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Новини Санкції проти Росії
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Санкції не призведуть до тотального колапсу в РФ, але про статус наддержави вона може забути, - Боррель

путін

Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель застеріг від марних сподівань на те, що Росія впаде під тиском західних санкцій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Розраховувати на тотальний колапс під дією санкцій - навіть якщо вони не лише необхідні, а й дієві - оманливо. Правда полягає в тому, що поки Росія має значні природні ресурси, особливо нафту, її режим знаходитиме засоби для виживання", - пояснив він.

Економічні санкції неодмінно призведуть до погіршення рівня життя у Росії й не дадуть її економіці процвітати, але більш значними будуть геополітичні зміни. Росія буде змушена дрейфувати в сторону Китаю та покладатися на співпрацю з ним, вважає Боррель.

"Для держави, яка 30 років намагається повернути собі статус наддержави, ціна розриву Росії з Заходом буде дуже високою. Російському режиму доведеться замість процвітання вибрати політичне виживання під китайським крилом. У Китаї зрозуміли, що інтеграція у світову економіку є передумовою для розквіту, тоді як Путін робить протилежний вибір", - сказав він.

"Китай прагне до політичної, економічної та технологічної могутності. Він не ризикуватиме своєю ціллю заради допомоги Росії. По суті, єдиною перспективною сферою китайсько-російського співробітництва є енергетика", - додав Боррель.

Що стосується Європи, наголосив Боррель, вона залишатиметься відкритою до діалогу з Росією за умови, що РФ відмовиться від своїх імперських претензій і поважатиме цілісність всіх держав, у тому числі України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путіну дуже скоро доведеться обирати між зброєю та маслом для народу РФ, - Боррель

Автор: 

росія (65415) санкції (11891) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+26
Было, было такое мнение(скорее искусственно создавалось).
Россия - наследница СССР и потому переняла ее статус сверхдержавы.
Оно бы и дальше так продолжалось(и многие бы продолжали в это верить), если бы кремлевский болван не решил доказать свою сверхдержавность на поле боя. И сдулся...
Примерно как и с "не имеющими аналогов в мире комплексом С-300".
Миф поддерживался 40 лет, пока не начали эти комплексы применять реально. И оказалось, что их проходит все, что посылается.
Конец мифу.
"Под каждым распущенным павлиньим хвостом скрывается обыкновенная куриная жора"(Ф. Раневская)
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01.08.2022 16:28
+18
У нас в идиотизме более 70% граждан и что?))
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01.08.2022 16:22
+16
Так визнайте Росію країною терористом і тоді їй не допоможе навіть нафта!
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01.08.2022 16:24
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У нас в идиотизме более 70% граждан и что?))
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01.08.2022 16:22 Відповісти
о той, у которой так много денег, которые так любит боррель
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01.08.2022 16:22 Відповісти
европейцы, когда слышат слова "унизить путина"...начинают непроизвольно писаться в штаны
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01.08.2022 16:24 Відповісти
Было, было такое мнение(скорее искусственно создавалось).
Россия - наследница СССР и потому переняла ее статус сверхдержавы.
Оно бы и дальше так продолжалось(и многие бы продолжали в это верить), если бы кремлевский болван не решил доказать свою сверхдержавность на поле боя. И сдулся...
Примерно как и с "не имеющими аналогов в мире комплексом С-300".
Миф поддерживался 40 лет, пока не начали эти комплексы применять реально. И оказалось, что их проходит все, что посылается.
Конец мифу.
"Под каждым распущенным павлиньим хвостом скрывается обыкновенная куриная жора"(Ф. Раневская)
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01.08.2022 16:28 Відповісти
нажаль Боррель правий:

"...о"кей, джельтмены! рубите лес и продавайте его англичанам! доллары шуршат как листья! "

рашка нічого ніколи не виробляла тільки продавала ліс, пеньку і воск
і так сотні років
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01.08.2022 16:36 Відповісти
Дядя Боррель-а када расєйській свінарнік бил наддержавою???
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01.08.2022 16:23 Відповісти
СССР - "Родіна", де було все своє -від ягелю до ********** та чаю.

як казала Новодворська, "от такой Родины рвет мозг!"
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01.08.2022 17:21 Відповісти
Яка наддержава-- ВВП-1,5% от мирового.!
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01.08.2022 16:23 Відповісти
Так визнайте Росію країною терористом і тоді їй не допоможе навіть нафта!
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01.08.2022 16:24 Відповісти
Борелю давай санкції що знищать росію, станеш героем
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01.08.2022 16:26 Відповісти
Ось як виглядає деокуповане місто і дівчата... там де не було боїв. Все окейно https://studio.youtube.com/video/rHanCzziWHI/edit дівулі собі гуляють... тільки ціни зросли
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01.08.2022 16:30 Відповісти
Зараз ці санкціі ім як мертвому припарки -- наприклад вони поставляют 20 процентів газу так ціна піднялась з 400 до 2000 -- по грошах ніхера вони не тірают
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01.08.2022 16:35 Відповісти
Почекай до кінця року. В 2023 почнеться повний колапс. В 24 це вже буже "пісєць".
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01.08.2022 16:41 Відповісти
хто доживе - тои порадуєця
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01.08.2022 16:54 Відповісти
Десь таке я вже чув у 2014 . Тоді говорили в 2015 максимум 2016 ********** точно кінець, його економіка порвана на шматки... але, на жаль нічого такого не сталося
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01.08.2022 17:01 Відповісти
Гірше чи в нас не буде. В нас руїни,а там все ціле.
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01.08.2022 17:22 Відповісти
А ти взмозі порівняти в реалі,а не в телевізорі?
Бо в Криму наприкінці 2015 року говорили "ми хотіли в росію,а опинилися в якійсь *********!"
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01.08.2022 18:59 Відповісти
Вони хотіли, щоб зарплати були, як в москві, а ціни як в тодішньому українському райцентрі.
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01.08.2022 19:32 Відповісти
Угу у Рахи 3млн різних військових,на війні 300тис-10%,розходи на війну також 10% від бюджету,тепер в них 1.5трл. профіцит(Прокопенко з *живого гвоздя*).
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01.08.2022 19:03 Відповісти
Це казка! Заробляють всі,окрім РФ!
НАГАДУЮ! Зараз рефія постачє газ ТІЛЬКИ В МІНІМАЛЬНИХ об'єма згідно довгострокових контрактів (щоб не нарватися на суд і конфіскацію!).
А конракт,тим більш довгостроковий,передбачає - час дії,об'єм от/до,ЦІНУ!
Так от зараз постачає газ від 135$/1.000 Китаю до 200$/1000 до ЄС.
Тільки НОВІ контракти з невеликими об'ємами (Угорщина,Молдова та ін.) мають до 750$/1000.
На спотовий (де ціна буває 2000+$/1000) НЕ ПОСТАЧАЄ!
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01.08.2022 18:55 Відповісти
Диалог с Россией если она откажется от имперских амбиций. Никогда! Сотни лет это продолжается и будет продолжаться пока параша не развалится на 15--20 губерний....
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01.08.2022 16:39 Відповісти
Для цієї вигрібної ями під назвою рИфИ навіть тотального колапсу замало. Ця недокраїна має згоріти к ****, як скирта сухого бур'яну, і розвалитися на шматки. І кожному, хто спробує реанімувати те стерво, треба одразу ж рубати руки.
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01.08.2022 16:39 Відповісти
********* є наддержавою лише за єдиним показником - величина території і особливо в перерахунку кв. кілометрів на душу населення. Другим показником є успадковане від СРСР ЯО.
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01.08.2022 16:39 Відповісти
Із цієї території 70% не пригодні для життя. Там навіть міст немає
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01.08.2022 16:50 Відповісти
Вечна мерзлота, болота і тундра
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01.08.2022 17:00 Відповісти
Наддержавою кацапстан ніколи не був, а колапс-це їх повсякденне життя. Тобто свинорусам пох на санкції. І борелі йдуть нах.
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01.08.2022 16:40 Відповісти
россия может скатиться до уровня Северной Кореи. Штатам это конечно выгодно, а нам это ничем не поможет. Нам в ближайшее время нужно вернуть как можно больше территорий. Иначе рано или поздно это перерастет в замороженный конфликт. А в таком случае даже смерть пуйла ничего не решит.
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01.08.2022 16:42 Відповісти
Все идёт по плану. Гражданская война в оркостана уже на подходе, только технику всю тут оставили, так что будет по типу 10 с калашами и 100 с топорами ганять высокодоходных по всем просторам. Думаете зря Кавказ гудеть как улиц начал.
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01.08.2022 17:02 Відповісти
Голова колгоспу ходить по картопляному полі і посипає його дустом від колорадського жука.Його питають - і шо,жук здохне від того порошку?Нє - каже голова, - не здохне,але вже того здоровля не буде мати...
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01.08.2022 17:22 Відповісти
А всему виной проклятая геополитика. На тот же Иран и Венесуэлу где нефти и газа сколько что весь мир хватит залить по горло и которые абсолютно никому не угрожают, там нет ЯО и имперских амбиций - Запад ввел ПОЛНОЕ эмбарго на любую торговлю и инвестиции. На ********* который чуть ли не каждый день ядерным пеплом всем грозит и уже пол Украины в руину превратил - какие то гребанные полумеры...хотя сейчас уже даже эти полумеры постепенно снимаются. Вот тебе и парадоксы
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01.08.2022 17:49 Відповісти
💯👍
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01.08.2022 18:18 Відповісти
Тому що газотранспортну систему почали будувати ще у 70-х роках минулого століття.
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01.08.2022 18:34 Відповісти
Что для Борреля "коллапс", то для россиян - лафа и шара.
Шара закончится, когда на газовые промысл вдруг упадёт метеорит.
Нежданная милость от природы.
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01.08.2022 18:06 Відповісти
Этот деятель напоминает слабоумного Папу Римского.
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01.08.2022 18:09 Відповісти
Боррель старый и уже небедный хабадский агент,
который столько лет проводит прокремлёвскую политику.
Скрытая сеть Хабада в европейских структурах -
главное оружие российского режима.
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01.08.2022 18:13 Відповісти
На раші визнали,що північні корейці, працюють в них майже за ідею, і в 2-2.5 рази швидше та якісніше за рсеян!
Расєянам є куди розвиватись. А трави і кори на раше покищо більше,ніж у КНДР. Там майже все з'їли.
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01.08.2022 19:08 Відповісти
Борель, ти ідіот чи прислуга *****? Санкції знищили СРСР, знищать і моксель.
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01.08.2022 19:22 Відповісти
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01.08.2022 21:13 Відповісти
 
 