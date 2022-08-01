Україна збільшує видобуток вугілля для забезпечення внутрішнього ринку електроенергії та експорту, - Укренерго

Уряд прийняв постанову, що "Укренерго" фінансуватиме створення стратегічного запасу палива на цю зиму. Йдеться про запас вугілля до 1 мільйона тонн, вже до того обсягу, що був закладений попередньо.

Про це в Медіацентрі Україна - Укрінформ заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

"Є три елементи, які вимагають підготовки та фінансування - планові ремонти електростанцій, електромереж та закупівля необхідних обсягів палива. На сьогодні той дохід від експорту, який ми мали при мінімальному обсязі 100 мегаватів перший місяць приніс понад 700 мільйонів гривень доходу як оператору енергосистеми. Це ті кошти, які "Укренерго" може направити учасникам ринку, щоб всі електростанції могли профінансувати підготовку до зими", - пояснив він.

Що стосується закупівлі палива, то "Укренерго" забезпечить економічно збалансовану роботу теплоенергоцентралей на природному газі. Також Уряд прийняв постанову, що "Укренерго" фінансуватиме створення стратегічного запасу палива на цю зиму. Йдеться про обсяг коштів у 2,5 мільярди гривень та запас вугілля до 1 мільйона тон, вже до того обсягу, що був закладений попередньо.

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"Це означає, що державні компанії повинні будуть максимізувати видобуток українського вугілля, щоб забезпечити українців електроенергією, а надлишок - експортувати", - заявив Кудрицький.

За його словами, Україна вже стала значним гравцем на європейському ринку електроенергії.

Нагадаємо, за перші 27 днів експорту електроенергії до ЄС Україна отримає понад 500 мільйонів гривень.