Малий альянс між Україною, Польщею і Великою Британією формально пригальмовано, однак він працює на практиці, - Пристайко

Малий альянс між Україною, Великою Британією і Польщею, про створення якого було оголошено 17 лютого 2022 року, формально пригальмовано. Він досі немає офіційної назви, альянс так і не був документально задекларований, однак він працює на практиці.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив Надзвичайний та повноважний посол України у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"Цей союз пригальмувався як формальний. Але враховуючи ту неймовірну роль, яку відіграє зараз Польща, ми реально маємо поклонитися нашим братам і сусідам полякам, які узяли на себе найбільший тягар. Тобто формально цей союз набув матеріальних рис. Хоча й без красивих церемоній підписання. І повірте, навіть те озброєння, яке переважно йде через Польщу, - це грандіозна логістична робота, в яку глибоко залучені дві держави. Ми формально цей союз уже використовуємо", - розповів Пристайко.

Посол додав, якщо Україна стане членом Альянсу, союз трьох країн всередині НАТО буде працювати ще більш активно.

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Нагадаємо, 17 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно оголосив про створення тристороннього формату співпраці України з Польщею і Великою Британією.

Серед іншого, Лондон планував посилити спільну роботу з Польщею та Україною щодо оборони, безпеки, санкцій, енергетичної безпеки та протидії дезінформації.