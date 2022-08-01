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Малий альянс між Україною, Польщею і Великою Британією формально пригальмовано, однак він працює на практиці, - Пристайко

вадим,пристайко

Малий альянс між Україною, Великою Британією і Польщею, про створення якого було оголошено 17 лютого 2022 року, формально пригальмовано. Він досі немає офіційної назви, альянс так і не був документально задекларований, однак він працює на практиці.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив Надзвичайний та повноважний посол України у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"Цей союз пригальмувався як формальний. Але враховуючи ту неймовірну роль, яку відіграє зараз Польща, ми реально маємо поклонитися нашим братам і сусідам полякам, які узяли на себе найбільший тягар. Тобто формально цей союз набув матеріальних рис. Хоча й без красивих церемоній підписання. І повірте, навіть те озброєння, яке переважно йде через Польщу, - це грандіозна логістична робота, в яку глибоко залучені дві держави. Ми формально цей союз уже використовуємо", - розповів Пристайко.

Посол додав, якщо Україна стане членом Альянсу, союз трьох країн всередині НАТО буде працювати ще більш активно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія найближчим часом передасть Україні кілька військових кораблів зі свого флоту, - посол Пристайко

Нагадаємо, 17 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно оголосив про створення тристороннього формату співпраці України з Польщею і Великою Британією.

Серед іншого, Лондон планував посилити спільну роботу з Польщею та Україною щодо оборони, безпеки, санкцій, енергетичної безпеки та протидії дезінформації.

Автор: 

Велика Британія (5611) Польща (8539) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+14
Даю 1000%, що загальмували зелено-єрмаковські фсбешники.
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01.08.2022 14:27
+10
Якісь дєрьмаки й тут насрали...
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01.08.2022 14:16
+10
Ким "формально пригальмовано" цей союз? Сумніваюся що Джонсоном або Дудою!
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01.08.2022 14:37
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Якісь дєрьмаки й тут насрали...
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01.08.2022 14:16 Відповісти
Даю 1000%, що загальмували зелено-єрмаковські фсбешники.
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01.08.2022 14:27 Відповісти
Дерьмак в офісі, як син бормана начштабом в ставці сталіна. Не арештовують і не здриснув. Прямо як головний поставщик коксу
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01.08.2022 14:36 Відповісти
что вы дерьма, дерьмак, зе чмо понабирало всяких дерьмаков, это все ЧМО
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01.08.2022 14:45 Відповісти
Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією, - посол у Великій Британії Пристайко. Джерело:
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01.08.2022 14:34 Відповісти
За десять днів до вторгнення! 14.02.22
І зараз нічого не змінилось. Пліснява продовжує мусолити тему якихось "гарантій". Щоб ***** не сердить.
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01.08.2022 14:39 Відповісти
Ким "формально пригальмовано" цей союз? Сумніваюся що Джонсоном або Дудою!
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01.08.2022 14:37 Відповісти
Детальніше, будь ласка.
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01.08.2022 14:42 Відповісти
Коли вже закриють це плісняве шапіто?Так хочеться прокинутись,і нема клованів,війни,щоб все то було просто сон.І всі живі,і ми йдемо на вибори,і кожен думає .Як би можна було повернути час
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01.08.2022 14:50 Відповісти
якщо перерахувати все, що корисне для України і її народу пригальмувала "зелена гоп-команда" , то на практиці, вона є прорашистським інструментом і тормозом в Україні ,
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01.08.2022 15:15 Відповісти
Лично мне не понятно чем выгоден такой формальный союз Великобритании. Зачем им грузить на себя дополнительные гарантии вне блока НАТО для гораздо более слабой в военном плане страны?
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01.08.2022 15:22 Відповісти
Можливо тому,що для керівництва Британії репутація країни має значення.
Великобританія-одна з підписантів Будапештського меморандуму.І ,напевно,єдина з підписантів,відчуває відповідальність за трагедію України,надає нам допомогу,не юлить,не видумує різні приводи ,щоб тільки нічого не робити,або робити мінімум.
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01.08.2022 18:19 Відповісти
абрамович доволен, и арахамия
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01.08.2022 17:57 Відповісти
 
 