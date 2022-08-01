Волонтерка Гук збирає 430 тисяч грн для закупівлі понад 200 нош для гарячих точок на фронті

Ірина Гук збирає кошти на медичні ноші для перенесення поранених бійців та цивільних у зонах бойових дій.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка та спеціалістка з тактичної медицини у ГО "Народний тил" Ірина Гук, передає Цензор.НЕТ.

Волонтерка почала терміновий збір 430 тисяч гривень для закупівлі 228 нош у виробників в різних країнах.

"З них 212 штук троє різних (перевірених роками) виробників зроблять в Україні. Йдеться про 150 м'яких нош і 62 пластикових. "Солянку" з ще 16 штук ми фактично замовили в борг закордоном і очікуємо - це мікс найкращих у світі Talon, Raven i SKEDCO.

Загальна вартість цієї історії, звісно, набагато більша, але значна частина коштів є", - написала Гук.

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За її словами, ноші - це вкрай важливий розхідний матеріал. На цих ношах іноді також починається шлях додому і наших загиблих героїв. Картка Приватбанку Гук Ірини для збору грошей - 4149609014791422.