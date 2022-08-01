Україна втрачає робочі місця та обороноздатність: "Запоріжсталь" просить підтримки президента для підприємств ГМК

Підприємства ГМК в Україні працюють лише на 20-50% потужності: світові ціни на металургійну продукцію падають, у той час як її собівартість зросла в рази. Це спричинило важку кризу у галузі, яка призводить до недоотримання доходів держбюджетом, скорочення кількості робочих місць та зниження обороноздатності України. Щоб побороти кризу, "Запоріжсталь" звернулася до президента Володимира Зеленського з відкритим листом: просить підтримати галузь та вжити заходів, які допоможуть їй вистояти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У "Запоріжсталі" вказали: з квітня комбінат працює у середньому на 50% своєї потужності через складнощі з логістикою та світову економічну кон’юнктуру: собівартість металопродукції постійно зростає через логістичні чинники та підвищення цін на енергоносії. В той же самий час світові ціни на металопродукцію та ЗРС падають, і цей тренд збережеться найближчими місяцями.

"Суттєве зниження рівня виробництва пов’язане з логістичними проблемами: транспортування продукції відбувається на втричі більшу відстань до портів Європи. Як результат, вартість перевезення металу по залізній дорозі зросла у 4 рази. В той же час, поточна ціна на основну продукцію підприємства, гарячекатаний рулон, знизилась майже на третину, і буде падати протягом найближчих місяців, за прогнозами провідних аналітичних агентств", - підкреслили на підприємстві.

На комбінаті зазначили: дуже суттєво на роботу вплинуло також подорожчання собівартості сировини, використання якої є невід’ємною частиною технологічного процесу.

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"Виробництво 1 тони сталі потребує перевезення залізною дорогою до 4,5 тон вантажів, з яких 3 тони – це масові вантажі першого класу, транспортування яких здорожчало найбільше, на 140%, тільки за останній рік", - зазначили у "Запорожсталі".

На комбінаті наголосили: вже зараз влада має вжити заходів, які допоможуть галузі зберегти виробництво, а також максимально швидко наростити його після перемоги. Адже мова йде податки, робочі місця та обороноздатність.

"Кризова ситуація у галузі та постійне підвищення собівартості продукції матиме довгострокові наслідки як для нашого підприємства, так і для української економіки - у вигляді подальшого скорочення промислового виробництва та експорту, що призведе до зниження ВВП, зайнятості та падіння надходжень до держбюджету та зниження обороноздатності України. Тому вважаємо, що вже зараз необхідно вжити заходів на період воєнного стану для збереження виробництва та його відновлення надалі", - наголосили у "Запоріжсталі".

Серед таких заходів комбінат вказує зниження вантажних залізничних тарифів для вантажів ГМК на 70% від поточного рівня, заходи для збільшення пропуску вагонів в ЄС з поточних 1,9 тис на добу до заявлених 3,4 тис вагонів, зменшення вартості електроенергії та природнього газу для металургійних підприємств, а також звільнення підприємств ГМК від сплати ПДВ при імпорті сировини та обладнання та встановлення мораторію на експорт брухту на період воєнного часу.

Раніше у ОП "Укрметалургпром" констатували: галузь ГМК України перебуває у найтяжчій кризі за увесь час незалежності, а втрата підприємств означатиме втрату 10% ВВП, 30% експортних надходжень та звільнення десятків тисяч працівників. Раніше про кризу в металургійному секторі також попереджали економісти. Вони нагадали, що сектор ГМК забезпечує близько третини валютних надходжень до держбюджету і є одним з найбільших працедавців у країні, і зараз він як ніколи потребує підтримки від держави.