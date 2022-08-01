Зеленський - Макрону: Ми ведемо війну проти справжньої держави-терориста. Цинічне знищення військовополонених в Оленівці - свідчення цього

У межах постійного діалогу президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Предметні перемовини тривали півтори години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, глава Української держави відзначив важливу роль Парижа й особисто Емманюеля Макрона в ухваленні під час головування Франції в ЄС історичного рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Володимир Зеленський також висловив подяку за участь першої леді Франції Бріжит Макрон у другому київському Саміті перших леді та джентльменів 23 липня 2022 року.

Президент України поінформував лідера Франції про перебіг протидії російській агресії та ситуацію на полі бою.

"Ми ведемо війну проти справжньої держави-терориста. Сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці - свідчення цього", - наголосив Володимир Зеленський.

За даними ОПУ, глава держави подякував Франції за рішуче засудження цього злочину проти людяності та готовність сприяти притягненню винних до відповідальності.

Також читайте: Убивство військовополонених у Оленівці: Стефанчук анонсував звернення до світу щодо визнання РФ державою-терористом

"Лідери держав предметно обговорили безпекову співпрацю. Президент України відзначив ухвалені Францією рішення щодо постачання нового сучасного озброєння, а також надану оборонну допомогу. Сторони домовилися координувати подальші дії з надання Україні безпекової допомоги як Францією, так і іншими міжнародними партнерами, зокрема щодо задоволення першочергових потреб українських захисників у сучасному озброєнні", - йдеться у повідомленні.

Окремо було обговорено важливе питання макрофінансової підтримки нашої держави та вагому роль Французької Республіки в цьому процесі.

Зеленський та Макрон торкнулися проблематики воєнних злочинів, що їх РФ продовжує скоювати в Україні.

"Усі винні мають бути покарані. Це наша принципова позиція", – наголосив президент України.

Глава Української держави висловив подяку французькій стороні за практичний внесок у зусилля щодо боротьби з безкарністю Росії, а саме - направлення до України групи медиків і жандармів для встановлення фактів злочинів, скоєних російським агресором. У цьому зв’язку було обговорено питання продовження роботи вказаної групи.

Значну увагу приділили участі Франції у повоєнній відбудові України, зокрема долученню до реалізації Fast Recovery Plan. Володимир Зеленський відзначив важливість готовності Франції взяти участь у відбудові окремого регіону України.

Особливе місце у розмові посіла тема глобальної продовольчої безпеки. Співрозмовники привітали ініціативу з перевезення українського зерна й наголосили на необхідності її неухильної реалізації. Було також обговорено практичні аспекти нарощування експорту українського збіжжя іншими логістичними шляхами.

Також читайте: Росія заявила, що допустить експертів ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці

Президент Франції детально поінформував про підсумки свого турне країнами Африки, одним із результатів якого стало розширення антивоєнної коаліції та консолідація міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної агресії проти нашої держави з боку Росії.

Зеленський запросив Макрона взяти участь в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також читайте: Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму, - Держдеп

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".