Петиція про надання звання Героя України Роману Ратушному набрала необхідну кількість голосів

Електронна петиція до президента Володимир Зеленського щодо надання загиблому на війні активісту Роману Ратушному звання Героя України (посмертно) набрала необхідних 25 тис. голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Роман є непересічною особистю, яка стала символом покоління, що виросло під час Революції Гідності та російсько-української війни. Своє життя він присвятив боротьбі за Протасів Яр в Києві, за розбудову та розвиток свого рідного міста Києва, а також за суверенну Україну. В 16 років брав активну участь в революційних подіях, був одним з тих студентів, яких розганяв спецпідрозділ міліції "Беркут". За свої 24 роки він вніс неоціненний вклад в розбудову української держави та демократії. Також своїм прикладом він надихнув багато молоді відстоювати свої права і боротися за свої свободи. Після початку повномасштабного наступу вступив до лав ЗСУ: воював під Києвом та на Ізюмському напрямку, звільняв населений пункт Тростянець,



Його життя трагічно обірвалося 9 червня 2022 року під час бойового завдання на контрольованій ворогом території поблизу міста Ізюм, Харківської області. Побратимам вдалося евакуювати тіло Романа лише через кілька днів.



Зважаюче на все викладане вище просимо надати Роману Ротушному звання Героя України(посмертно)", - йдеться в петиції.

Нагадаємо, відомий київський активіст, голова організації "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 омбр "Холодний яр" Роман Ратушний загинув в бою з російськими окупантами 9 червня.

18 червня з українським захисником попрощалися в Києві.

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