У разі необхідності Росія здатна перекинути свої війська до Білорусі за кілька тижнів, - ГУР

Якщо РФ буде потрібно, то вона здатна швидко перекинути частину своїх бойових підрозділів на територію Білорусі.

Про це повідомив в інтерв'ю The Guardian заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор. НЕТ.

За його словами, однією з "переваг" російської армії є її здатність швидко перекидати війська та техніку. Росія практикувала це під час військових навчань, що передували повномасштабній війні. Крім того, підрозділи російських військ, що відступили з північних регіонів України в березні, з’явилися на Донбасі через два тижні.

"Ми знаємо, що вони можуть повернутися до Білорусі через два-три тижні, якщо їм буде потрібно", — сказав Скібіцький.

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Під безпосереднім керівництвом міністра та заступника міністра оборони Росії почалася підготовка та оснащення нового корпусу російської армії. За словами Скібіцького, те, де Росія використовуватиме новий корпус, залежатиме від того, як розвиватимуться бої на півдні та сході України.