Генпрокурор на зустрічі з послами G7: тортури і розстріл українських військових - цинічний ляпас міжнародній спільноті

У ході зустрічі обговорили ключові напрями у роботі органів прокуратури в умовах воєнного стану, поглиблення співпраці та посилення міжнародної експертної допомоги.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Андрій Костін зазначив, що пріоритетом для нього особисто залишається побудова незалежної професійної прокуратури, головною метою діяльності якої є забезпечення справедливості для кожного українського громадянина. Він також додав, що в умовах воєнного стану ключовим є розслідування воєнних злочинів, які РФ коїть в Україні.

"Усі ми бачили шокуючі кадри Оленівського ізолятора, де утримувалися наші військовополонені з "Азовсталі", а також жахливих тортур і розстрілу українських військовополонених. Це навмисні та заздалегідь продумані воєнні злочини і ніщо інше, як відвертий і цинічний ляпас міжнародній спільноті. Але наш спільний обов’язок – стежити за тим, щоб усі, хто причетний до цих злочинів, не уникли відповідальності. Ми також повинні адекватно протистояти російській брехні та дезінформації", - наголосив Генеральний прокурор.

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Посли висловили свою підтримку та зазначили, що уважно стежать за тими процесами, які відбуваються в українській прокуратурі.

Також посли висловили занепокоєння тим рівнем та масштабами злочинів, які вчиняють російські військові в Україні.

Посли країн G7 запевнили, що готові і надалі надавати необхідну експертну допомогу у розслідуванні воєнних злочинів та продовжувати сталу підтримку для України.

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