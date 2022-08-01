Цього тижня відправлятимемо судна з портів "Одеса" і "Чорноморськ". Порт "Південний" також скоро буде готовий, - Кубраков
Міністерство інфраструктури України очікує початку нових судозаходжень до морських торговельних портів "Одеса" і "Чорноморськ" до кінця поточного тижня.
Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив сьогодні під час онлайн-марафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наприкінці тижня ми чекаємо на перші судна, які зайдуть до наших портів... Два перші порти - "Одеса" і "Чорноморськ" - готові, й уже цього тижня ми і відправлятимемо з них судна, і чекаємо судна на вхід. До кінця тижня сподіваємося, що порт "Південний" також буде готовий", - повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, до порту "Південний" судна можуть заходити з початку наступного тижня.
Як повідомлялось, зранку 1 серпня перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.
Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.
Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.
26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.
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Місцева влада спершу не бажала затримувати судно, але Ігорю таки вдалося навести переконливі аргументи та вчасно отримати відповідні запити української прокуратури. Тепер усе питання в тому, чи зуміє уряд та ГПУ підготувати повний набір доказів, який би підтверджував українське походження зерна, щоб вантаж (10 тис. тон зерна) і судно можна було конфіскувати. Бо вже вступила в переговори турецька компанія-трейдер, яка запевняє, що зерно повністю расєйське. Це так, для нагадування, щоб не перехвалити Туреччину, в зерновій історії вона поводиться вкрай егоїстично й маніпулятивно."
Ліван був одним з важливим покупцем зерна саме з України й, попри вже наявну нестачу продовольства, не купує в рашистів і їхніх посередників зерно сумнівного походження, а перепродувачем краденого виступає сусідня Сирія. Україна, у випадку конфіскації вантажу, готова передати зерно на пільгових умовах для Ліванського ринку, принаймні, бачив подібні повідомлення.
Цікаво - PSC, екологічні інспектори та інша шобла так і будуть вимагати хабарі на судах? Чи із-за форс мажору вони не придуть?