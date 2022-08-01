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Новини Російська агресія
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У разі необхідності Росія здатна перекинути свої війська до Білорусі за кілька тижнів, - ГУР

білорусь

Якщо РФ буде потрібно, то вона здатна швидко перекинути частину своїх бойових підрозділів на територію Білорусі.

Про це повідомив в інтерв'ю The Guardian заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор. НЕТ.

За його словами, однією з "переваг" російської армії є її здатність швидко перекидати війська та техніку. Росія практикувала це під час військових навчань, що передували повномасштабній війні. Крім того, підрозділи російських військ, що відступили з північних регіонів України в березні, з’явилися на Донбасі через два тижні.

"Ми знаємо, що вони можуть повернутися до Білорусі через два-три тижні, якщо їм буде потрібно", — сказав Скібіцький.

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Під безпосереднім керівництвом міністра та заступника міністра оборони Росії почалася підготовка та оснащення нового корпусу російської армії. За словами Скібіцького, те, де Росія використовуватиме новий корпус, залежатиме від того, як розвиватимуться бої на півдні та сході України.

армія рф (17551) Білорусь (7941) розвідка (3868) Скібіцький Вадим (293)


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Бегают они быстро, аки зайцы
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01.08.2022 15:28 Відповісти
стьарой картофельной дорогой как Наполеон ну ну ой дебилы сказочные.... там же на границе уже их заждались до отправки к Богу...
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01.08.2022 16:11 Відповісти
А що в білорусі немає кацапських військ ?

Вони давно там , під дахом *********** 😠
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01.08.2022 16:59 Відповісти
В бульбостані стотисячне угруповання..Я був кращої думки про Скібіцького..
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01.08.2022 18:18 Відповісти
Думайте,що тишете...
Читати треба більше,а не писати...
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02.08.2022 11:41 Відповісти
Так, здатна. І що? Це найважливіше, що почув кореспондент "The Guardian" від заступника керівника ГУР МОУ? Про що "новина"?
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01.08.2022 17:22 Відповісти
Навіть швидше...З під Києва вони перекинули війська за один день...
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01.08.2022 17:43 Відповісти
Так дороги ж новеньки!
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01.08.2022 18:01 Відповісти
Там повертатися вже немає кому.Ті підрозділи що є це все + лайно бидло якє понабирали с мухосрансків.Якщо ще півроку так будуть довбати вони втратать більш частину свої всієї армії.невзмозі будуть навіть захистити свої кордони не те що вести бойові дії тут.
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01.08.2022 20:18 Відповісти
 
 