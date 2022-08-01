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Волонтерка Гук збирає 430 тисяч грн для закупівлі понад 200 нош для гарячих точок на фронті

гук

Ірина Гук збирає кошти на медичні ноші для перенесення поранених бійців та цивільних у зонах бойових дій.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка та спеціалістка з тактичної медицини у ГО "Народний тил" Ірина Гук, передає Цензор.НЕТ.

Волонтерка почала терміновий збір 430 тисяч гривень для закупівлі 228 нош у виробників в різних країнах.

"З них 212 штук троє різних (перевірених роками) виробників зроблять в Україні. Йдеться про 150 м'яких нош і 62 пластикових. "Солянку" з ще 16 штук ми фактично замовили в борг закордоном і очікуємо - це мікс найкращих у світі Talon, Raven i SKEDCO.
Загальна вартість цієї історії, звісно, набагато більша, але значна частина коштів є", - написала Гук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі розпочали збір коштів на три евакуаційні гелікоптери для України

За її словами, ноші - це вкрай важливий розхідний матеріал. На цих ношах іноді також починається шлях додому і наших загиблих героїв. Картка Приватбанку Гук Ірини для збору грошей - 4149609014791422.

медицина (2127) волонтери (1336) ЗСУ (7592)


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Топ коментарі
+7
Завжди підтримую та вдячний волонтерам але знов виникає питання-а де Міноборони???
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01.08.2022 16:29
+7
Волонтеры сбирают на все... А тем временем зебильная сволота в ВР поднимает себе зарплату . Моральные уроды и конченные мрази
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01.08.2022 16:46
+6
міноборони платить ЗП військовим - уже добре
та й харчування здається норм - проблем не має
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01.08.2022 16:32
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Завжди підтримую та вдячний волонтерам але знов виникає питання-а де Міноборони???
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01.08.2022 16:29 Відповісти
міноборони платить ЗП військовим - уже добре
та й харчування здається норм - проблем не має
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01.08.2022 16:32 Відповісти
замість 5-ти мільярдів євро,які Україна щомісячно потребує,світ з барського плеча дає які 1.5-2,може і менше. Решту доводиться друкувати,бо власних доходів практично нема.Тут вже таке-як не хочеш нодувати свою армію,то будеш годувати чужу. Треба помагати хто чим може. Правда,вчора почув я новину місцевого масштабу,що одні купили за 1500 доларів собі пса,шпіца.Молодці,шпіц їх захистить від орків.
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01.08.2022 16:39 Відповісти
війна дуже дороге "задоволення", просто дуже дороге....
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01.08.2022 17:12 Відповісти
хм,не думав,що почую це на цензорі.Справа в тому,що з цією Іриною Гук вже багато років тісно співпрацює моя колишня однокласниця,яка родом з Тернопільщини,але вже багато років у Києві і від 14-го року волонтерить.Який тісний світ...
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01.08.2022 16:34 Відповісти
Волонтеры сбирают на все... А тем временем зебильная сволота в ВР поднимает себе зарплату . Моральные уроды и конченные мрази
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01.08.2022 16:46 Відповісти
От вам і 400 тис на ноші:

На "слугу народу" склали адмінпротокол: отримав годинник Breguet за $10 тис. від помічника


https://images.cnscdn.com/images/b/b/6/5/bb65944f497052076b2ce3f1fe0c3923/original.jpg

Фото: https://7dniv.info/uploads/posts/2020-08/1598794932_1.jpg 7dniv.info

На народного депутата від фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька було складено адміністративний протокол за отриманий як подарунок годинник марки Breguet вартістю понад 10 000 доларів США. Його презентував парламентарію помічник.

Джерело:
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01.08.2022 16:47 Відповісти
Скинув.
2150 Людей по 200 грн. = маленька перемога.
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01.08.2022 16:50 Відповісти
как бы не в тему, но насторожил комент, типа знаем Гук своя. Так вот ноши мяки на розетко около 1000 грн, плюс пластмассовые итого около 250 тыщ. Откуда 430 тыщ?, плюс МО обьявило, что армия обеспечена, плюс очень много приходит из-за границы всякого добра. Если уже скидываться, то на что то ударное, а не на ноши по завышенным ценам и не просто скидываться, а постоянный мониторинг ибо народ себе в зарплате не добавил. У депутатов попросите, они себе стоко выписали, на несколько войн хватит!
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01.08.2022 17:06 Відповісти
если ты жлоб, то зачем об этом с дивана говорить на весь форум ?
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01.08.2022 17:10 Відповісти
знаешь сколько мутных таких ватных на чистую воду вывел? И сберег людям деньги
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01.08.2022 17:14 Відповісти
не знаю. сколько? пиши ФИО и номера уголовных дел - проверим в реестре
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01.08.2022 19:34 Відповісти
+150 грн
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01.08.2022 17:08 Відповісти
где негодование? на месте Цензора я б проверял таких, а то у нас, что не сми, то волонтер. Народ сердобольный, последнее отдаст, но в армию сии деньги не попадут-не редки случаи покупок себе любимым всего и вся. И по сути, волонтерство хорошо, но почему нет обеспечения от МО, Резников не раз заявлял армия ни в чем не нуждается. Поэтому, народ, хотите помочь армии, помогайте настоящим волонтерским организациям, а не обьявившим с бухты барахты сборы на носилки, да еще и разводят тут сообщениями кто сколько кинул!
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01.08.2022 17:33 Відповісти
Волонтерка, міністерка, та коли це закінчиться? Психологиня, кинологиня, хірургиня, парамедикиня.. Який чортів грамотій так корьожить українську мову? ти де вчився редаХтор?
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01.08.2022 17:13 Відповісти
Видно старий ти, старше мене (мені 68), якщо не знаєш нових правил української мови.
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03.01.2023 18:19 Відповісти
Одна мила дівчина-волонтерка у тві швидко назбирала 100т грн на необхідний девайс. Основні надходження по 30-100 грн - не самі багаті донатили.
А потім вона ж написала гидкий пост про "економічний фронт" з ненавистю до айтівців((
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01.08.2022 17:34 Відповісти
айтівців.. то, слух травмувати можна. Які всі безграмотні. Далеко підемо.
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01.08.2022 17:46 Відповісти
А що притула ще не зібрав?
Йому ж це як два пальці об асфальт.
Он 600 лямів на супутник вбухав. Було би 1000 таких зборів.
Але ж супутник важливіше. Сам МО казав.
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03.01.2023 18:17 Відповісти
 
 