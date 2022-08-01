Санкції не призведуть до тотального колапсу в РФ, але про статус наддержави вона може забути, - Боррель
Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель застеріг від марних сподівань на те, що Росія впаде під тиском західних санкцій
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Розраховувати на тотальний колапс під дією санкцій - навіть якщо вони не лише необхідні, а й дієві - оманливо. Правда полягає в тому, що поки Росія має значні природні ресурси, особливо нафту, її режим знаходитиме засоби для виживання", - пояснив він.
Економічні санкції неодмінно призведуть до погіршення рівня життя у Росії й не дадуть її економіці процвітати, але більш значними будуть геополітичні зміни. Росія буде змушена дрейфувати в сторону Китаю та покладатися на співпрацю з ним, вважає Боррель.
"Для держави, яка 30 років намагається повернути собі статус наддержави, ціна розриву Росії з Заходом буде дуже високою. Російському режиму доведеться замість процвітання вибрати політичне виживання під китайським крилом. У Китаї зрозуміли, що інтеграція у світову економіку є передумовою для розквіту, тоді як Путін робить протилежний вибір", - сказав він.
"Китай прагне до політичної, економічної та технологічної могутності. Він не ризикуватиме своєю ціллю заради допомоги Росії. По суті, єдиною перспективною сферою китайсько-російського співробітництва є енергетика", - додав Боррель.
Що стосується Європи, наголосив Боррель, вона залишатиметься відкритою до діалогу з Росією за умови, що РФ відмовиться від своїх імперських претензій і поважатиме цілісність всіх держав, у тому числі України.
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Россия - наследница СССР и потому переняла ее статус сверхдержавы.
Оно бы и дальше так продолжалось(и многие бы продолжали в это верить), если бы кремлевский болван не решил доказать свою сверхдержавность на поле боя. И сдулся...
Примерно как и с "не имеющими аналогов в мире комплексом С-300".
Миф поддерживался 40 лет, пока не начали эти комплексы применять реально. И оказалось, что их проходит все, что посылается.
Конец мифу.
"Под каждым распущенным павлиньим хвостом скрывается обыкновенная куриная жора"(Ф. Раневская)
"...о"кей, джельтмены! рубите лес и продавайте его англичанам! доллары шуршат как листья! "
рашка нічого ніколи не виробляла тільки продавала ліс, пеньку і воск
і так сотні років
як казала Новодворська, "от такой Родины рвет мозг!"
Бо в Криму наприкінці 2015 року говорили "ми хотіли в росію,а опинилися в якійсь *********!"
НАГАДУЮ! Зараз рефія постачє газ ТІЛЬКИ В МІНІМАЛЬНИХ об'єма згідно довгострокових контрактів (щоб не нарватися на суд і конфіскацію!).
А конракт,тим більш довгостроковий,передбачає - час дії,об'єм от/до,ЦІНУ!
Так от зараз постачає газ від 135$/1.000 Китаю до 200$/1000 до ЄС.
Тільки НОВІ контракти з невеликими об'ємами (Угорщина,Молдова та ін.) мають до 750$/1000.
На спотовий (де ціна буває 2000+$/1000) НЕ ПОСТАЧАЄ!
Шара закончится, когда на газовые промысл вдруг упадёт метеорит.
Нежданная милость от природы.
который столько лет проводит прокремлёвскую политику.
Скрытая сеть Хабада в европейских структурах -
главное оружие российского режима.
Расєянам є куди розвиватись. А трави і кори на раше покищо більше,ніж у КНДР. Там майже все з'їли.