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Новини Війна
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СБУ викрила ще 6 колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях України

сбу

Йдеться про двох "топчиновників" фейкової влади Маріуполя, трьох "посадовців" з так званої "ЛНР" і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі СБУ.

Зокрема, колаборант із Херсонщини вже в березні перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання регіону до рф у проросійських медіа, а українських військовослужбовців закликав скласти зброю.

У Маріуполі колаборантка займається організацією незаконних виборів і референдуму в місті-герої. А депутат міськради від забороненої партії ОПЗЖ обійняв посаду "заступника голови адміністрації міста Маріуполя" у сфері ЖКГ.

На Луганщині підозри отримали дві "чиновниці" місцевих соцустанов і "в.о. прокурора Новоайдарського району лнр", який виносить обвинувальні вироки українським патріотам.

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Як зазначається, стосовно  усіх цих "чиновників" триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.

Автор: 

СБУ (12860) державна зрада (1692)


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А шо там с колаборантами, яки сидят в ОПи и ВР? Чи в ту сторону СБУ не смеет смотреть? А там, между прочим, такие жирные колаборанты водятся, шо мама не горюй. Не говоря уже об откровенных врагах Украины. Причём их и выкрывать не надо. Они сидят на виду и гадят
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01.08.2022 16:22 Відповісти
Прийде і їх черга, а ці зараз.
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01.08.2022 17:39 Відповісти
і коли прийде їх черга? коли вони всі наші перемоги, які далися чималими жертвами і серед військових і серед цивільних, на нашу поразку перегноять? Якщо ми маємо гнійник, чому ми маємо чекати? і головне чого? коли сепсіс почнеться? щоб померти поцікавіше?
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01.08.2022 17:53 Відповісти
 
 