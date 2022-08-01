Санкції не призведуть до тотального колапсу в РФ, але про статус наддержави вона може забути, - Боррель

Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель застеріг від марних сподівань на те, що Росія впаде під тиском західних санкцій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Розраховувати на тотальний колапс під дією санкцій - навіть якщо вони не лише необхідні, а й дієві - оманливо. Правда полягає в тому, що поки Росія має значні природні ресурси, особливо нафту, її режим знаходитиме засоби для виживання", - пояснив він.

Економічні санкції неодмінно призведуть до погіршення рівня життя у Росії й не дадуть її економіці процвітати, але більш значними будуть геополітичні зміни. Росія буде змушена дрейфувати в сторону Китаю та покладатися на співпрацю з ним, вважає Боррель.

"Для держави, яка 30 років намагається повернути собі статус наддержави, ціна розриву Росії з Заходом буде дуже високою. Російському режиму доведеться замість процвітання вибрати політичне виживання під китайським крилом. У Китаї зрозуміли, що інтеграція у світову економіку є передумовою для розквіту, тоді як Путін робить протилежний вибір", - сказав він.

"Китай прагне до політичної, економічної та технологічної могутності. Він не ризикуватиме своєю ціллю заради допомоги Росії. По суті, єдиною перспективною сферою китайсько-російського співробітництва є енергетика", - додав Боррель.

Що стосується Європи, наголосив Боррель, вона залишатиметься відкритою до діалогу з Росією за умови, що РФ відмовиться від своїх імперських претензій і поважатиме цілісність всіх держав, у тому числі України.

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