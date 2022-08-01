УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11806 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 347 58

Україна може повернути військовим шляхом окуповані території та зробить це, - Данілов

данілов

Україна може військовим шляхом повернути окуповані росіянами території.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку - знищення окупантів, потім - дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти", - наголосив він.

Також читайте: Людина, яка займається політикою має повідомляти про наявність іншого громадянства, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) пропаганда (2812) деокупація (950)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
Може, хто забув, як квартальщики насміхалися, називаючи Ющенка "сеньор-голодомор". Для чого кремль робив все це, для чого не допускав визнання урядами цілих країн голодомору в Україні актом державного геноциду? А відповідь дуже проста
показати весь коментар
01.08.2022 15:15
+27
вся карьера этого ******** была построенна на очернение всего украинского
показати весь коментар
01.08.2022 15:14
+20
Та хватись уже тріпати язиками. Дістали уже. Може спочатку справи, а потім уже слова?
показати весь коментар
01.08.2022 15:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вся карьера этого ******** была построенна на очернение всего украинского
показати весь коментар
01.08.2022 15:14 Відповісти
Може, хто забув, як квартальщики насміхалися, називаючи Ющенка "сеньор-голодомор". Для чого кремль робив все це, для чого не допускав визнання урядами цілих країн голодомору в Україні актом державного геноциду? А відповідь дуже проста
показати весь коментар
01.08.2022 15:15 Відповісти
Люди меняются.
показати весь коментар
01.08.2022 15:20 Відповісти
Люди може й так, а виюлядок який ненавидів все життя все українське та висміював те, навряд чи
показати весь коментар
01.08.2022 15:29 Відповісти
Он заблуждалься...
показати весь коментар
01.08.2022 15:36 Відповісти
Так а його леді не вміла користуватись iphone тому випадково нажимала репости в 2014 грошову винагороду від орди за здачу позицій української армії...
Він так сам сказав
показати весь коментар
01.08.2022 16:39 Відповісти
Яника не можна, бо він таки втік. А нинішній През не втік.
показати весь коментар
01.08.2022 17:46 Відповісти
Бігала по інтернету картинака - "Великий чоловік насRав в кімнаті ведику купу і не втік", то це про нього.
показати весь коментар
01.08.2022 20:06 Відповісти
Не міняються. На жаль.
показати весь коментар
01.08.2022 15:34 Відповісти
С такими успехами и яныка вернём. А че? Может поменялся?
показати весь коментар
01.08.2022 15:58 Відповісти
Ну а тепер це наший президент і поводить він себе які належить презеденту України. Те, що він зелений ******** - це без сумніву, але в нас немає іншого обраного президента і раз ций поводитьсебе відповідно посаді - то буде нашим президентом до наступних виборів.
показати весь коментар
01.08.2022 15:21 Відповісти
Вообще то оскорбление президента да ещё и в такой форме это уголовная статья и нарушение заповеди номер 4.3 'Не матерись", написанной на стене большого сарая. Но, вероятно, кто-то ночью ратыцей дописал к заповеди свою фамилию
показати весь коментар
01.08.2022 15:34 Відповісти
Він може піти, написавши заяву - За станом здоров'я, пов'язане з розумовою діяльністю. Але не йде.
Поміг би Україні, не вештався б під ногами у військових.
Але сидить.
показати весь коментар
01.08.2022 15:43 Відповісти
Неужели сам Зеленский пожаловал на цензор?
Судя посамовлюбленности - 100%
показати весь коментар
01.08.2022 15:59 Відповісти
показати весь коментар
01.08.2022 16:40 Відповісти
Так, але Данілов сказав правду, що ми звільними окуповані території, які вони здали. Це зробимо після виборів, коли буде проукраїнський Президент з армією, мовою, вірою, стратегією ЄС і НАТО і досвідом звільнення таких територій
показати весь коментар
01.08.2022 16:58 Відповісти
Если при таких раскладах как сейчас, дожидаться выборов, то у нас могут закончиться как люди так и территории.
показати весь коментар
01.08.2022 20:45 Відповісти
Риторика правильная. Было бы исполнение
показати весь коментар
01.08.2022 15:14 Відповісти
Та хватись уже тріпати язиками. Дістали уже. Може спочатку справи, а потім уже слова?
показати весь коментар
01.08.2022 15:16 Відповісти
Зешобла завжди тріпала і тріпа язиком. І ніяких справ. Одну брехню перекривають ще брехливішою і так тримаються у владі. А наріду подобається коли йому брешуть.
показати весь коментар
01.08.2022 15:32 Відповісти
Вони завжди були зрадниками.
показати весь коментар
01.08.2022 16:02 Відповісти
показати весь коментар
01.08.2022 15:17 Відповісти
Хочу щоб Данилов все те саме відчув на собі разом з медіахвойдами
показати весь коментар
01.08.2022 16:41 Відповісти
Досить працювати ясіком. Де справи??
показати весь коментар
01.08.2022 15:18 Відповісти
Данілов, же контрнаступ для визволення Херсону? Казкар плять.
показати весь коментар
01.08.2022 15:18 Відповісти
Вони крутяться,що воші,аби більше країни здати. Агентура кацапні
показати весь коментар
01.08.2022 15:21 Відповісти
Я не думаю, що Данілов агент Кремля. Але обіцяти перемоги, де їх немає поки що, це дурня.
показати весь коментар
01.08.2022 15:31 Відповісти
Він допомогає Зелі цього достатньо.
показати весь коментар
01.08.2022 16:06 Відповісти
Я ще пам'ятаю перший місяць війни, де вони в єдиних новинах розповідали, що ще пару днів і у рашки закінчаться ракети. Зараз годують обіцянками великого контрнаступу третій місяць підряд
показати весь коментар
01.08.2022 17:21 Відповісти
а Арєстовіч уже взяв Херсон...щелчком пальців
показати весь коментар
01.08.2022 15:18 Відповісти
Це, коли на Подолі з найнятими "фанатками" селфівся))
показати весь коментар
01.08.2022 15:29 Відповісти
Иого слова та БОГУ в вуха
показати весь коментар
01.08.2022 15:20 Відповісти
Захоплююче відео від якого русня палає - https://youtu.be/HaG0duCq8XU
показати весь коментар
01.08.2022 15:23 Відповісти
Дятел бесполезный.
показати весь коментар
01.08.2022 15:25 Відповісти
і не тільки вони, усі з 1918 року, що наразі під росією та бульборуссю. і угорщиною.
показати весь коментар
01.08.2022 15:25 Відповісти
Треба законодавчо заборонити даниловим, арестовичям, резниковим робити якісь заяви до закінчення війни - заткніть свої роти і працюйте.

"********" бездарно і мають нахабство показуватися на людях замість того, щоб піти у відставку і сісти у в'язницю
показати весь коментар
01.08.2022 15:27 Відповісти
А може досить "ділити шкуру невбитого ведмедя"?!
показати весь коментар
01.08.2022 15:28 Відповісти
Через років 20 як здохне ***** можливо.
показати весь коментар
01.08.2022 15:31 Відповісти
хвата таких .півроку тому пздли 72 години .ттепер навпаки пздть наче тут війнна з талібаном
показати весь коментар
01.08.2022 15:34 Відповісти
Погано те, що кацапня вже з наших дебілів при владі, піарщіків рже. ( Це про політичну владу, до військових суцільна шана)
Ну що, де ваш обіцяний контрнаступ?
"Отодвигается"
Арестович.
показати весь коментар
01.08.2022 15:36 Відповісти
тільки слова
показати весь коментар
01.08.2022 15:39 Відповісти
По-любому Зеля інакше думає.
показати весь коментар
01.08.2022 15:56 Відповісти
Вот постоянный ******* "может, может, может" - а результат где? Хватит уже ******* и врать людям. Наслушались уже про 2-3 недели войны.
показати весь коментар
01.08.2022 15:41 Відповісти
Задача максимум, и оно же минимум, деокупация Херсона и всего правобережного плацдарма. Это обеспечит хорошую линию обороны на случай возобновления войны. Дальнейшее освобождение, включая ордло, придется доверить следующему поколению. Которое нужно научить воевать как воюют западные армии, а не постсовки.
показати весь коментар
01.08.2022 15:42 Відповісти
Якому там ще наступному поколінню? Наступне покоління буде будувати україно-китайський кордон та митниці.
показати весь коментар
01.08.2022 15:58 Відповісти
Я бы с вами и согласился, но у украинцев отсутствует имперское сознание. Так что это маловероятно.
показати весь коментар
01.08.2022 16:14 Відповісти
Знову галюциногенні думки ! Тільки по ділам твоїм судить будуть !
показати весь коментар
01.08.2022 15:50 Відповісти
Але це Зелі не заважає проводити перемовини з Путлером та зійтися посередині.
показати весь коментар
01.08.2022 15:55 Відповісти
Данілов, що там з Високопіллям?
Ми його вже третій тиждень звільняємо...
Скільки там у кацапів, одна БТГр ?
показати весь коментар
01.08.2022 15:57 Відповісти
пустомеля, меньш тріпайся
показати весь коментар
01.08.2022 16:07 Відповісти
тут хоть бы не прое бать то что пока имеем , а "повернути" как то очень туманно выглядит
показати весь коментар
01.08.2022 16:07 Відповісти
"Только плаху, плети , да немецкий кованный сапог,разумеют дикари Московии!"
(Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg)
Екатерина II
показати весь коментар
01.08.2022 16:09 Відповісти
З такими керівниками як Зеля та Єрмак наші ЗСУ усю мотівацію згубили.
показати весь коментар
01.08.2022 16:10 Відповісти
і військові, воєнні та державні таємниці.
показати весь коментар
01.08.2022 16:27 Відповісти
Правельнее Алексей сказать-УКРАИНА будет военным путем возвращать свои земли ,даже несмотря на смерть кремлевского ************!
показати весь коментар
01.08.2022 16:45 Відповісти
Данилов , ЗАЙМИСЬ ОБОРОНОЙ страны !!! ПИАРЩИК ежедневный !!!
показати весь коментар
01.08.2022 17:36 Відповісти
Пустобріх!
показати весь коментар
01.08.2022 17:52 Відповісти
 
 