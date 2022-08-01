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Новини Російська агресія
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З Єйська до Маріуполя курсуватиме пасажирсько-транспортний паром, на ньому можуть перевозити військову техніку, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

пляж,маріуполь

Окупаційна влада запускає курсування парому до Маріуполя з Єйська й у зворотньому напрямку. Анонсовано, що цим курсом ходитиме цивільне судно.

Про це повідомив радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Однак за його словами, є інформація, що для зустрічі порома в порту Маріуполя готують посилену охорону. Тому можна припустити, що вантаж - це зовсім не будівельні матеріали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі колаборанти та сепаратисти мародерять у квартирах та будинках, - Андрющенко

"Минулого тижня росіяни анонсували запуск пасажирсько-транспортного порома Єйськ-Маріуполь транспортної кампанії Міноборони Росії. По-перше, сам паром не буде перевозити пасажирів, виключно транспорт на замовлення Міноборони. Наші джерела з порту повідомляють, що до зустрічі готують окрему охорону та режим прийому досить суворий. Будуть вантажівки, але вантаж в середині - не будівельні матеріали", - наголосив Андрющенко.

Водночас корабель "Лаврентій", що вийшов з Новоросійська та прибув до Єйська, 1 серпня зник з радарів.

Також читайте: Велику кількість поранених російських окупантів завезли до лікарні Маріуполя, - Андрющенко

"Навіть схожого безіменного судна в акваторії Азову немає. Хоча пабліки постять його фото з порту. Зазвичай, таку тактику росіяни використовують, коли займаються піратством. Так, всі два судна з трьох, що вивозили металопрокат з Маріупольського порту не відображались в системі marinetraffic і інформація була отримана виключно візуальним підтвердженням. То ж, судячи з масиву даних, росіяни впритул підійшли до запуску повноцінної військово-транспортної бази", - зазначив він.

З Єйська до Маріуполя курсуватиме пасажирсько-транспортний паром, на ньому можуть перевозити військову техніку, - Андрющенко 01
З Єйська до Маріуполя курсуватиме пасажирсько-транспортний паром, на ньому можуть перевозити військову техніку, - Андрющенко 02
З Єйська до Маріуполя курсуватиме пасажирсько-транспортний паром, на ньому можуть перевозити військову техніку, - Андрющенко 03

армія рф (17551) Маріуполь (3236) Чорноморський флот рф (625) Андрющенко Петро (696)


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Топ коментарі
+9
Будь які канали постачання зброї та живої сили окупантів мають бути знищені!
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01.08.2022 14:24
+2
Сподіваюсь що буде як в тій пісеньці "Лаврєнтій палич бєрія нє оправдал довєрія - осталіся от берії лішь только пух да перія".
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01.08.2022 14:28
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Будь які канали постачання зброї та живої сили окупантів мають бути знищені!
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01.08.2022 14:24 Відповісти
Ларентій, сподіваюсь, Берія.
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01.08.2022 14:24 Відповісти
Сподіваюсь що буде як в тій пісеньці "Лаврєнтій палич бєрія нє оправдал довєрія - осталіся от берії лішь только пух да перія".
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01.08.2022 14:28 Відповісти
А шо, до Маріуполя у них нема залізниці?
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01.08.2022 14:26 Відповісти
З Маріуполя на кацапів залізниці нема і не було
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01.08.2022 15:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KX7d0Qxzm88 ******* РСЗВ. будуть усих бамбіть
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01.08.2022 14:26 Відповісти
Так, є нагода повторити Бердянськ, але тепер вже HIMARS.
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01.08.2022 15:04 Відповісти
Ну якщо цивільне, то гарпуном бити не будемо. А Нептун, він же бог морів, ми йому не указ)
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01.08.2022 15:14 Відповісти
Нам насрати цивільне воно чи ні вони окупанти.Всих знищити.
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01.08.2022 20:20 Відповісти
Интересно а как называются жители того гЕйска ?
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01.08.2022 18:20 Відповісти
 
 