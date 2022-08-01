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Новини Війна
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Убивство військовополонених у Оленівці: Стефанчук анонсував звернення до світу щодо визнання РФ державою-терористом

оленівка

Керівництво ВР готує звернення до міжнародної спільноти у зв'язку з умисним артилерійським обстрілом колонії в Оленівці Донецької області, внаслідок якого загинули українські військовополонені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Парламент обов'язково відреагує. Сьогодні-завтра буде опубліковано заяву від імені керівництва Верховної Ради України, в якій ми звернемося до всіх парламентів світу з тим, щоб не просто засудити, а прискорити всі питання, пов'язані з визнанням Російської Федерації країною-терористом, і допомогти Україні в розслідуванні цього злочину, щоб ці справи обов'язково дійшли до суду й винні у скоєнні цього теракту були покарані", - сказав спікер у коментарі агентству.

За словами Стефанчука, це звернення, крім нього, підпишуть перший віцеспікер Олександр Корнієнко і заступниця голови ВР Олена Кондратюк.

Також дивіться: Супутникові знімки демонструють, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також читайте: Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму, - Держдеп

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

Автор: 

військовополонені (945) тероризм (2867) Азов (779) воєнні злочини (1866)


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Топ коментарі
+6
Не понимаю, когда говорят, что расея спонсор тероризма. Кого она спонсирует? Она и есть терорист !!!
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01.08.2022 16:58
+6
А Стефанчук не планує ініціювати голосування ВР, щодо визнання кацапіі, державою-терористом?
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01.08.2022 17:01
+4
з санкцій там тільки заборона символіки краще б доповнили всім тим що є у законі США щодо терористів...
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01.08.2022 17:21
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Не понимаю, когда говорят, что расея спонсор тероризма. Кого она спонсирует? Она и есть терорист !!!
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01.08.2022 16:58 Відповісти
Спонсор тероризму це суто американське визначення яке по суті є з ширшим поняттям ніж просто країна терорист,ми можемо ухвалити своє рішення але воно буде з таким самим змістом як і у США.
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01.08.2022 17:10 Відповісти
А Стефанчук не планує ініціювати голосування ВР, щодо визнання кацапіі, державою-терористом?
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01.08.2022 17:01 Відповісти
https://portal.lviv.ua/news/2022/04/14/ukraina-vyznala-rosiiu-derzhavoiu-terorystom-i-vyznala-dii-rf-henotsydom-ukraintsiv
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01.08.2022 17:09 Відповісти
Цей ухвалений закон пустий.
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01.08.2022 17:18 Відповісти
з санкцій там тільки заборона символіки краще б доповнили всім тим що є у законі США щодо терористів...
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01.08.2022 17:21 Відповісти
https://portal.lviv.ua/news/2022/04/14/ukraina-vyznala-rosiiu-derzhavoiu-terorystom-i-vyznala-dii-rf-henotsydom-ukraintsiv
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01.08.2022 17:08 Відповісти
Які санкції він накладає?
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01.08.2022 17:23 Відповісти
до китая, угорщини, сербії та ін. лайна не звертайся
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01.08.2022 17:06 Відповісти
стіфанчюк, а визнати парашу країною-терористом у тебе ще не на часі, відібрати вкрадену русньою лавру у тебе, свині жирної, ще не на часі?
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01.08.2022 17:09 Відповісти
Визнана росія як держава терорист ЗУ від 22 травня 2022 року
№ 2265-IX
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01.08.2022 17:10 Відповісти
пока кацапы имеют право вето в Совбезе ООН - то можно считать что такой организации как ООН нет
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01.08.2022 17:13 Відповісти
Наш верховний Поц з шапіто-95 веде бізнес з рашкою-терористом, а це не порушення чи це щось інше.
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01.08.2022 17:49 Відповісти
Руссо Фашистская Орда есть-террорист !
Пособники - Меркель ,Макрон и прочие продажные *********** - путирасты!
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01.08.2022 18:01 Відповісти
Европа с этим не согласится, иначе признает себя спонсором терроризма.
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01.08.2022 18:28 Відповісти
ВР тільки збирається роздуплитися і проявити імітацію хоча б якоїсь роботи за період повномасштабного вторгнення росії в Україну.
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01.08.2022 19:48 Відповісти
 
 