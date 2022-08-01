Убивство військовополонених у Оленівці: Стефанчук анонсував звернення до світу щодо визнання РФ державою-терористом

Керівництво ВР готує звернення до міжнародної спільноти у зв'язку з умисним артилерійським обстрілом колонії в Оленівці Донецької області, внаслідок якого загинули українські військовополонені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Парламент обов'язково відреагує. Сьогодні-завтра буде опубліковано заяву від імені керівництва Верховної Ради України, в якій ми звернемося до всіх парламентів світу з тим, щоб не просто засудити, а прискорити всі питання, пов'язані з визнанням Російської Федерації країною-терористом, і допомогти Україні в розслідуванні цього злочину, щоб ці справи обов'язково дійшли до суду й винні у скоєнні цього теракту були покарані", - сказав спікер у коментарі агентству.

За словами Стефанчука, це звернення, крім нього, підпишуть перший віцеспікер Олександр Корнієнко і заступниця голови ВР Олена Кондратюк.

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Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

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Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".