Малий альянс між Україною, Польщею і Великою Британією формально пригальмовано, однак він працює на практиці, - Пристайко
Малий альянс між Україною, Великою Британією і Польщею, про створення якого було оголошено 17 лютого 2022 року, формально пригальмовано. Він досі немає офіційної назви, альянс так і не був документально задекларований, однак він працює на практиці.
Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив Надзвичайний та повноважний посол України у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.
"Цей союз пригальмувався як формальний. Але враховуючи ту неймовірну роль, яку відіграє зараз Польща, ми реально маємо поклонитися нашим братам і сусідам полякам, які узяли на себе найбільший тягар. Тобто формально цей союз набув матеріальних рис. Хоча й без красивих церемоній підписання. І повірте, навіть те озброєння, яке переважно йде через Польщу, - це грандіозна логістична робота, в яку глибоко залучені дві держави. Ми формально цей союз уже використовуємо", - розповів Пристайко.
Посол додав, якщо Україна стане членом Альянсу, союз трьох країн всередині НАТО буде працювати ще більш активно.
Нагадаємо, 17 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно оголосив про створення тристороннього формату співпраці України з Польщею і Великою Британією.
Серед іншого, Лондон планував посилити спільну роботу з Польщею та Україною щодо оборони, безпеки, санкцій, енергетичної безпеки та протидії дезінформації.
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І зараз нічого не змінилось. Пліснява продовжує мусолити тему якихось "гарантій". Щоб ***** не сердить.
Великобританія-одна з підписантів Будапештського меморандуму.І ,напевно,єдина з підписантів,відчуває відповідальність за трагедію України,надає нам допомогу,не юлить,не видумує різні приводи ,щоб тільки нічого не робити,або робити мінімум.