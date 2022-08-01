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Новини Війна
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Петиція про надання звання Героя України Роману Ратушному набрала необхідну кількість голосів

ратушний

Електронна петиція до президента Володимир Зеленського щодо надання загиблому на війні активісту Роману Ратушному звання Героя України (посмертно) набрала необхідних 25 тис. голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Роман є непересічною особистю, яка стала символом покоління, що виросло під час Революції Гідності та російсько-української війни. Своє життя він присвятив боротьбі за Протасів Яр в Києві, за розбудову та розвиток свого рідного міста Києва, а також за суверенну Україну. В 16 років брав активну участь в революційних подіях, був одним з тих студентів, яких розганяв спецпідрозділ міліції "Беркут". За свої 24 роки він вніс неоціненний вклад в розбудову української держави та демократії. Також своїм прикладом він надихнув багато молоді відстоювати свої права і боротися за свої свободи. Після початку повномасштабного наступу вступив до лав ЗСУ: воював під Києвом та на Ізюмському напрямку, звільняв населений пункт Тростянець,

Його життя трагічно обірвалося 9 червня 2022 року під час бойового завдання на контрольованій ворогом території поблизу міста Ізюм, Харківської області. Побратимам вдалося евакуювати тіло Романа лише через кілька днів.

Зважаюче на все викладане вище просимо надати Роману Ротушному звання Героя України(посмертно)", - йдеться в петиції.

Нагадаємо, відомий київський активіст, голова організації "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 омбр "Холодний яр" Роман Ратушний загинув в бою з російськими окупантами 9 червня.

18 червня з українським захисником попрощалися в Києві

Також читайте: Це був його сотий виліт, - Зеленський вшанував загиблого льотчика-героя Кукурбу

Автор: 

Герой України (314) Ратушний Роман (22) петиція (320)


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Роман Ратушний заслужив бути Героєм Украіни , як і інші Героі , які віддали найцінніше - це своє життя за вільну Украіну !!
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01.08.2022 14:19 Відповісти
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01.08.2022 16:14 Відповісти
А как же двери и табличка, 2млн ущерба?
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01.08.2022 14:36 Відповісти
зеля садить патріотів
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01.08.2022 14:54 Відповісти
справа шеремета показова
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01.08.2022 15:01 Відповісти
красень,патріот... Покійся з миром...
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01.08.2022 15:29 Відповісти
Не сцять! Спілкуюся з рускими. Вони бояться ядерки більше нас.
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01.08.2022 15:39 Відповісти
срать воно хотіло на петиції. була петиції, щоб 3 проукраїнські канали були в ефірі. петиція набрала більш ніж 25 000 голосів і і що? воно вже цар і герой бо боневтік.
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01.08.2022 19:56 Відповісти
Я ничего не имею против Романа, но мне кажется, воинский подвиг недостаточен. Мы уже и так дискредитировали звание Героя разными людьми, которые не совершили подвига. Всякими рыгами, например.
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01.08.2022 21:38 Відповісти
 
 