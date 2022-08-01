Україна може повернути військовим шляхом окуповані території та зробить це, - Данілов
Україна може військовим шляхом повернути окуповані росіянами території.
Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку - знищення окупантів, потім - дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти", - наголосив він.
Топ коментарі
+31 Voc Vox
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+20 Ярослав Я
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Він так сам сказав
Поміг би Україні, не вештався б під ногами у військових.
Але сидить.
Судя посамовлюбленности - 100%
"********" бездарно і мають нахабство показуватися на людях замість того, щоб піти у відставку і сісти у в'язницю
Ну що, де ваш обіцяний контрнаступ?
"Отодвигается"
Арестович.
Ми його вже третій тиждень звільняємо...
Скільки там у кацапів, одна БТГр ?
(Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg)
Екатерина II