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Цього тижня відправлятимемо судна з портів "Одеса" і "Чорноморськ". Порт "Південний" також скоро буде готовий, - Кубраков

зерно,порт

Міністерство інфраструктури України очікує початку нових судозаходжень до морських торговельних портів "Одеса" і "Чорноморськ" до кінця поточного тижня.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив сьогодні під час онлайн-марафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наприкінці тижня ми чекаємо на перші судна, які зайдуть до наших портів... Два перші порти - "Одеса" і "Чорноморськ" - готові, й уже цього тижня ми і відправлятимемо з них судна, і чекаємо судна на вхід. До кінця тижня сподіваємося, що порт "Південний" також буде готовий", - повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, до порту "Південний" судна можуть заходити з початку наступного тижня.

Читайте: Столтенберг про запуск "зернового коридору": Союзники по НАТО рішуче підтримують повну реалізацію угоди

Як повідомлялось, зранку 1 серпня перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Також читайте: У разі загрози з боку РФ у Чорному морі експорт зерна буде припинено, - Кубраков

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.

Автор: 

зерно (3121) Одеса (5476) порт (2050) експорт (4485) Чорне море (1674) Кубраков Олександр (448) Чорноморськ (42)


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А порт Николаева непригоден для вывоза зерна?
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01.08.2022 14:09 Відповісти
Побільше вихваляйся. Кацапи і вдарять по них.
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01.08.2022 14:22 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/7497 Тарас Чорновіл : "Маємо подякувати нашому послу в Лівані Ігорю Осташу за дуже важкі переговори з ліванською владою стосовно арешту корабля "Лаодікея" під сирійським прапором, який перевозив крадене в Україні зерно.
Місцева влада спершу не бажала затримувати судно, але Ігорю таки вдалося навести переконливі аргументи та вчасно отримати відповідні запити української прокуратури. Тепер усе питання в тому, чи зуміє уряд та ГПУ підготувати повний набір доказів, який би підтверджував українське походження зерна, щоб вантаж (10 тис. тон зерна) і судно можна було конфіскувати. Бо вже вступила в переговори турецька компанія-трейдер, яка запевняє, що зерно повністю расєйське. Це так, для нагадування, щоб не перехвалити Туреччину, в зерновій історії вона поводиться вкрай егоїстично й маніпулятивно."

Ліван був одним з важливим покупцем зерна саме з України й, попри вже наявну нестачу продовольства, не купує в рашистів і їхніх посередників зерно сумнівного походження, а перепродувачем краденого виступає сусідня Сирія. Україна, у випадку конфіскації вантажу, готова передати зерно на пільгових умовах для Ліванського ринку, принаймні, бачив подібні повідомлення.
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01.08.2022 14:33 Відповісти
Міністерство інфраструктури України очікує початку нових судозаходжень до морських торговельних портів "Одеса" і "Чорноморськ" до кінця поточного тижня. Джерело:

Цікаво - PSC, екологічні інспектори та інша шобла так і будуть вимагати хабарі на судах? Чи із-за форс мажору вони не придуть?
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01.08.2022 23:02 Відповісти
 
 