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Новини
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Байден закликав РФ продемонструвати готовність до роботи зі США щодо контролю над ядерними озброєннями

байден

Росія, на думку Вашингтону, має показати готовність відновити роботу зі США з контролю над ядерними озброєннями.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, поширеній Білим домом у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Моя адміністрація готова оперативно провести переговори щодо нової системи контролю над озброєннями, покликаної замінити СНО-3, термін дії якого спливає у 2026 році. Але для переговорів потрібен сумлінний партнер", - ідеться у ній.

"У цьому контексті Росія має продемонструвати, що вона готова відновити роботу зі Сполученими Штатами щодо контролю над ядерними озброєннями", - наголошується в заяві.

Крім того, у заяві Байдена йдеться, що "Китай також несе відповідальність: у межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - як держава, яка володіє ядерною зброєю, і як постійний член Ради безпеки ООН".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фоні війни в Україні розпочалась конференція ООН з питань ядерної безпеки

Автор: 

Байден Джо (2889) Китай (4630) росія (65415) ядерна зброя (1157)


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Топ коментарі
+11
От божевільні діти, як можна з ****** про щось домовлятися, це ж його улюблена іграшка
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01.08.2022 16:36
+9
Действительно нет слов.Он на всех болт ложил . не признает ни законов , ни понятий. Живет в своем мире гавна и соплей,а его к чему то призывают. Бешенных шакалов надо усыплять и точка.
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01.08.2022 16:47
+8
Так, вмовляйте терористів, плазуйте перед ними - вони це *******. Але пам'ятайте, що насамкінець вони обов'язково витруть об вас ***.
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01.08.2022 16:43
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От божевільні діти, як можна з ****** про щось домовлятися, це ж його улюблена іграшка
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01.08.2022 16:36 Відповісти
Старий дебіл
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01.08.2022 16:37 Відповісти
Демонстрації 1994 року вистарчить для усього світу...
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01.08.2022 16:41 Відповісти
Ха-ха, слов нет, ей-богу
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01.08.2022 16:41 Відповісти
Так, вмовляйте терористів, плазуйте перед ними - вони це *******. Але пам'ятайте, що насамкінець вони обов'язково витруть об вас ***.
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01.08.2022 16:43 Відповісти
Байден просто старий балабол. Українцям москалі голрви відрізають і вішають на паркани ***, а США хрче з москалями домовитись. І не лижіть сраку Байдену, бо немає за що.
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01.08.2022 16:46 Відповісти
Полный инфантилизм. Только ЯО позволяет паРаше творить зло безнаказанно.
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01.08.2022 16:46 Відповісти
Действительно нет слов.Он на всех болт ложил . не признает ни законов , ни понятий. Живет в своем мире гавна и соплей,а его к чему то призывают. Бешенных шакалов надо усыплять и точка.
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01.08.2022 16:47 Відповісти
И вообще, как можно говорить с террористом номер 1
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01.08.2022 16:51 Відповісти
Заберіть Саллівана від діда !
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01.08.2022 16:53 Відповісти
До речі ядерну зброю забрали в нас при демократі Клінтоні, москалі в 2014 році напали на Україну, при демократі Обамі, в 2022 році, вже повномасштабно, ті москалі напали, при демократі Бейдені, який в 2014 році був віцепрезидентом. І той же лендліз по закону міг би початися і в 2022 фінансовуму році, а не в 2023, як вам всім розповідають.
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01.08.2022 16:54 Відповісти
лендліз розпочинається з вересня поточного року. А поки що ми обходимося подарунками від Байдена (до яких входять і ті 4 систем , про прибуття яких повідомлялось сьогодні)

До речі, якщо думаєте, що "агент впливу" з луб'янської контори Трамп міг піти на такі жести підтримки України - то ви помиляєтесь. Всю американську допомогу за час його каденції ми отримували завдяки наполегливості Конгресу США, де Україна зберігає двопартійну підтримку.
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01.08.2022 17:04 Відповісти
Казали що з жовтня, але це фігня, він мав би початися вже надругий день, як в другу світову. За Трампа такої війни не було. Вам казочок навішали за агента Трампа. Нехай докажуть суди, але цього не буде. А те що він щось там казав, це абсолютно нічого не давало.Тоді прилітав Б-52 з ядерними ракетами і імітував удари по москальщині. Чому за Байдена такого не було?Хімарсами москалів не перемогти. Ми просто москалів призупиняємо, ціною своєї землі.
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01.08.2022 17:15 Відповісти
лендліз США в другу світову розпочався з 1940-го року. Якщо маєте на увазі "на другий день" після нападу німців на совок 22/06.1941р. - то закон на той час вже був і вже 1,5року працював (для Британії, передовсім; єдинна на той час країна в Європі, яка воювали проти фашистів). Але навіть для Британії лендліз не був прийнятий "на другий день"

ЗІ: в ЗМІ же повно відомостей, як луб'янка зафільмувала Трампа з його розвагами з підставленими лярвами на мокші!
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01.08.2022 17:32 Відповісти
То нехай відео покажуть. Бо балаболити можна що завгодно. Он на Порошенка скільки всього було? Навіть зробили підроблений голос і що в це просто вірити?Трамп нарцис і нахаба, але це ж не злочини. Демократи обіцяли показати докази злочинів, а не писати балабольства в CNN. 6 років пройшло, де докази?
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01.08.2022 17:52 Відповісти
говорити про щось з ****** - це те ж саме, що з деякими місцевими т.зв. "блогерами"-дебілами. Вони всі "на сваєй валнє" брешуть і самі вірять в свою брехню.
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01.08.2022 16:58 Відповісти
Китай робить балістичні ракети, в яких боєголовки будуть 1 мегатону потужності. Всі хто має ядерну зброю, від неї не відмовиться, бо це гарантія бкзпеки. Всі договори і папірці, це ніщо.
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01.08.2022 16:58 Відповісти
Є такі дурні на Землі, що відмовились!
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01.08.2022 17:37 Відповісти
Вони усі роблять такі заклики, наче рашка - це якийсь бовдур, що зп'яну утнув якусь дурню, вже жалкує про це, але не знає як усе виправити, тож вони йому підказують. Коли вже до них дійде, що пуйло не прагне бути "сумлівним партнером" США. Його ідея "фставанійя с кален" - це поставити на коліна інших. Ну, прочитайте вже там в себе на Заході казку про золоту рибку
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01.08.2022 17:01 Відповісти
США должны еще больше вкладываться в противоракетную оборону, помогать Украине (и не только) оружием и еще больше обрушать экономику эрэфии. Вот единственный путь к миру и спокойствию на Земле. Договоры с орками ничего не дадут.
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01.08.2022 17:03 Відповісти
Теперь понятно зачем убрали Б.Джонсона.
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01.08.2022 17:06 Відповісти
Реально тупий. Хелоу! Ця тварина розпочала війну в Україні. А ти його закликаєш ще до чогось??? Рузвельт Гітлера теж закликав?
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01.08.2022 19:52 Відповісти
 
 