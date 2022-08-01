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На "слугу народу" склали адмінпротокол: отримав годинник Breguet за $10 тис. від помічника

анатолий,гунько
Фото: 7dniv.info

На народного депутата від фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька було складено адміністративний протокол за отриманий як подарунок годинник марки Breguet вартістю понад 10 000 доларів США. Його презентував парламентарію помічник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національного бюро із запобігання корупції. Зазначається, що порушення було вчинено до початку повномасштабної війни в Україні.

Крім того, протокол склали на народного депутата Олександра Гайду, який є колегою Гунька по фракції. У НАЗК розповіли, що він скористався своїм правом на депутатське звернення та написав Одеському міському голові Геннадію Труханову та Державній службі України з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів із питань, що становлять приватний інтерес.

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У зверненні народний депутат пропонував забезпечити перевірку закладу громадського харчування, в якому йому відмовили у розміщенні за столом через небажання продемонструвати COVID-сертифікат. Через відповідні перевірки робота закладу була паралізована на тиждень, що призвело до втрати прибутку. Подія також сталася до початку повномасштабної війни.

Автор: 

депутат (1779) протокол (58) НАЗК (1686) Гунько Анатолій (39)


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Топ коментарі
+33
СН одні гниди !!!
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01.08.2022 16:25
+22
" Його презентував парламентарію помічник. "
Гарно у плісняві помічники заробляють, якщо такі подарунки презентують.
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01.08.2022 16:25
+19
Адмінпротокол і штраф - 51₴.
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01.08.2022 16:21
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Адмінпротокол і штраф - 51₴.
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01.08.2022 16:21 Відповісти
издеваются гниды
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01.08.2022 16:39 Відповісти
та де там, воші ж..
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01.08.2022 17:44 Відповісти
" Його презентував парламентарію помічник. "
Гарно у плісняві помічники заробляють, якщо такі подарунки презентують.
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01.08.2022 16:25 Відповісти
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01.08.2022 16:29 Відповісти
СН одні гниди !!!
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01.08.2022 16:25 Відповісти
Саме так і пролізла до парламенту більша половина, прикриваючи зеленим листочком одне місце, щоб прикрити свої приватні інтереси. Тільки виглядають приватні інтереси то з одного боку з-під фігового листочка, то з іншого. Листок зелений виявився дірявим, виїли його зелені інсекти, як і бюджет, до дірок.
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02.08.2022 06:22 Відповісти
А хіба подарунок від коханого то прєступлєніє?...
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01.08.2022 16:25 Відповісти
використання службового положення у ... цілях, отримання презенту у 10к зелені! І за це все адмін протокол?
Горіть у пеклі
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01.08.2022 16:25 Відповісти
Ніколи ж такого не було...
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01.08.2022 16:26 Відповісти
МОВЧІТЬ І ДАЛІ, ПОСПОЛИТІ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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01.08.2022 16:26 Відповісти
какие честные глаза!
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01.08.2022 16:27 Відповісти
ну, нормальный гунько без брегета не могёт. Брегет и бриони - ихнее всё.
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01.08.2022 16:28 Відповісти
Воруют по крупному,если могут себе позволить такие подарки..Слугам урода самая страшная кара-админ протокол
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01.08.2022 16:30 Відповісти
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01.08.2022 16:30 Відповісти
Може, хто забув, як квартальщики насміхалися, називаючи Ющенка "сеньор-голодомор". Для чого кремль робив все це, для чого не допускав визнання урядами цілих країн голодомору в Україні актом державного геноциду? А відповідь дуже проста

вся карьера этого ******** была построенна на очернение всего украинского
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01.08.2022 16:32 Відповісти
Зе і сьогодні ( в душі), якщо вона в нього є , не визнає голодомору 😠
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01.08.2022 16:35 Відповісти
эта убежденная малороская погань малорослая и делает все чтобы Украина перестала существовать
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01.08.2022 16:44 Відповісти
При владі , наразі , злодюги і колаборанти !!

При Пороху Моссаду не було, але захарченко, моторола і гіві згоріли на роботі.

Подивимося, як воно буде при Зе)
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01.08.2022 16:33 Відповісти
Оленівка - недостаньо переконлива?
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01.08.2022 16:37 Відповісти
Але хоч протоколи на своїх складають..."При Пороху" такого не було...
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01.08.2022 17:31 Відповісти
Я чесно кажучи на цей цирк лише дивлюся, тому що таке враження як на россії одні складають на других щоб до кормушки, тому що потім ті що прийшли знову виявляються негідниками
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01.08.2022 22:23 Відповісти
В Дании в год можно подарить на 40 000 датских крон это около 5,5 000 долларов без налога , все подарки свище 40 000 облагается налогом.

Почему на годинник Breguet не вести налог в 50 % ?
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01.08.2022 16:35 Відповісти
Кому подарки, гос.чинушам?
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01.08.2022 16:38 Відповісти
Тоді помічникам доведеться разом із бреґєтами дарувати ще й готівку - на сплату податку.
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01.08.2022 18:31 Відповісти
в Америці теж таке було до Трампа. Але люди не дарували один одному подарунки, а люди могли віддати свої непотрібні меблі але не безоплатно. Це могла бути і пральна машинка або посудомийна машина або холодильник навіть, могли бути ванна, килими, могли бути раковини. Люди переїжджали, робили ремонт і те, що не поламано і вже не потрібно можна було залишити в спеціальному магазині habitat of humiditi, речі оцінювали в певну суму і видавали людям на цю суму спеціальне підтвердження яке, коли люди платили податки, можна було докласти до цих податків і показати, що ви дійсно віддали якісь речі на благодійність. Мало забезпечені можуть купити такі речі за незначну суму. Зараз такого немає, Трамп вирішив що державі це не вигідно, але благодійність є - безоплатна для тих, хто дає, але не безоплатна для тих, хто купує.
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02.08.2022 07:33 Відповісти
кожна істота зезграї - або дурень, або покидьок.
а їх лідер сповна обдарован обома якостями.
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01.08.2022 16:36 Відповісти
не можу сказати що він дурень. Він знає що він робить . А ось друге ваше ствердження цілком вірно.
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02.08.2022 07:35 Відповісти
А я слышал, что война там вроде как, в Украине, дроны, какски и т.д. на фронтах нужны. Оказывается, нужно просто точное время знать
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01.08.2022 16:38 Відповісти
Ой треба роздати людям зброю І давно вже.
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01.08.2022 16:43 Відповісти
25 різок на площі привселюдно -- з когось треба починати - а то страх потіряли
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01.08.2022 16:44 Відповісти
Волонтери по копійці збирають кошти на потреби ЗСУ, а ці зелені підори з жиру казяться. Наобирали, зе-довбойоби!? Хоть пасмєялісь!? Кретини їбані...
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01.08.2022 16:48 Відповісти
Гарний приклад для наслідування,підтримую,але у іншій формі-кожному українцю від нардепів- еквівалент вартості годинника в подарунок!
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01.08.2022 16:51 Відповісти
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01.08.2022 16:53 Відповісти
Собрать "зеленых слуг"со всеми их достижениями(в деньгах и ценных побрякушках),посадить на корабль,а у руля поставить Арахамию или Ермака и пустить в свободное плавание при отсутствии навигационного оборудования,систем связи,спасательных плавсредств!
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01.08.2022 16:57 Відповісти
це ви добре сказали ,якби Господь так зробив , українці б об'єднувалися і раділи.Тільки треба відправити без грошей їхніх і "побрякушек" ,бо забагато дуже хотілок в них було і багато можливостей нахапатu для себе , хай пливуть в чому мама народила. А то всі намагаються з "побрякушкамu " вдертu з Українu .
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02.08.2022 07:43 Відповісти
це бидло з нас прикалуються,а є і друге стадо яке це все вибрало
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01.08.2022 16:57 Відповісти
А є у цього помічника прізвище? І є відповідні доходи на такий подарунок? Хто знає?
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01.08.2022 17:12 Відповісти
Ну і що далі??? Зелений гавнокомандуючий, настільки засрав видосиками ефр, що і ті хто не признавав це чмо, стали його адептами. Боневтікло, разом із продавчинею скумбрій. Дай Боженько, закінчиться війна, ми не розгребемо то зелене лайно
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01.08.2022 17:27 Відповісти
Я чомусь не здивований ...
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01.08.2022 17:28 Відповісти
Кончені виродки. В той час, як люди по 50 грн збирають військовим на турнікети, воно котли за 10 к у.е. носитиме.
Як же я хочу, щоб оці "слуги" разом з їхнім перзидентом, опинилися в полоні у калмиків з канцелярськими ножами.
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01.08.2022 17:34 Відповісти
Це падло як і всі слуги і їх господарі.

Довідково. 25 жовтня 2020 року Гунько як представник партії "Слуга народу" переміг на довиборах до Верховної Ради на 208 мажоритарному окрузі, обійшовши головного опонента - лідера Радикальної партії Олега Ляшка.
З відкритих джерел відомо, що у 2016 році Гунько був фігурантом у справі приватизації земельних ділянок Радіопередавального центру в Броварах на Київщині. Слідство розглядало його як організатора злочинної групи, яка незаконно привласнила земельну ділянку площею 96 гектарів, знищивши стратегічне обладнання, що розміщувалось на ній. На суді Гунька відпустили під заставу 1,762 млн грн і заарештували його майно.

20 березня 2019 кримінальне провадження щодо Гунька та інших підозрюваних було закрито «у зв'язку з не встановленням достатніх доказів для доведення їхньої вини в суді та вичерпанням можливості їх отримати". У червні 2020 р. майбутній нардеп ініціював судовий процес про стягнення моральної шкоди за «незаконне кримінальне переслідування». 9 грудня того ж року Печерський районний суд присудив йому моральну компенсацію за незаконні дії правоохоронних органів.
https://bigkyiv.com.ua/sluga-gunko-otrymav-koshtovnyj-podarunok-vid-svogo-pomichnyka-nazk-sklalo-protokol/
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01.08.2022 18:00 Відповісти
вся біда в тому що люди вибирають своїх депутатів і не читають уважно їх біографію, і що вони наробили за життя не знають. У 2019 який завгодно зелений клишоногuй стілець під жопою зміг кого завгодно перемогти на виборах у Раду..
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02.08.2022 07:52 Відповісти
гидота
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01.08.2022 18:13 Відповісти
Аж целый админпротокол???? Эй, слуги, вы притормозите, не зверствуйте уж так сильно, а то вас в массовых репрессиях обвинят.
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01.08.2022 19:02 Відповісти
Паскуди, як і їх керівництво...
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01.08.2022 19:06 Відповісти
 
 