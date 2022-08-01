На "слугу народу" склали адмінпротокол: отримав годинник Breguet за $10 тис. від помічника
На народного депутата від фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька було складено адміністративний протокол за отриманий як подарунок годинник марки Breguet вартістю понад 10 000 доларів США. Його презентував парламентарію помічник.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національного бюро із запобігання корупції. Зазначається, що порушення було вчинено до початку повномасштабної війни в Україні.
Крім того, протокол склали на народного депутата Олександра Гайду, який є колегою Гунька по фракції. У НАЗК розповіли, що він скористався своїм правом на депутатське звернення та написав Одеському міському голові Геннадію Труханову та Державній службі України з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів із питань, що становлять приватний інтерес.
У зверненні народний депутат пропонував забезпечити перевірку закладу громадського харчування, в якому йому відмовили у розміщенні за столом через небажання продемонструвати COVID-сертифікат. Через відповідні перевірки робота закладу була паралізована на тиждень, що призвело до втрати прибутку. Подія також сталася до початку повномасштабної війни.
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Гарно у плісняві помічники заробляють, якщо такі подарунки презентують.
Горіть у пеклі
вся карьера этого ******** была построенна на очернение всего украинского
При Пороху Моссаду не було, але захарченко, моторола і гіві згоріли на роботі.
Подивимося, як воно буде при Зе)
Почему на годинник Breguet не вести налог в 50 % ?
а їх лідер сповна обдарован обома якостями.
Як же я хочу, щоб оці "слуги" разом з їхнім перзидентом, опинилися в полоні у калмиків з канцелярськими ножами.
Довідково. 25 жовтня 2020 року Гунько як представник партії "Слуга народу" переміг на довиборах до Верховної Ради на 208 мажоритарному окрузі, обійшовши головного опонента - лідера Радикальної партії Олега Ляшка.
З відкритих джерел відомо, що у 2016 році Гунько був фігурантом у справі приватизації земельних ділянок Радіопередавального центру в Броварах на Київщині. Слідство розглядало його як організатора злочинної групи, яка незаконно привласнила земельну ділянку площею 96 гектарів, знищивши стратегічне обладнання, що розміщувалось на ній. На суді Гунька відпустили під заставу 1,762 млн грн і заарештували його майно.
20 березня 2019 кримінальне провадження щодо Гунька та інших підозрюваних було закрито «у зв'язку з не встановленням достатніх доказів для доведення їхньої вини в суді та вичерпанням можливості їх отримати". У червні 2020 р. майбутній нардеп ініціював судовий процес про стягнення моральної шкоди за «незаконне кримінальне переслідування». 9 грудня того ж року Печерський районний суд присудив йому моральну компенсацію за незаконні дії правоохоронних органів.
https://bigkyiv.com.ua/sluga-gunko-otrymav-koshtovnyj-podarunok-vid-svogo-pomichnyka-nazk-sklalo-protokol/