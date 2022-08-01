Готівковий курс долара має скоро зрівнятись із безготівковим, але протягом року валюта дорожчатиме, - НБУ

Готівковий курс долара найближчим часом має відкотитись до позначки, близької до зафіксованого Нацбанком курсу на безготівковому ринку, тобто 36,6 грн за дол.

Про таке під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявив заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман, інформує Цензор.НЕТ.

"Якихось макроекономічних підстав, щоб готівкова гривня, як ми бачили на минулому тижні, послабилась, не було. Це було більше психологічний фактор з боку покупців, який розігнаний спекулятивно продавцями небанківських фінансових установ. Я переконаний в тому, що гривня посилиться. Сьогоднішній безготівковий курс, який зафіксований 36,6 (грн за дол. США. - Ред.), він є максимально наближений до ринкового. І готівкова гривня має плюс-мінус коливатись в цих межах", - пояснив Фурман.

Однак до кінця року, на думку заступника голови ради НБУ, курс валют в Україні продовжить зростати.

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