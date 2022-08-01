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Новини Війна
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Від 24 лютого загинули 18 цивільних медиків, повністю зруйновані 123 будівлі медичної інфраструктури, - Ляшко

миколаїв,лікарня

Через війну Росії проти України повністю зруйновані 123 об’єкти закладів охорони здоров'я, знищені 87 швидких, загинули 18 цивільних медиків.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, напевно, не було жодного дня, коли б ворог не обстріляв медичну інфраструктуру.

Прицільно, цинічно, усвідомлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищили 118 медичних закладів, - МОЗ

Країна-терорист вже пошкодила 884 об’єкти закладів охорони здоров'я, 123 - зруйнувала повністю.

87 "швидких" більше ніколи не виїдуть на виклик, їх окупанти розстріляли, ще 241 авто захопили.

На жаль, 18 цивільних медичних працівників загинули під час виконання своїх професійних обов’язків, 56 отримали складні поранення", - йдеться у повідомленні.

Від 24 лютого загинули 18 цивільних медиків, повністю зруйновані 123 будівлі медичної інфраструктури, - Ляшко 01

Також читайте: З 24 лютого російські окупанти вбили щонайменше 18 українських медиків, - МОЗ

Автор: 

медицина (2127) МОЗ (5398) смерть (6759) лікарі (1288) Ляшко Віктор (1515) руйнування (257)


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Це дно бити по медиках -- гондураси
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01.08.2022 16:51 Відповісти
 
 