Цього тижня відправлятимемо судна з портів "Одеса" і "Чорноморськ". Порт "Південний" також скоро буде готовий, - Кубраков

Міністерство інфраструктури України очікує початку нових судозаходжень до морських торговельних портів "Одеса" і "Чорноморськ" до кінця поточного тижня.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив сьогодні під час онлайн-марафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наприкінці тижня ми чекаємо на перші судна, які зайдуть до наших портів... Два перші порти - "Одеса" і "Чорноморськ" - готові, й уже цього тижня ми і відправлятимемо з них судна, і чекаємо судна на вхід. До кінця тижня сподіваємося, що порт "Південний" також буде готовий", - повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, до порту "Південний" судна можуть заходити з початку наступного тижня.

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Як повідомлялось, зранку 1 серпня перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

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Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.