УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11806 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 611 28

Готівковий курс долара має скоро зрівнятись із безготівковим, але протягом року валюта дорожчатиме, - НБУ

курс,валют

Готівковий курс долара найближчим часом має відкотитись до позначки, близької до зафіксованого Нацбанком курсу на безготівковому ринку, тобто 36,6 грн за дол.

Про таке під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявив заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман, інформує Цензор.НЕТ.

"Якихось макроекономічних підстав, щоб готівкова гривня, як ми бачили на минулому тижні, послабилась, не було. Це було більше психологічний фактор з боку покупців, який розігнаний спекулятивно продавцями небанківських фінансових установ. Я переконаний в тому, що гривня посилиться. Сьогоднішній безготівковий курс, який зафіксований 36,6 (грн за дол. США. - Ред.), він є максимально наближений до ринкового. І готівкова гривня має плюс-мінус коливатись в цих межах", - пояснив Фурман.

Однак до кінця року, на думку заступника голови ради НБУ, курс валют в Україні продовжить зростати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ підвищив курс долара - до 36,6 грн/$

Автор: 

курс (1651) НБУ (10408) Рада НБУ (165)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
показати весь коментар
01.08.2022 15:03
+17
Надрукуйте ще гривні та зкупіть за неї валюту. Тоді гривня ще укріпиться.
Це США можуть друкувати долари, в них економіка - весь світ де ходить долар.
Ми ще ж не догнали США, чи вже? Ждем відосіка від Лідора.
показати весь коментар
01.08.2022 15:03
+14
Курс відкотиться з 42 до 36,6 але потім зросте. Але зараз він спекулятивний. Гривня посилиться, але курс валют продовжить зростати.
Я все правильно розумію?
показати весь коментар
01.08.2022 15:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
01.08.2022 15:03 Відповісти
При порошенку курс долара завжди ріс!
І порошенко, скоріше за все, заробляв на цьому.

При зеленському долар перестав рости, і тільки постійно падав.

Долар злетів тільки через війну.
показати весь коментар
01.08.2022 15:35 Відповісти
Скільки вже йде війна і коли кацапи окупували Крим та частину Донбасу?
показати весь коментар
01.08.2022 15:41 Відповісти
Зебил и подумать - несовместимо.
показати весь коментар
01.08.2022 15:42 Відповісти
Я бачу, що ви дуже розумний, напишіть будь-ласка, на скільки мільярдів долларів виріс держборг з 2014 по 2019 і з 2019 по 2022.
показати весь коментар
01.08.2022 15:43 Відповісти
Надрукуйте ще гривні та зкупіть за неї валюту. Тоді гривня ще укріпиться.
Це США можуть друкувати долари, в них економіка - весь світ де ходить долар.
Ми ще ж не догнали США, чи вже? Ждем відосіка від Лідора.
показати весь коментар
01.08.2022 15:03 Відповісти
Якщо у нас заборона на виїзд моряків та заробітчан на роботу, то буде курс ще гірший.
показати весь коментар
01.08.2022 15:05 Відповісти
"Українські моряки привозять до країни до $4 млрд щороку.", якщо не помиляюсь нам зараз тільки на 1 місяць потрібна така сума, і якщо випускати то всіх, а не "винятково"
показати весь коментар
01.08.2022 15:28 Відповісти
Курс відкотиться з 42 до 36,6 але потім зросте. Але зараз він спекулятивний. Гривня посилиться, але курс валют продовжить зростати.
Я все правильно розумію?
показати весь коментар
01.08.2022 15:14 Відповісти
Я больше скажу. НБУ сейчас негласно заставляет банки и обменки ставить на курсовиках нереальный курс валют. По этому курсу валюту вы никогда не купите.
показати весь коментар
01.08.2022 15:24 Відповісти
Всім приготуватись до зарплат в сто баксів.
показати весь коментар
01.08.2022 15:14 Відповісти
Запад нам поможе -- прорвемся
показати весь коментар
01.08.2022 15:15 Відповісти
скоріше безготівковий зрівняється з готівковим
показати весь коментар
01.08.2022 15:15 Відповісти
Пора выпускать Мандель с ее твитом...
показати весь коментар
01.08.2022 15:17 Відповісти
Ідіоти зелені, скасуйте заборону на виїзд морякам!!!
показати весь коментар
01.08.2022 15:22 Відповісти
Моряки врятують економіку?
А чому не скасувати заборону лікарям, пожежникам, шахтарям і т.д. і т.п.? Може скасувати її зовсім. і тоді економіка запрацює?
показати весь коментар
01.08.2022 15:26 Відповісти
Кучер, моряки вводять валюту в країну. Пожежники та шахтарі? Не думаю.
показати весь коментар
01.08.2022 16:59 Відповісти
Але у нас ідіотський нацбанк!
Говорять, що валюта буде рости, спеціально, щоб люди кинулись в банки за валютою!

То 2 різних курси зробили в Україні і польщі, що люди їздили туди-сюди, в польщу - в Україну, купували-продавали долари. то таблички заборонили виставляти з курсом!

Голова нацбанку - ідіот!

Можна його поміняти?
показати весь коментар
01.08.2022 15:31 Відповісти
Голову нацбанку бубочка міняв вже кілька разів, щоб був на 100% свій.
показати весь коментар
01.08.2022 16:57 Відповісти
Епоха ВАЗеленського.

показати весь коментар
01.08.2022 15:34 Відповісти
Ну,ви ж пам'ятаєте-"Всі їдемо на шашлики"!
показати весь коментар
01.08.2022 15:38 Відповісти
До кінця року курс буде не дуже високим, приблизно 65-70 за долар, а от в лютому-березні вже піде вверх конкретно
показати весь коментар
01.08.2022 15:50 Відповісти
хочу здати 100 доллярів- по чому приймають?
показати весь коментар
01.08.2022 15:51 Відповісти
Гетьманцев із Зе-більшовиками продовжують "обскубувать гусей так щоб не вмерли раніше ніж треба"...
показати весь коментар
01.08.2022 15:55 Відповісти
Так. На 36, щоб потім на 50 піти
показати весь коментар
01.08.2022 15:56 Відповісти
Поїзд стій, раз-два!
показати весь коментар
01.08.2022 16:23 Відповісти
 
 