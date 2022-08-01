Волонтерка Гук збирає 430 тисяч грн для закупівлі понад 200 нош для гарячих точок на фронті
Ірина Гук збирає кошти на медичні ноші для перенесення поранених бійців та цивільних у зонах бойових дій.
Про це повідомила у фейсбуці волонтерка та спеціалістка з тактичної медицини у ГО "Народний тил" Ірина Гук, передає Цензор.НЕТ.
Волонтерка почала терміновий збір 430 тисяч гривень для закупівлі 228 нош у виробників в різних країнах.
"З них 212 штук троє різних (перевірених роками) виробників зроблять в Україні. Йдеться про 150 м'яких нош і 62 пластикових. "Солянку" з ще 16 штук ми фактично замовили в борг закордоном і очікуємо - це мікс найкращих у світі Talon, Raven i SKEDCO.
Загальна вартість цієї історії, звісно, набагато більша, але значна частина коштів є", - написала Гук.
За її словами, ноші - це вкрай важливий розхідний матеріал. На цих ношах іноді також починається шлях додому і наших загиблих героїв. Картка Приватбанку Гук Ірини для збору грошей - 4149609014791422.
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та й харчування здається норм - проблем не має
На "слугу народу" склали адмінпротокол: отримав годинник Breguet за $10 тис. від помічника
https://images.cnscdn.com/images/b/b/6/5/bb65944f497052076b2ce3f1fe0c3923/original.jpg
Фото: https://7dniv.info/uploads/posts/2020-08/1598794932_1.jpg 7dniv.info
На народного депутата від фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька було складено адміністративний протокол за отриманий як подарунок годинник марки Breguet вартістю понад 10 000 доларів США. Його презентував парламентарію помічник.
Джерело:
2150 Людей по 200 грн. = маленька перемога.
А потім вона ж написала гидкий пост про "економічний фронт" з ненавистю до айтівців((
Йому ж це як два пальці об асфальт.
Он 600 лямів на супутник вбухав. Було би 1000 таких зборів.
Але ж супутник важливіше. Сам МО казав.