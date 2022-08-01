Байден закликав РФ продемонструвати готовність до роботи зі США щодо контролю над ядерними озброєннями
Росія, на думку Вашингтону, має показати готовність відновити роботу зі США з контролю над ядерними озброєннями.
Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, поширеній Білим домом у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Моя адміністрація готова оперативно провести переговори щодо нової системи контролю над озброєннями, покликаної замінити СНО-3, термін дії якого спливає у 2026 році. Але для переговорів потрібен сумлінний партнер", - ідеться у ній.
"У цьому контексті Росія має продемонструвати, що вона готова відновити роботу зі Сполученими Штатами щодо контролю над ядерними озброєннями", - наголошується в заяві.
Крім того, у заяві Байдена йдеться, що "Китай також несе відповідальність: у межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - як держава, яка володіє ядерною зброєю, і як постійний член Ради безпеки ООН".
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До речі, якщо думаєте, що "агент впливу" з луб'янської контори Трамп міг піти на такі жести підтримки України - то ви помиляєтесь. Всю американську допомогу за час його каденції ми отримували завдяки наполегливості Конгресу США, де Україна зберігає двопартійну підтримку.
ЗІ: в ЗМІ же повно відомостей, як луб'янка зафільмувала Трампа з його розвагами з підставленими лярвами на мокші!