчало найбільше, на 140%, тільки за останній рік", - зазначили у "Запорожсталі".

На комбінаті наголосили: вже зараз влада має вжити заходів, які допоможуть галузі зберегти виробництво, а також максимально швидко наростити його після перемоги. Адже мова йде податки, робочі місця та обороноздатність.

"Кризова ситуація у галузі та постійне підвищення собівартості продукції матиме довгострокові наслідки як для нашого підприємства, так і для української економіки - у вигляді подальшого скорочення промислового виробництва та експорту, що призведе до зниження ВВП, зайнятості та падіння надходжень до держбюджету та зниження обороноздатності України. Тому вважаємо, що вже зараз необхідно вжити заходів на період воєнного стану для збереження виробництва та його відновлення надалі", - наголосили у "Запоріжсталі".

Серед таких заходів комбінат вказує зниження вантажних залізничних тарифів для вантажів ГМК на 70% від поточного рівня, заходи для збільшення пропуску вагонів в ЄС з поточних 1,9 тис на добу до заявлених 3,4 тис вагонів, зменшення вартості електроенергії та природнього газу для металургійних підприємств, а також звільнення підприємств ГМК від сплати ПДВ при імпорті сировини та обладнання та встановлення мораторію на експорт брухту на період воєнного часу.

Раніше у ОП "Укрметалургпром" констатували: галузь ГМК України перебуває у найтяжчій кризі за увесь час незалежності, а втрата підприємств означатиме втрату 10% ВВП, 30% експортних надходжень та звільнення десятків тисяч працівників. Раніше про кризу в металургійному секторі також попереджали економісти. Вони нагадали, що сектор ГМК забезпечує близько третини валютних надходжень до держбюджету і є одним з найбільших працедавців у країні, і зараз він як ніколи потребує підтримки від держави.

Запоріжсталь (54) Зеленський Володимир (23984) криза (418) звернення (609) Метінвест (938)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
а може олігархам пора продать шлюх, яхти, лондонські хаткі і квартири,
і таким чином знайти гроші?
показати весь коментар
01.08.2022 14:36
+5
Какая-то бабуля ждет пока сдохнет Запорожсталь чтобы купить её за 3 копейки.
показати весь коментар
01.08.2022 14:44
+5
Дефолт "Нафтогаза" искусственный. Верховная Рада в 2021 году силами монобыдла, майбаха, ОПЗЖ и Юлиных приняла закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа". Там был прощен долг олигархов перед "Нафтогазом" в 98.64 млрд. гривен. Отдельно были списаны долги Бени. Беня выиграл у "Нафтогаза" суд на 22 млрд.грн. и т.д. по списку. Вот и весь дефолт.
показати весь коментар
01.08.2022 14:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НЕ РОЗУМІЮ.

будь-який бізнес НЕ МОЖЕ просити допомоги з бюджету(котрий призначений на допомогу малоімущим,а особливо зараз-на ЗСУ)

ІНАКШЕ ЦЕ НЕ БІЗНЕС.

2. зменшення вартості електроенергії та природнього газу для металургійних підприємств,

В ТОЙ ЧАС ЯК ОГОЛОШЕНО ЧАСТКОВИЙ ДЕФОЛТ "НАФТОГАЗУ"..

НУ НІ..УЯ СОБІ "ЗАХЦЯНКИ"
показати весь коментар
01.08.2022 14:30 Відповісти
Дефолт "Нафтогаза" искусственный. Верховная Рада в 2021 году силами монобыдла, майбаха, ОПЗЖ и Юлиных приняла закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа". Там был прощен долг олигархов перед "Нафтогазом" в 98.64 млрд. гривен. Отдельно были списаны долги Бени. Беня выиграл у "Нафтогаза" суд на 22 млрд.грн. и т.д. по списку. Вот и весь дефолт.
показати весь коментар
01.08.2022 14:57 Відповісти
зменшення вартості електроенергії та природнього газу для металургійних підприємств за рахунок бюджету

десь у світі в ринкових економіках таке практикується?

хоч один приклад надайте.

показати весь коментар
01.08.2022 15:13 Відповісти
А я не говорю что это нам нужно. Я говорю про настоящие причины и искусственность дефолта "Нафтогаза". И всего лишь.

А дотации - например, в Турции. Которые вливают дотации в свою металлургию, полностью закрыв свой рынок.
показати весь коментар
01.08.2022 17:22 Відповісти
Весь так званий "великий бізнес" в Україні з першого дня незалежності паразитує на держбюджеті. Різномаїтні "пільги і преференції" призводять до того, що гроші (податки та запозичення), замість того, аби поповнювати державну скарбницю, течуть "широкім, нєскончаємим патоком мімо празнічно уквашених трібун" до кишень (офшорних рахунків) "ехвєктівних сопствєнікоф".
показати весь коментар
01.08.2022 16:44 Відповісти
а може олігархам пора продать шлюх, яхти, лондонські хаткі і квартири,
і таким чином знайти гроші?
показати весь коментар
01.08.2022 14:36 Відповісти
Таким чином вони тільки втратять більше грошей.
показати весь коментар
01.08.2022 15:44 Відповісти
Криза. Принаймі у Європі. Чергова. У всіх проблеми. Шлюхи, яхти і футбольні клуби не в ціні. А якщо на ринок одночасно викинути таку кількість шлюх, яхт і лондонських квартирок...
показати весь коментар
01.08.2022 16:49 Відповісти
Беня не разрешит нелоху, Ахметов же его конкурент, наоборот, он с радостью разорит заводы Ахметова чтобы потом купить их за три копейки, ну ниче, хоть посмеемся говорили они, да и какая разница
показати весь коментар
01.08.2022 14:41 Відповісти
Какая-то бабуля ждет пока сдохнет Запорожсталь чтобы купить её за 3 копейки.
показати весь коментар
01.08.2022 14:44 Відповісти
" "Запоріжсталь" звернулася до президента Володимира ..."
- по перше, яке відношення президент має до ГМК? може до прем'єра варто звертатися;
- по друге, це зе вже займалось обороноздатністью, евакуацєю населення, порятунком захисників Азовсталі;
Чи "Запоріжсталі" ГМК потрібен остаточно зруйнованим? ну тоді за адресою звернулись
показати весь коментар
01.08.2022 15:20 Відповісти
можливо треба перестати труїти жителів запоріжжя? почитайте соціальні мережі останнім часом!
показати весь коментар
01.08.2022 16:03 Відповісти
 
 