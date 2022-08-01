Україна може повернути військовим шляхом окуповані території та зробить це, - Данілов

Україна може військовим шляхом повернути окуповані росіянами території.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку - знищення окупантів, потім - дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти", - наголосив він.

Також читайте: Людина, яка займається політикою має повідомляти про наявність іншого громадянства, - Данілов