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На Херсонщині через ворожі обстріли все більше населених пунктів на межі знищення, - ОВА

херсонщина,херсонська

На Херсонщині тривають активні бойові дії. Внаслідок обстрілів населення залишає пошкоджені будинки, у громадах - напівпорожні села, а часом і повністю покинуті.

Про це у Фейсбуці повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині тривають активні бойові дії. Через обстріли все більше населених пунктів на межі знищення, люди масово покидають свої пошкоджені будинки, а у вцілілі заселяються окупанти. Напівпорожні села, а подекуди і повністю покинуті, у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській та інших громадах", - йдеться у повідомленні.

В ОВА наголошують, що від осколків снарядів зазнають травм діти, люди тижнями сидять у погребах, без води та їжі. У більшості тимчасово захоплених громад магазини й аптеки не працюють, світла та води немає від початку повномасштабного вторгнення.

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Автор: 

армія рф (17551) обстріл (28717) Херсонська область (5795)


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01.08.2022 16:21 Відповісти
 
 