З Єйська до Маріуполя курсуватиме пасажирсько-транспортний паром, на ньому можуть перевозити військову техніку, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Окупаційна влада запускає курсування парому до Маріуполя з Єйська й у зворотньому напрямку. Анонсовано, що цим курсом ходитиме цивільне судно.
Про це повідомив радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
Однак за його словами, є інформація, що для зустрічі порома в порту Маріуполя готують посилену охорону. Тому можна припустити, що вантаж - це зовсім не будівельні матеріали.
"Минулого тижня росіяни анонсували запуск пасажирсько-транспортного порома Єйськ-Маріуполь транспортної кампанії Міноборони Росії. По-перше, сам паром не буде перевозити пасажирів, виключно транспорт на замовлення Міноборони. Наші джерела з порту повідомляють, що до зустрічі готують окрему охорону та режим прийому досить суворий. Будуть вантажівки, але вантаж в середині - не будівельні матеріали", - наголосив Андрющенко.
Водночас корабель "Лаврентій", що вийшов з Новоросійська та прибув до Єйська, 1 серпня зник з радарів.
"Навіть схожого безіменного судна в акваторії Азову немає. Хоча пабліки постять його фото з порту. Зазвичай, таку тактику росіяни використовують, коли займаються піратством. Так, всі два судна з трьох, що вивозили металопрокат з Маріупольського порту не відображались в системі marinetraffic і інформація була отримана виключно візуальним підтвердженням. То ж, судячи з масиву даних, росіяни впритул підійшли до запуску повноцінної військово-транспортної бази", - зазначив він.
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