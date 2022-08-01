Від 24 лютого загинули 18 цивільних медиків, повністю зруйновані 123 будівлі медичної інфраструктури, - Ляшко

Через війну Росії проти України повністю зруйновані 123 об’єкти закладів охорони здоров'я, знищені 87 швидких, загинули 18 цивільних медиків.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, напевно, не було жодного дня, коли б ворог не обстріляв медичну інфраструктуру.

Прицільно, цинічно, усвідомлено.

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Країна-терорист вже пошкодила 884 об’єкти закладів охорони здоров'я, 123 - зруйнувала повністю.

87 "швидких" більше ніколи не виїдуть на виклик, їх окупанти розстріляли, ще 241 авто захопили.

На жаль, 18 цивільних медичних працівників загинули під час виконання своїх професійних обов’язків, 56 отримали складні поранення", - йдеться у повідомленні.

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