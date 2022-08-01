На "слугу народу" склали адмінпротокол: отримав годинник Breguet за $10 тис. від помічника

На народного депутата від фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька було складено адміністративний протокол за отриманий як подарунок годинник марки Breguet вартістю понад 10 000 доларів США. Його презентував парламентарію помічник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національного бюро із запобігання корупції. Зазначається, що порушення було вчинено до початку повномасштабної війни в Україні.

Крім того, протокол склали на народного депутата Олександра Гайду, який є колегою Гунька по фракції. У НАЗК розповіли, що він скористався своїм правом на депутатське звернення та написав Одеському міському голові Геннадію Труханову та Державній службі України з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів із питань, що становлять приватний інтерес.

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У зверненні народний депутат пропонував забезпечити перевірку закладу громадського харчування, в якому йому відмовили у розміщенні за столом через небажання продемонструвати COVID-сертифікат. Через відповідні перевірки робота закладу була паралізована на тиждень, що призвело до втрати прибутку. Подія також сталася до початку повномасштабної війни.