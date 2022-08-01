СБУ викрила ще 6 колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях України
Йдеться про двох "топчиновників" фейкової влади Маріуполя, трьох "посадовців" з так званої "ЛНР" і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі СБУ.
Зокрема, колаборант із Херсонщини вже в березні перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання регіону до рф у проросійських медіа, а українських військовослужбовців закликав скласти зброю.
У Маріуполі колаборантка займається організацією незаконних виборів і референдуму в місті-герої. А депутат міськради від забороненої партії ОПЗЖ обійняв посаду "заступника голови адміністрації міста Маріуполя" у сфері ЖКГ.
На Луганщині підозри отримали дві "чиновниці" місцевих соцустанов і "в.о. прокурора Новоайдарського району лнр", який виносить обвинувальні вироки українським патріотам.
Як зазначається, стосовно усіх цих "чиновників" триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.
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