Байден закликав РФ продемонструвати готовність до роботи зі США щодо контролю над ядерними озброєннями

Росія, на думку Вашингтону, має показати готовність відновити роботу зі США з контролю над ядерними озброєннями.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, поширеній Білим домом у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Моя адміністрація готова оперативно провести переговори щодо нової системи контролю над озброєннями, покликаної замінити СНО-3, термін дії якого спливає у 2026 році. Але для переговорів потрібен сумлінний партнер", - ідеться у ній.

"У цьому контексті Росія має продемонструвати, що вона готова відновити роботу зі Сполученими Штатами щодо контролю над ядерними озброєннями", - наголошується в заяві.

Крім того, у заяві Байдена йдеться, що "Китай також несе відповідальність: у межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - як держава, яка володіє ядерною зброєю, і як постійний член Ради безпеки ООН".

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